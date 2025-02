Matchmaker KSW reaguje na ztrátu: Oktagon Humburgera využil

Návrat hvězdy, přehlídka senzačních finišů a bouřící atmosféra. Vrcholy pátečního turnaje KSW 103 v Liberci ztratily na lesku, když aktér nejlepšího zápasu večera a nadějný prospekt Dominik Humburger přešel ke konkurenci. Ta jej jako novou akvizici představila hned druhý den na akci Oktagon 67. „Po úspěšné spolupráci čítající celkem šest zápasů jsme od Dominika takový krok nečekali. Zkrátka věříme lidem, se kterými pracujeme, což se v tomto případě ukázalo jako chyba,“ přiznal Wojslaw Rysiewski, jeden z vrcholných představitelů KSW.

Jak moc zhořkl celkový dojem z povedené akce v Liberci, když jste druhý den dostal zprávu o Humburgerově přestupu?

„Lhal bych, kdybych řekl, že nezhořkl. Nezbývá než se soustředit na to pozitivní, například skvělý výkon Lea Brichty, Štummerovo K. O. a další. Pořád převažuje dobré nad špatným.“

Nicméně bezprostředně po turnaji jsem mluvil s Martinem Lewandowským, spolumajitelem KSW, který Humburgera označil za rostoucí hvězdu a velice důležitou figuru pro expanzi na Česko. Ztráta je to tedy citelná?

„Nevím, jak ji měřit… Ztráta je prostě ztráta. Musíme se jí postavit čelem, poučit se z ní a zajistit, aby se neopakovala. Dominik pro nás důležitý určitě byl, každý rok jsme přece jen pořádali akci v Liberci, kde je velkou hvězdou. Na příští sezonu máme trochu jiný program, takže je čas se dát dohromady. Osobně jsem se obával, že se nám s Dominikem nepodaří prodloužit smlouvu, protože se snažil o účast v Dana White´s Contender Series, kde by bojoval o UFC. Změna v jeho směřování a přeorientování se na cíle v Oktagonu nás ale překvapila.“

Skutečně? Informace o Humburgerově vyjednávání s Oktagonem přece kolovaly českou MMA scénou více než týden před oznámením.

„Jistěže se ke mně tyto zprávy dostaly přes sociální sítě. Okamžitě jsem se proto spojil s polským managementem Artnox, který Dominika zastupoval a ten se na jednání s Oktagonem ptal. Dominik i jeho český manažer to ale popřeli.“

Promotér Oktagonu Ondřej Novotný často zmiňuje, jak dobré vztahy s vámi má. Prý si vycházíte vstříc a poskytujete si bojovníky, když je třeba. Překvapivý přestup vztahy pošramotil, že?

„Já mám spíše dobrý vztah s matchmakerem Oktagonu, nikoli přímo s Ondřejem Novotným. Párkrát jsme spolu mluvili, ale běžně spolu práci neřešíme. K vaší otázce, Oktagon učinil, co bylo nejlepší pro jejich byznys. Využil Dominika, aby nám uškodil.“

Rozvedete to?

„Co se dělo, když minulý rok nastupoval ve střední váze? Jednou nesplnil limit a kvůli brutálnímu hubnutí musel úplně odstoupit, a podruhé měl zase problémy, až se zápas musel posunout do vyšší kategorie. To si opravdu myslíte, že zvládne shodit na osmdesát čtyři kilo dvakrát během dvou měsíců? Teď navíc svedl hodně vyrovnaný souboj s méně zkušeným bijcem. V dubnu má nastoupit naopak proti výrazně ostřílenějšímu Samuelu Krištofičovi. Nemyslím si, že to je správný kariérní krok. Ač mu přeji mnoho štěstí, nepovažuji za moudré, aby se pouštěl do tak velké výzvy poté, co měl problémy s Borysem Dzikowským.“

Chápu.

„Oktagon to zahrál dobře, aby měli oproti nám zase navrch. Využil chvíle, kdy byl Dominik volný a bez smlouvy. Nemůžeme je tedy vinit. Jsme spíše zklamáni z jednání Dominikova týmu.“

Hra začala

Cítíte, že „utkání“ posledního víkendu jste ztratili 0:1? Oznámení přestupu a zápasu Kincl versus Muradov váš turnaj vcelku zastínilo.

„Pokaždé, když Ondřej Novotný řekne, jak ho nezajímá, že zrovna pořádáme turnaje v Česku, udělá něco takového. Ukazují tím pouze, že nás sleduje a moc dobře ví, co děláme. Nebojí se nás, to si nemyslím. Rozhodně s námi ale tu hru hrát chtějí. Skóre je nyní v jejich prospěch. Uvidím však, jak se vše vyvine… Hra začala! (směje se) To je samozřejmě nadsázka. Jsem přeci jen klidný chlap, který miluje MMA. Nedívám se na věci jako moji nadřízení, z pohledu majitele.“

Řekl jste to ale přesně. Hra začala, ačkoli Novotný i Lewandowski říkají, že proti sobě jejich organizace nesoupeří.

„To nelze popřít, vždyť to vidí úplně každý, no tak.“

Jak těžké bude zaplnit místo po Humburgerovi?

„Co se týče Liberce, pořád máme Josefa Štummer, mladého borce, který se stále zlepšuje. Budeme ho budovat. Každý navíc chápe, že Leo Brichta je mnohem větší hvězda, než Dominik Humburger. Matúš Juráček, Viktor Pešta a Michal Martínek se také těší větší popularitě…Je to pro nás ztráta, ale máme zvučnější česká jména a budeme skautovat nová. KSW v Česku zůstane, nepřišli jsme na skok. Pořádáme dvanáct akcí v roce, dvě ve Francii, dvě v Česku, zbytek v Polsku, perfektní program.“

Novotný v posledním rozhovoru prozradil, že jste si zarezervovali O2 arenu pro turnaj v roce 2026. Postavit dost atraktivní kartu, abyste naplnili všech dvacet tisíc míst, bude velice těžký úkol, nemyslíte?

„Aréna je flexibilní. Nemusíme obsadit všechny tribuny, můžeme si rozvržení míst upravit.“

Jak blízko je Brichta titulové šanci?

„Jeho přesun do nižší váhy otevřel spoustu nových možností. Pokud předvede ještě jeden podobně dobrý výkon jako v Liberci, můžeme se o titulové šanci bavit. Vždy je cesta k vrcholu jednodušší pro bojovníky s atraktivním stylem a skvělou osobností. Vážíme si toho, jaké výkony doručuje a jak se dokáže prodat i mimo klec. Je dost zajímavý také pro velká polská média.“

Lákavým duelem pro turnaj v pražské O2 areně může být odveta Michala Martínka a Viktora Pešty. Je reálná?

„Viktor se nyní vypořádává se zdravotními problémy a Michal čeká na narození dítěte. Až budou oba připraveni a nadejde správný čas, určitě je budeme chtít postavit proti sobě.“

Nicméně Martínkovi bude v dohledné době končit smlouva.

„Určitě budeme usilovat, aby u nás angažmá prodloužil. Ještě mu pár zápasů zbývá. Chceme mu dávat zajímavé soupeře, což nebude příliš náročné. Těžkou divizi máme opravdu kvalitní.“