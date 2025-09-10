Peňáz vs. Muradov přeci jen ve hře! Čech nejdřív musí vyhrát v Brně. Novotný: Máme dohodu
Šéf Oktagonu Ondřej Novotný minulý týden ve vysílání podcastu MMA Letem Světem nadšeně vyzval k vzájemnému duelu dvě přední postavy české scény, Machmuda Muradova a Matěje Peňáze. Uzbek redakci iSport.cz potvrdil, že na návrh promotéra ještě s předstihem kývl. Český bijec ale zápas o prozatímní titul odmítl. Ve středu však Novotný odtajnil zajímavý vývoj jednání. „Pokusím se zatřást světem, abych Peňázovi našel zajímavého soupeře na Brno. A Matěj mi slíbil, že pokud vyhraje, v dalším zápase nastoupí proti Machovi nebo (Kerimu) Engizekovi,“ uvedl promotér.
Nejelitnější bojovníci střední divize Oktagonu, včetně šampiona Kerima Engizeka, se letos účastní soutěže Tipsport Gamechanger. Promotér Ondřej Novotný minulý týden navrhl mega-duel mimo milionovou pyramidu, klání o prozatímní titul mezi Machmudem Muradovem a Matějem Peňázem.
„Matěj mě označil v příspěvku, kde píše, že chce zápas v Brně. Brněnskou startovku mám ale dost plnou,“ povídal spolumajitel Oktagonu před týdnem v podcastu MMA Letem Světem. „Mach má strašnou chuť zápasit a nechce čekat na Engizeka. Vím, že Mach to vezme… Za mě je to Mach versus Matěj. Zápas, který bychom všichni chtěli vidět,“ prohlásil.
Uzbecká star na duel kývla ještě před promotérovým živým vysíláním. „Ano, zápas s Matějem mi před nedávnem organizace nabídla. Nikdy si soupeře nevybírám. Co mi nabídnou, to přijímám. Proti Matějovi ale rozhodně nic nemám. Velice ho respektuji a dokonce mu i fandím. Bral bych to jen jako sportovní zápas,“ vyjádřil se Muradov pro web iSport.cz.
Peňáz ale odmítl. „Další start jsem před pár týdny řešil s matchmakerem Oktagonu, ne s Ondrou Novotným. Mluvili jsme o Kamilu Oniszcukovi a Piotru Wawrzyniakovi. Pak jen jako mimochodem padla otázka, jestli nechci jít s Machem. Řekl jsem, že k tomu nevidím důvod. On je prozatímní šampion a já jsem v žebříčku až šestý. Velkou roli navíc hraje, že máme stejné sparing partnery, kondičního trenéra a partnery. Nemám o to zájem,“ uvedl před týdnem.
Novotný: Podívej se na žebříček
Během následujících dní zjevně jednání významně pokročila. Novotný ve středu ve svém podcastu na Peňázovo vyjádření reagoval. „Když to jeden z nich vezme, argumenty od druhého, že mají společného kondičního kouče a trénovali spolu a jsou kamarádi, úplně neberu. To bychom pak v Evropě nepostavili nikdy nikoho proti nikomu,“ povídal promotér.
S bojovníkem si v uplynulých dnech promluvil. „Řekl jsem mu, ať se podívá na žebříček. Část borců je v Tipsport Gamechangeru a pak už tam nikdo další není. Piotr Wawrzyniak nechce, Patrik Kincl má pravděpodobně jiný zápas,“ vysvětloval Novotný a pokračoval ve výčtu bojovníků z top 10 divize, kteří nejsou volní ke startu. „Není moc dalších možností, s kým bojovat, aby se posunul dopředu a fanoušky to zajímalo,“ dodal promotér.
„Teď zápas Muradov versus Peňáz s největší pravděpodobností neproběhne. Domluvili jsme se, že já se pokusím zatřást světem, abych mu našel zajímavého soupeře na Brno. A Matěj mi slíbil, že pokud vyhraje, v dalším zápase nastoupí proti Machovi nebo Engizekovi. Beru to jako slovo chlapa,“ uvedl Novotný. Peňáz by se tedy měl představit na brněnském turnaji Oktagon 79 1. listopadu.