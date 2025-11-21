Oktagon chystá dopingové testy. Novotný: Budou nám kazit byznys, ale děláme to pro sport
Příští rok přijde zásadní změna na domácí scéně MMA. Spolumajitel Oktagonu Ondřej Novotný potvrdil, že v roce 2026 spustí dlouho diskutované testy na doping. Na stole má být také zapojení světové antidopingové asociace WADA. V rozhovoru pro iSport promotér také vysvětlil, proč zatím neplánuje zasáhnout do současného stavu váhových kategorií. „Co se týče systému vah, mým partnerem je UFC. V momentě, kdy něco nového zavede, zavedu to i já. Je to standard na trhu,“ povídá Novotný.
Na nedávném turnaji v Brně se představila řada bojovníků nové generace. Někteří uspěli, jiní nikoliv. Jakou zprávu o českém MMA jejich výkony podaly?
„Myslím, že dobrou. I ti co neuspěli, dostanou další šanci. Bavíme se asi o Šimonu Bruknarovi a Danielu Ligockim, že? Šimona sežrala atmosféra, což se při debutu prostě může stát. Přesto si myslím, že na to má. A Danovi se vyhodil palec hned v prvním kole, ale rval se s tím do poslední chvíle. Všichni ostatní předvedli, co se čekalo. Jakou zprávu jsme dostali? Jsme na tom dobře a máme nové talenty. Jsou to kluci, na které se bude chodit ještě dlouho.“
Nejdiskutovanějším bojovníkem turnaje přesto byl Ion Surdu. Sice dominantně vyhrál, den předtím ale opravdu výrazně nesplnil váhový limit. Jakou dohru to mělo?
„Zatím žádnou. To nás asi ještě čeká.“
Mluvili jste třeba hned po turnaji o tom, že jeho přešlap na vážení byl natolik vážný, že by měl příště startovat ve vyšší kategorii?
„Ne. Každý má na to jiný názor…Ion mi pak řekl, že mu hubnutí komplikovalo zranění. Nejsme v tomhle byznysu čtrnáct dní. Převážit o skoro čtyři kila je projev neúcty, i když měl zranění. Vždy navíc bojovníkům říkám, aby mi o svých zraněních říkali včas. Když to pak říkají zpětně, nemá to hodnotu. Chápu jejich mentální nastavení: ´Nechci rušit zápas, potřebuji prachy a tak dále…´ To je ale nekolegiální směrem k organizaci. Ion určitě může dál bojovat ve velterové váze. Jestli však bude bojovat o titul, nevím.“
Surdu nabídl Andreji Kalašnikovi odvetu. Je na stole?
„Pokud by ji Andrej chtěl, tak na stole bude. Dejme mu kredit, že ten zápas přijal. Vnímal tehdy až moc, že turnaj stojí na něm a on musí fanouškům duel doručit. Já bych se na něj ale nezlobil, kdyby to nevzal. Turnaj by byl dobrý i bez něj, akorát by měl jiné vyvrcholení. Andrej udělal několik chyb a musí si je zpětně ještě projít. Odvetu klidně může dostat, ale říkal mi, že minimálně do dubna bude mimo hru. Ion nebude chtít být sedm měsíců bez zápasu, takže se to lehce ztrácí.“
Když něco zavede UFC, zavedu to já
Přijde nějaká větší změna v systému vážení? Světový svaz IMMAF přišel s novými kategoriemi, další možností je převažování v den zápasu.
„Nechci, aby to vypadalo, že to shazuji ze stolu, nemám zodpovědnost a nepřemýšlím nad tím. Co se týče systému vah, mým parterem je UFC. V momentě, kdy něco nového zavede, zavedu to i já. Je to standart na trhu, ke kterému tíhnu já i bojovníci. Převažování v den zápasu by bylo hrozně těžké. Zápas Surdu versus Kalašnik není férový příklad, protože došlo k velkému porušení limitu. Vždy se koukám na váhy bojovníku předvečer boje a rozdíly mezi soupeři z devadesáti pěti procent činí dvě tři kila, což není tak významné. Zatím tedy nevnímám, že s tím musíme hned něco dělat. Máme jiné problémy.“
Hned mě napadají dlouho probírané dopingové testy. Příští roku bude Oktagon slavit deset let od vzniku. Spustíte právě k příležitosti jubilea testování na zakázané látky?
„Nějaké formy dopingových testů se příští rok dočkáme. Myslím, že jsem v tom pokročil dost a jsem spokojený s tím, jak to bude vypadat a kdo bude testovat. Bude to na světové úrovni a tím pádem taky neoddiskutovatelné. Řežeme do svého byznysu. Řežeme sami do sebe. Platíme si za něco, co nám bude kazit byznys, což je jedinečná věc. Děláme to ale pro ty kluky, sport, čistotu a transparentnost, takže je to v pořádku. Jedná se o hodně těžké téma, a proto zavedení testu tak dlouho trvá. Dlouho se s námi nikdo nechtěl bavit. Teď už chtějí. Ještě o tom nechci mluvit úplně detailně. Chceme si to oznámit sami, nikoli prostřednictvím rozhovoru. Můžu ale říct, že příští rok začneme.“
Dříve jste mluvil o možné spojení se světovou antidopingovou agenturou WADA. Je to reálné?
„Určitě.“
O víkendu vás čeká další turnaj v Mnichově. Na německé scéně naprosto dominujete, vyprodáváte haly, budujete si velké hvězdy a máte spolupráci s největším tamním médiem RTL. Považujete aktuálně Německo za hlavní trh Oktagonu?
„Já určitě ne. Nechám lidi, ať si to rozhodnou a cítí to, jak chtějí. Náš sen je být evropská organizace. Děláme jiný byznys než všichni ostatní. V úvodu jste říkal, že jsme jedna ze dvou největších evropských organizací. Jsem zvědavý, jaká má být ta druhá.“
Polské KSW.
„Myslím, že je jednoznačné, že jsme silnější než KSW. Chápu i nechápu některé české lidi, kteří to zpochybňují. V čem nejsme jasná jednička?“
V měření sil organizací by podle mě měla mít stále váhu sportovní kvalita a tu má v několika divizích silnější KSW. Například v těžké váze je stoprocentně lepší v polské lize, žebříčky mluví ve prospěch i polotěžké.
„Já to tak vůbec nevidím a nechci se o tom hádat. Čtyři jména přeci neznamenají sílu věci. To bychom pak mohli říkat, že někteří naši borci jsou jasně lepší než bojovníci UFC, ale nejsou tam, takže je to zbytečné. Můžete takhle různě prosívat, ale výsledný obraz vám to nedá. Ať si to každý říká, jak chce. Vlastně nevím, jaká byla původní otázka.“
Ptal jsem se, zda je pro vás Německo hlavní trh.
„Samozřejmě když tam vyprodáte stadion pro šedesát tisíc lidí a jde vám karta, je to příjemné. Česko a Slovensko pro nás ale vždycky bude domovský a hlavní trh. Nikdy to tady nechceme opustit. Proto jsem předtím začal tak tu odpověď… Bylo by mi totiž příjemné, kdyby Češi byli pyšní na to, jací jsou národ, co všechno dokážou a pak si to i užijí. Oktagon je nejlepší sportovní a showbyznysový projekt Česka a Slovenska. Nikdo jiný není ani za námi. Je to neoddiskutovatelně nejúspěšnější projekt historie Česka a Slovenska, co se týče vývozu, kolik lidí to sleduje, jak jsou z toho nadšení a tak dále. Přijde mi líto, že to neumíme využít. Spousta lidí nás okopává a přeje radši někomu jinému jen proto, že nemá rádo mě nebo Pala (Nerudu, spolumajitele Oktagonu). Neumí se od toho odosobnit. Přeci to není o mně. Tisícovky lidí na tom pracují.“
Po úspěchu v Německu budete v příštím roce expandovat taky do Polska. Tamní scéna je ale extrémně saturovaná, působí tam ligy KSW, FEN, Babilon, Fame a další. Jak těžké bude se tam prosadit?
„To zjistíme. Rozhodnutí to bylo těžké. Nemá to vůbec nic společného s nějakou odvetou či soubojem. Podle toho se my nerozhodujeme. Vidíme tam pro nás možnost. Všechny organizace, které jste vyjmenoval, dělají něco jiného než my. Ohlas z polské scény je pro mě až překvapivě pozitivní. Podle průzkumu, který jsme si dělali, jsem očekával pozitivní odezvu. Je pro mě ale až překvapivé, kdo všechno z toho má radost, a jaké máme najednou partnery. Dokud nic nedoručíme, nic to neznamená. Povíme si po 11. dubnu.“ (První turnaj Oktagon v Polsku, pozn. red.)