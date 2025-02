Chaos kvůli dopingu. Novotný chce kontroly, ale... Není to jednoduché

Hvězdy sobotního turnaje v Dusseldorfu - šampion Kerim Engizek a Lom-Ali Eskiev - rázem přišly o soupeře. Damiena Lapiluse a Anthonyho Salamona dostihly předešlé dopingové tresty, které jim udělil francouzský svaz AFLD. Byť se suspendace vztahovaly pouze na území Francie a nemusela tak do zápasů nijak promluvit, vedení Oktagonu se je rozhodlo respektovat. Potvrzuje navíc, že by v příštím roce mohlo dojít k průlomu v antidopingových kontrolách na poli evropského MMA.

Do startovky Oktagonu 66 výrazně promluvily dokumenty od svazu AFLD, které upozorňují na suspendace kvůli dopingu u dvou bojovníků. Jejich případy se ale různí. Zatímco Lapilus byl pro dřívější užívání steroidů notoricky známý a mezinárodní část trestu si již odbyl, o Salamonově prohřešku nikdo nevěděl.

„Ve smlouvě samozřejmě má zákaz dopingu, pokud mi ale o svém prohřešku neřekne, jak o něm mám vědět. Není žádná webová stránka, kde bych si během chvíle mohl najít seznam suspendovaných,“ vyjádřil se promotér Ondřej Novotný k odstupujícímu účastníkovi Tipsport Gamechangeru. O pozitivním nálezu se vedení dozvědělo teprve ve středu před akcí.

Případ Lapiluse byl naopak široce známý. Za dlouhodobé dopování organizace Ares změnila výsledky čtyř z posledních pěti Francouzových zápasů, tamní federace mu následně udělily roční mezinárodní stopku a tříletý zákaz startu ve Francii.

Proč Novotný vyšel vstříc francouzskému svazu?

„My rozhodnutí WADA respektujeme, a tak jsme u nás Lapiluse nechali zápasit v listopadu, tedy po skončení mezinárodní stopky a nikomu to nevadilo. Najednou mu francouzský svazu vyhrožuje, že pokud teď nastoupí, poženou ho před soud. Strašně zvláštní… Tohle se v historii ještě nestalo. Je v tom něčí záměr,“ povytáhl Novotný obočí.

Byť Lapilus čelil pohrůžkám žalobou, organizaci žádný postih nehrozil. Turnaj probíhá v Německu, tedy mimo půdu, kde by byly sankce vymahatelné. „Žádný orgán, ani světový svaz IMMAF, ani WADA nic nepřikázal. Bylo úplně v pohodě, aby oba startovali. Já tedy vycházím vstříc pouze francouzskému svazu, byť vůbec nemusím. Udělal jsem to, protože chci jít proti dopingu,“ vysvětlil promotér rozhodnutí, kvůli němuž musel na poslední chvíli přeskládat kartu.

Proti zavedení antidopingového programu na evropském trhu dlouho promlouval argument: Pokud začneme testovat, někteří bojovníci přejdou ke konkurenci, která netestuje. Oktagon se však stává lídrem trhu, a tak je průlomový krok více než nasnadě. „Souhlasím, dlouhodobě k tomu směřujeme,“ odpověděl Novotný. „Nepředstavujte si ale nijak jednoduchý proces. Něco to stojí, musíte zavést evidenci a podobně… Nikde krom UFC navíc není testování zažité,“ dodal.

Promotér dále potvrzuje, že vedení Oktagonu cílí na dokončení konceptu testovacího programu a jeho spuštění v příštím roce.

Zavedení kontrol? Pro Oktagon velká komplikace

Supervizor rozhodčích a člen představenstva českého svazu MMA Pavel Touš však upozorňuje na možná úskalí. „Pokud by si soukromá profesionální organizace jako Oktagon najala nějakou laboratoř, musela by řešit i důsledky případných nálezů. Sankce, stopky, zanesení do nějaké databáze. Pro Oktagon by to byla obrovská právní komplikace. Za mě by byl takový systém špatně,“ líčil velezkušený rozhodčí.

„Jediná varianta, která může fungovat, je zapojení státní autority. Musí jít stejně jako český nebo německý amatérský svaz pod WADA se vším všudy. Ta naplňuje roli naprosto nezávislého orgánu, jenž právní důsledky nálezů, tedy stopky a pokuty, řeší. Nedovedu si představit, že by to Oktagon řešil sám,“ doplnil Touš. Podle něj by testy neprobíhaly celoplošně, nýbrž namátkově. „Na turnaj přijde antidopingová agentura a vybere pouze několik bojovníků, do čehož nesmí zasahovat vedení organizace ani rozhodčí. Většinou se jedná o aktéry hlavních duelů,“ podotkl.

Zajištění takové spolupráce a další administrativní otázky si ale vyžádají určitý čas. „Je navíc potřeba, aby se jasně nastavily parametry testování a trestů a zanesly se do smluv,“ doplnil Touš.

To je navíc důvod, proč dosud nebyly zavedeny ani testy na drogy a „nakopávače“ před zápasy. „Při patnácti turnajích během jednoho roku musíte mít ucelený systém napříč různými státy Evropy. Přiznávám, že je to problém, po kterém půjdu jako po prvním,“ uzavřel Novotný.