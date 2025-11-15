Předplatné

Můj klub. A Pelta to respektuje. Majitel Jablonce o fotbalové politice i přestupovém trhu

Bartoloměj Černík, Jiří Fejgl
Chance Liga
Do Jablonce přivanul nový vítr. Klub, který dlouhé ruky fungoval pod dohledem jednoho muže, Miroslava Pelty, řídí od půlky října oficiálně podnikatel Jakub Střeštík, 90% vlastník. Už se angažoval v divokém přestupním období, poznal stadion pohledem kotle fanoušků a pomalu zaplouvá i do světa fotbalové politiky.

Ve svém prvním velkém rozhovoru pro deník Sport a Ligu naruby popisuje, jak se vypracoval v byznysovém světě, v čem severočeskému klubu ujel vlak a jak jeho spolupráce s Peltou bude fungovat. „Máme dva velký kluky se svým pohledem na věci,“ říká Jakub Střeštík.

Jste self-made man?
„Jednoznačně! Pocházím z rodiny, kde mě a moji sestru vychovávala matka samoživitelka a každý poslední týden v měsíci se jedly brambory s lučinou a pažitkou, protože nebylo na maso. Všechno, čím jsem si prošel a co jsem vydělal, vzešlo z tohohle.“

V docela raném věku jste se přesunul do Anglie. Proč jste hledal štěstí v zahraničí?
„Byl jsem k tomu donucen, protože jsem byl trochu studijní lajdák a žádná škola mě nechtěla. Věděl jsem, že nechci být doma, ale cestovat, učit se jazyky. A jedna z nejbližších zemí, která mi vyhovovala, byla Velká Británie. Reálně jsem vylezl v Londýně na ulici, měl pár set liber v kapse a bylo mi jedno, jestli vyrazím doprava, nebo doleva. Žádné bydlení, žádná práce. Pro cizince z východní Evropy se samozřejmě nabízelo gastro, ve kterém už Britové pomalu nechtěli pracovat. Obešel jsem asi sto padesát barů a v tom stopadesátém prvním mě zaměstnali. Od mytí nádobí a pingla jsem si vyšel cestu až k majiteli sítě restaurací.“

To je velký a těžko představitelný skok.
„Je to o pracovitosti. Sedm dní v týdnu, čtrnáct hodin denně. Většina lidí se snaží chodit zkratkami a práci si ulehčovat. Já jsem vychovaný tak, že vyhrnu rukávy a reju držkou v zemi, když je potřeba. Je mi jedno, jestli budu nejlíp mýt nádobí, nejlépe vést úspěšný řetězec restaurací, nebo vést potenciálně jeden z nejlepších fotbalových klubů v zemi.“

Zopakujte prosím, jak se spojení Střeštík–Jablonec upeklo.
„Upeklo se to na Spartě, tam byl ten prvopočátek. S Mirkem Peltou se známe

