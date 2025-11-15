Můj klub. A Pelta to respektuje. Majitel Jablonce o fotbalové politice i přestupovém trhu
Do Jablonce přivanul nový vítr. Klub, který dlouhé ruky fungoval pod dohledem jednoho muže, Miroslava Pelty, řídí od půlky října oficiálně podnikatel Jakub Střeštík, 90% vlastník. Už se angažoval v divokém přestupním období, poznal stadion pohledem kotle fanoušků a pomalu zaplouvá i do světa fotbalové politiky.
Ve svém prvním velkém rozhovoru pro deník Sport a Ligu naruby popisuje, jak se vypracoval v byznysovém světě, v čem severočeskému klubu ujel vlak a jak jeho spolupráce s Peltou bude fungovat. „Máme dva velký kluky se svým pohledem na věci,“ říká Jakub Střeštík.
Jste self-made man?
„Jednoznačně! Pocházím z rodiny, kde mě a moji sestru vychovávala matka samoživitelka a každý poslední týden v měsíci se jedly brambory s lučinou a pažitkou, protože nebylo na maso. Všechno, čím jsem si prošel a co jsem vydělal, vzešlo z tohohle.“
V docela raném věku jste se přesunul do Anglie. Proč jste hledal štěstí v zahraničí?
„Byl jsem k tomu donucen, protože jsem byl trochu studijní lajdák a žádná škola mě nechtěla. Věděl jsem, že nechci být doma, ale cestovat, učit se jazyky. A jedna z nejbližších zemí, která mi vyhovovala, byla Velká Británie. Reálně jsem vylezl v Londýně na ulici, měl pár set liber v kapse a bylo mi jedno, jestli vyrazím doprava, nebo doleva. Žádné bydlení, žádná práce. Pro cizince z východní Evropy se samozřejmě nabízelo gastro, ve kterém už Britové pomalu nechtěli pracovat. Obešel jsem asi sto padesát barů a v tom stopadesátém prvním mě zaměstnali. Od mytí nádobí a pingla jsem si vyšel cestu až k majiteli sítě restaurací.“
To je velký a těžko představitelný skok.
„Je to o pracovitosti. Sedm dní v týdnu, čtrnáct hodin denně. Většina lidí se snaží chodit zkratkami a práci si ulehčovat. Já jsem vychovaný tak, že vyhrnu rukávy a reju držkou v zemi, když je potřeba. Je mi jedno, jestli budu nejlíp mýt nádobí, nejlépe vést úspěšný řetězec restaurací, nebo vést potenciálně jeden z nejlepších fotbalových klubů v zemi.“
Zopakujte prosím, jak se spojení Střeštík–Jablonec upeklo.
„Upeklo se to na Spartě, tam byl ten prvopočátek. S Mirkem Peltou se známe