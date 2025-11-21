Jindřich Rajchl byl i korunním princem fotbalu. Dal všem výpověď, řídil Chvalovskému klub
Je to poslední dobou hodně živé jméno. Politik Jindřich Rajchl se na kandidátce SPD Tomia Okamury dostal do Poslanecké sněmovny. Čerstvě se řeší aféra kolem videa, které má jemu podobného muže údajně zachycovat při natáčení intimních scén. Jeho život je však zároveň velmi silně propojený se sportem. V jednu chvíli dokonce už skoro bral za židli pro předsedu fotbalové asociace.
To bylo na valné hromadě v listopadu 2011. Jindřich Rajchl, vzděláním právník, tou dobou už dva roky sloužil fotbalu jako jeho první místopředseda pod vedením předsedy Ivana Haška. V pětatřiceti letech byl považován za jeho korunního prince.
Když spolu na Strahov v roce 2007 přišli, začali zhurta. Všem, úplně všem zaměstnancům svazu dali výpověď! „Asi chápete, jak byl Jindřich Rajchl potom oblíbený,“ vzpomíná jeden z tehdejších zaměstnanců. Někteří lidé skutečně odešli, jiní podepsali smlouvy se sníženým platem.
Ivan Hašek dodal svazu tvář spasitele, ale Rajchl měl výrazné slovo i proto, že měl v zádech stále ještě vlivného Františka Chvalovského a dobře vycházel také se sílícím Romanem Berbrem.
Hašek ovšem v červnu 2011 nečekaně odstoupil a Rajchl si usmyslel, že zastane jeho místo. Možná se na to i připravoval. Jak sám prohlásil, o Haškově úmyslu po dvou letech skončit věděl od samého začátku.
Berbr utekl k Peltovi
O uvolněné místo se nakonec ucházeli tři muži.
Nejprve to byli pouze Miroslav Pelta a Jindřich Rajchl, jenže v září valná hromada z procesních důvodů nakonec vůbec nehlasovala. Pak přišel zmíněný listopad 2011, dvojici doplnil plzeňský majitel Tomáš Paclík.
A hlasovalo se. Rajchl si minimálně zpočátku mohl myslet, že v české komoře má podporu Romana Berbra. Ten sice ještě zdaleka nebyl tak mocný jako v pozdějších letech, ale už za sebou měl významný počet hlasů.
Jenže Berbr se přiklonil k Peltovi.
První kolo proto dopadlo takto:
Tomáš Paclík – Čechy 38, Morava 15
Miroslav Pelta – Čechy 37, Morava 54
Jindřich Rajchl – Čechy 46, Morava 1
Za povšimnutí stojí, že Čechy byly rozdělené přibližně na třetinu, což potvrzuje výše napsané, tedy že Berbr v nich ještě neměl tak dominantní vliv. Rajchl i bez jeho hlasů přesto v této komoře vyhrál. Jenže nebylo mu to k ničemu.
S jediným hlasem totiž zcela vyhořel na Moravě a paradox je tím větší, že se soupeřům podařilo u moravských delegátů prosadit přesvědčení, že je Berbrův člověk. „Moravské delegáty objížděl Dalibor Kučera a říkal jim nesmysly. On je pro mě velké zklamání,“ prohlásil Rajchl.
Celkově získal nejméně hlasů a podle tehdejších stanov nepostoupil do druhého kola.
V tu chvíli mu z Dubaje volal Ivan Hašek. „Jsem pryč, neprošel jsem,“ řekl mu Rajchl. „Tak to je návrat starých časů,“ ulevil si bývalý předseda.
Jeho nástupcem se nakonec stal Miroslav Pelta, Rajchl zůstal prvním místopředsedou za Čechy. Viděno dnešníma očima je zajímavé, co po volbě prohlásil. „S Mírou Peltou nemám problém. Vždy jsem byl loajální, snažím se vystupovat hodně nekonfrontačně, pomlouvání fotbalu škodí. A toho se budu držet i teď.“
Ať už si o jeho politických názorech myslíme cokoli, jako nekonfrontační bychom nejspíš jeho vystupování neoznačili… Jenže on tak nejspíš skutečně působil.