Co dnes dělají aktéři biatlonového boomu: influencerky, policista i život před tabulí
Patřili k těm, kteří v Česku před víc než deseti lety odšpuntovali biatlonovou mánii. V té době téměř každý Čech seděl o víkendu u televize a hltal jejich závody. Nebyl prakticky nikdo, kdo by nevěděl, kdo jsou Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Ondřej Moravec a další. Skoro všichni, kdo rozpoutali či sportovně zažili biatlonový boom, už ukončili své úspěšné kariéry. Co tedy dnes dělají ti, o jejichž každém kroku chtěli fanoušci před lety vědět?
Gabriela Soukalová
36 let
Největší hvězda a tvář českého biatlonového boomu oficiálně ukončila kariéru v květnu 2019. Od té doby prožila řadu nepříjemných, ale později i šťastných momentů. Po vlastních zkušenostech s poruchami příjmu potravy založila Nadační fond Gabi, který se lidem se stejnými problémy snaží pomáhat a hlavně provádí osvětu. Sama Soukalová se v tomto fondu aktivně zapojuje.
Současně si vydělává jako influencerka na sociálních sítích. V sezoně 2023/24 spolupracovala jako expertka s Českou televizí, hlavně pak při mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Během tohoto domácího šampionátu byla uvedena do Síně slávy Mezinárodní biatlonové unie (IBU). „Jsem moc ráda, že to přišlo, měla jsem v sobě tu kapitolu hodně neuzavřenou. Mrzelo mě, že jsem se nemohla rozloučit,“ přiznala tehdy Soukalová.
S partnerem Milošem Kadeřábkem přivedla v září 2021 na svět dceru Izabelu. Začátkem minulého roku měl premiéru dokumentární film Pravda se pořád vyplatí, který někdejší biatlonová star natočila s Petrem Větrovským.
Veronika Vítková
36 let
Kariéru držitelka tří olympijských medailí ukončila v dubnu 2020 kvůli těhotenství. V listopadu pak porodila dceru Elišku. Ještě při mateřské se později věnovala trénování mládeže v domovském klubu v Jablonci nad Nisou. Když si v březnu 2023 přijela do Nového Města na Moravě pro dodatečnou bronzovou medaili ze štafety ze ZOH v Soči, zbývalo jen pár týdnů do porodu druhé dcery, která dostala jméno Barbora.
Ondřej Moravec
41 let
Na dvojnásob smutné loučení s kariérou majitele řady medailí z olympijských her i mistrovství světa si ještě teď vzpomene mnoho fanoušků. Hlavně proto, že přímo u toho v Novém Městě na Moravě nemohli kvůli covidovým restrikcím být. Po konci kariéry se vrhnul na projekt Skialp do škol, kde také sám dělal instruktora a v domácím Letohradu pomáhal s tréninkem mládeže. Od minulé sezony je ale stále optimisticky naladěný Moravec zpět v reprezentaci jako trenér mužského áčka. „Byl na to ten správný čas, dokud mám ještě takový ten cit bývalého závodníka,“ vysvětloval.
Jaroslav Soukup
43 let
S biatlonem se rozloučil po sezoně 2017/18. Roli trenéra první český biatlonový olympijský medailista z rodinných důvodů rychle zavrhl. Ale fyzická příprava a střelba se stala součástí i jeho dalšího povolání. Nastoupil totiž k Policii ČR v Liberci jako instruktor služební přípravy. Jeho úkolem byla příprava nových policistů. „Každý policista musí absolvovat služební přípravu a my jsme ti, kteří ji vedou jako instruktoři,“ vysvětloval.
Michal Šlesingr
42 let
Také on se s kariérou loučil v Novém Městě na Moravě, a stejně jako Moravec bez diváků. Šlo totiž o rok 2020 a první závod ovlivněný rozmáhající se pandemií koronaviru. I následně ale Boušek, jak zní jeho přezdívka, zůstal u biatlonové rodiny. Na Českém biatlonovém svazu pracuje jako technický koordinátor. „Mám na starosti spoustu věcí, od zařizování letenek, ubytování až po to, aby všichni reprezentanti dostali před sezonou správné oblečení,“ popsal svou práci.
Eva Puskarčíková
34 let
Kdo sleduje sociální sítě, hlavně tedy instagram, má poměrně dobrý přehled o tom, co dělá po ukončení kariéry v březnu 2022 toto biatlonové „Sluníčko“, jak jí v českém týmu říkali. S partnerem, rovněž bývalým biatlonistou Italem Thomasem Bormolinim, žijí střídavě v italském Livignu a v Jablonci nad Nisou. Než se jim narodil loni na jaře syn Paride, pomáhala Puskarčíková v penzionu Bormoliniho rodičů, udělala si i masérský kurz. Stejně jako Soukalová působí jako influencerka na sociálních sítích.
Jitka Landová
35 let
Členka bronzové štafety z olympijských her v Soči 2014 ukončila kariéru v dobách největší slávy českého biatlonu, už v roce 2017, kvůli chronickému únavovému syndromu. Poté hned naskočila do povolání, které vystudovala, začala učit na druhém stupni základní školy v Jablonci nad Nisou. „Mou aprobací je tělocvik a angličtina,“ prozradila. Nyní si však dává i od tohoto povolání pauzu a plně se věnuje osmiměsíčnímu synovi.
Barbora Tomešová
38 let
Biatlonový boom jako závodnice zažila také Tomešová. Ta ukončila kariéru v roce 2016. Poté působila jako trenérka mládeže v Novém Městě na Moravě a spolukomentovala biatlon pro Eurosport. Poslední dva roky je na mateřské a věnuje se svému synovi. „Kromě péče o něj jsem začala rozvíjet pohybové kroužky pro malé děti ve věku od dvou do osmi let pod projektem PohyBaví. Fungujeme v Tišnově a od ledna plánujeme společně s kamarádkou rozšíření i do Brna,“ říká Tomešová. U biatlonu ale zůstává, ve Vysočina Areně se podílí na organizaci různých akcí.
Michal Krčmář
34 let
Jako jediný ještě stále aktivní závodník si biatlonový boom prožil naplno. Na šampionátu v Novém Městě na Moravě v roce 2013 si totiž odbyl svou premiéru na mistrovství světa, když před zcela zaplněnými tribunami naskočil do mužské štafety. I v příští, olympijské sezoně bude stabilní a spolehlivou součástí reprezentace. Muž, který má doma stříbro ze sprintu ze ZOH 2018, je nezkušenějším členem týmu a může předávat své zkušenosti. Ať už ze závodů, nebo jako dvojnásobný táta.