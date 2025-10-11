Váňův vítězný předkrm v Pardubicích: Natěsnaný ceremoniál. Co radil v paddocku?
Den před Velkou pardubickou se trenér Josef Váňa naladil triumfem rekonvalescenta Dschingis First, který vyhrál dostih amatérů na 3200 metrů a udělal radost stáji Dostihový klub iSport-Váňa. Pětadvacítka členů syndikátu si užila slavnostní ceremoniál.
Hlasatel na závodišti se neubránil úsměvu, když se početná skupinka vítězné stáje tlačila na podium pro vítěze.
„Dámy a pánové, teď to tady bude v prostoru malého paddocku trochu zajímavé, možná trochu natěsnané. Přicházejí členové syndikátu Dostihový klub iSport-Váňa,“ řekl do amplionu.
Spolu s trenérem Josefem Váňou a britským jezdcem Charliem Marshallem oslavovalo vítězství hnědáka Dschingis First i pětadvacet členů největšího syndikátu v zemi, kteří dostali od vedení závodiště výjimku, takže mohli před startem do paddocku i na ceremoniál v početné skupince.
„Je tu hodně lidí. Mluví někdo anglicky?“ reagoval Marshall, když si před dostihem přišel pro takzvané ordre, pokyny od trenéra Josefa Váni.
„Ať je normálně vpředu, ne hůř jak pátý. Ať jezdí vnitřkem a vyhraje!“ prorokoval Váňa.
Na stojáka mu to ufik
Dschingis First je šestý kůň z Německého derby 2019 a má velmi solidní původ, o čemž svědčí, že jeho bratr Dschingis Secret je plemeníkem ve Francii. Devítiletý hnědák je však hodně živý a v sedle těžko zvladatelný. Proto ho Váňa před třemi měsíci nechal vykastrovat a udělal z něj valacha.
„Na stojáka mu to ufik,“ líčil Váňa před Cenou Radiožurnálu – Memoriálem Josefa Jančara - dostihem amatérů FEGENTRI.
„Déle než rok neběhal, byl furt chromej. Vždycky, když jsme mu dali nějakou prácičku, tak mu odešel mezikostní sval. Je to dobrý kůň, ale jestli to hned napoprvé zvládne, že vyhraje?“ přemítal Váňa v paddocku.
Devítiletý kůň na dráze prokázal kvality, ještě před nástupem do cílové roviny začal mohutný finiš a vyhrál lehce o dvanáct délek.
„Já jsem to věděl, ale počítá se, až je kůň první v cíli,“ radoval se Váňa. „Já jsem rád. Jdu se podívat, jestli zůstaneme zdraví. Pokud jo, já bych ho vzal někam ven. Kdybychom do Cagnes-sur-Mer udělali zájezd celý klub, bylo by to perfektní!“
Syndikát, který v roce 2019 slavil vítězství ve Velké pardubické díky triumfu Theophila, v sobotu v Pardubicích zakončil jubilejní desátou sezonu na české dostihové scéně. Na startu měl ještě klubovou hvězdu Ange Pitou, který v hlavním dostihu dne – Křišťálovém poháru města Pardubic za podpory závodiště Wroclaw na 3400 metrů – v sedle s žokejem Janem Kratochvílem absolvoval důležitou zkoušku před zimním mítinkem v Cagnes-sur-Mer na Azurovém pobřeží. Doběhl třetí, suverénně zvítězil Doram s žokejem Janem Faltejskem.
„Byla to dobrá příprava do Cagnes na zimu. Jsem s ním spokojený. Bude tam mít náročný program, byla to pro něj dobrá práce. Bylo vidět, že na rozběhavší koně to není, ale to dopiluje a zas to bude frajer!“ sliboval Kratochvíl.
Dostihový klub iSport-Váňa spouští přihlášky na novou sezonu, zájemci se mohou přihlásit na stránkách www.dkfans.cz.