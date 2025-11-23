Bucha z USA: Lístek na Messiho? 250 dolarů. Z reprezentace se nikdo neozval
V neděli v noci na pondělí středoevropského času nastoupí k největšímu zápasu zámořské kariéry. Pavel Bucha (27) vyzve v dresu Cincinnati v rámci play off zámořské MLS hvězdné Miami postavené kolem Lionela Messiho. Jak souboj na jedno vítězné utkání může vypadat? Jak český záložník, kterému v týmu patří pevná pozice v základu, vnímá auru jednoho z nejlepších fotbalistů historie? A co trvající sen o premiérovém reprezentačním startu? Explzeňský záložník v rozhovoru pro Ligu naruby popisuje život a hraní v zámoří, kde aktuálně vrcholí sezona.
Rozhovor proběhl v úterý večer středoevropského času, Pavel Bucha měl v Cincinnati těsně před obědem. Ze slov kreativního a pohyblivého středního záložníka je znát, že mu americké fotbalová mise extrémně svědčí. Ve druhé zámořské sezoně patří ke klíčovým hráčům svého týmu, s rodinou přivykl životu za oceánem a navíc se v neděli dočká „odměny“ – v semifinále konference play off MLS hraného na jeden zápas nastoupí před beznadějně vyprodaným stadionem proti nabušenému Miami vedené Lionelem Messim. „Je tu kolem něj blázinec,“ přiznává s úsměvem.
Co pro vás znamenají zápasy play off?
„Je to úplně jiné utkání, s normální sezonou se to nedá moc srovnávat. Od začátku cítíte tlak, který to na vás vyvíjí. Pro mě to bude poprvé, zahrát si v tomhle kole play off. Minulý rok v mé první sezoně jsme se Cincinatti vypadli hned v prvním kole, kde se hraje na dva vítězné zápasy. Teď od dalšího kola to už jde jenom na jeden zápas. Takže tohle zažiju poprvé, buď vypadáváte, nebo jdete dál. Tlak bude ještě větší tím, že nastoupíme proti Miami, to bude speciální, přijde plný stadion. Bude to zajímavé.“
Miami na zápas k vám přiletí s Lionelem Messim v plné formě. Strhl se kolem něj i u vás ve městě blázinec?
„Jo, je to tak. Hlavně ohledně lístků. Prodávají se za nesmyslné částky, je kolem toho velký šrumec. Najednou se mi ozývají lidé, co se mi celý rok neozvali, jestli bych náhodou neměl lístky na fotbal. Je to hrozné. Normálně se na naše zápasy chodí za 20, 30 dolarů, teď jsou lístky za 250 a výš. Bude beznadějně vyprodáno, lidé se na Messiho přijedou podívat ze všech koutů Ameriky. Trošku se bojím, že bude na tribunách hodně fanoušků v růžových dresech Miami, nebude to úplně domácí prostředí, jak jsme zvyklí. Teď hraje roli i to, kdo bude ochotný za lístky zaplatit, což většinou budou fanoušci Messiho, potažmo Miami, kteří ho budou chtít vidět.“