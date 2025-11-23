ONLINE: Auxerre - Lyon. Šulc chybí kvůli zranění, jak si povede Karabaec?
Fotbalisté Lyonu se vrací do akce po reprezentační přestávce. Ve 13. kole francouzské Ligue 1 na hřišti Auxerre jim ale bude stále chybět zraněný Pavel Šulc. V akci bude jiný Čech - Adam Karabec. Jak si povede? Duel má výkop v 15:00. ONLINE přenos sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|13
|9
|3
|1
|27:11
|30
|2
Marseille
|13
|9
|1
|3
|33:12
|28
|3
Lens
|13
|9
|1
|3
|22:11
|28
|4
Štrasburk
|13
|7
|1
|5
|24:17
|22
|5
Rennais
|13
|5
|6
|2
|23:18
|21
|6
Lille
|12
|6
|2
|4
|23:15
|20
|7
Lyon
|12
|6
|2
|4
|18:15
|20
|8
Monaco
|13
|6
|2
|5
|25:25
|20
|9
Nice
|13
|5
|2
|6
|18:23
|17
|10
Toulouse
|12
|4
|4
|4
|18:16
|16
|11
Paris FC
|12
|4
|2
|6
|18:21
|14
|12
Le Havre
|13
|3
|5
|5
|13:20
|14
|13
Angers
|12
|3
|4
|5
|10:15
|13
|14
Metz
|12
|3
|2
|7
|12:27
|11
|15
Stade Brest
|12
|2
|4
|6
|14:21
|10
|16
Nantes
|12
|2
|4
|6
|11:18
|10
|17
Lorient
|12
|2
|4
|6
|14:26
|10
|18
Auxerre
|12
|2
|1
|9
|7:19
|7
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup