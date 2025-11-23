Předplatné

ONLINE: Auxerre - Lyon. Šulc chybí kvůli zranění, jak si povede Karabaec?

Adam Karabec v zápase s Lille
Adam Karabec v zápase s LilleZdroj: Profimedia.cz
Adam Karabec v zápase s Lille
Pavel Šulc se těžce zvedá ze hřiště
Český záložník Pavel Šulc kvůli zranění stehenního svalu vynechá šlágr Lyonu s PSG
Pavel Šulc během utkání na hřišti Brestu
Pavel Šulc odehrál na hřišti Paris FC skvělý zápas
Pavel Šulc (vlevo) slaví gól se spoluhráčem Afonsem Moreirou v utkání proti Paris FC
Pavel Šulc skóroval dvakrát proti Paris FC
32
Fotogalerie
iSport.cz
Francie - Ligue 1
Začít diskusi (0)

Fotbalisté Lyonu se vrací do akce po reprezentační přestávce. Ve 13. kole francouzské Ligue 1 na hřišti Auxerre jim ale bude stále chybět zraněný Pavel Šulc. V akci bude jiný Čech - Adam Karabec. Jak si povede? Duel má výkop v 15:00. ONLINE přenos sledujte na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
--

#TýmZVRPSkóreB
1Paris SG1393127:1130
2Marseille1391333:1228
3Lens1391322:1128
4Štrasburk1371524:1722
5Rennais1356223:1821
6Lille1262423:1520
7Lyon1262418:1520
8Monaco 1362525:2520
9Nice1352618:2317
10Toulouse1244418:1616
11Paris FC1242618:2114
12Le Havre1335513:2014
13Angers1234510:1513
14Metz1232712:2711
15Stade Brest1224614:2110
16Nantes1224611:1810
17Lorient1224614:2610
18Auxerre122197:197
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů