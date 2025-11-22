Frťalova zpověď: O hráčích chci vědět vše. Priske je teď úplně jiný, co zájem z Plzně?

Předplatné

Vstoupit do diskuse (1)

Už tři roky naviguje Zdenko Frťala teplický klub skrze bouřlivé záchranářské vody. Úspěšně. Byť s příchodem nového majitele Milana Kratiny už zkušený kouč vyhlížel lepší zítřky, „Skláři“ nadále bojují ve skupině o udržení. „Střelím do vlastních řad. V létě jsme to na přestupovém trhu trochu prokaučovali, byli jsme opatrní,“ řekl Frťala v rozsáhlém rozhovoru pro Ligu naruby. Dotkl se i osobních témat, zájmu z Plzně, vztahu s hráči, emocích na lavičce nebo rozpuku Štěpána Chaloupka ve Slavii. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu>>>

Po odchodu Miroslava Koubka z Plzně se stal nejstarším trenérem v lize. „Pěkně mě to štve,“ směje se Zdenko Frťala, který redaktory deníku Sport přivítal ve fotbalovém areálu Blšan, kde si s hráči Teplic udělal během reprezentační pauzy malé soustředění. Náladu měl skvělou, v posledním utkání čelil se svými svěřenci těm nejlepším celkům a tepličtí rozhodně nepropadli.

V Teplicích se držíte dobře. Před reprezentační pauzou jste obrali Spartu po remíze 2:2, předtím jste dusili Plzeň. Jste spokojení s aktuální výkonností?„Ano, ale rezonuje, že takové zápasy nedotáhneme do vítězného konce. Nejenom se silnými soupeři. Z osmi zápasů jsme prohráli jen jednou, ale také pouze jedinkrát vyhráli. Na Spartě se nám možná do hlav dostala Plzeň, kdy jsme vedli a nakonec neměli ani bod. Buďme však rádi za to, co jsme na Letné získali.“

Po Plzni jste se otřel o rozhodčí…
„Po emočně vypjatých zápasech opakovaně rozhodčím říkám, že bych nechtěl být v jejich kůži. Kolikrát se chováme ve zlobě, oni to mají těžké. Projevuje se důležitost utkání, vývoj, nad nimi je VAR… Když prohráváš, přeješ si, aby se nastavení hrálo dvě minuty. V opačném případě deset. Jde o spoustu témat, které v závěru řešíme. Určitě nás nikdo nepoškodil špatně odpískanou penaltou. Tím bych to uzavřel.“

Plno fanoušků Sparty řešilo, že jste závěr utkání na Letné proleželi. Vypadalo to, že to bylo i téma mezi lavičkami. Je to správný postřeh?
„Byly tam dvě situace, kdy se do sebe pustili členové realizačních týmů. Se Spartou, ale nejen s ní, jsme zažili mnohem emotivnější konflikty a výměny názorů. Musím říct, že Brian Priske je po návratu z Nizozemska úplně jiný člověk, takový vyklidněný. Něco jsme si taky řekli, ale nešlo o nic osobního.“

Vstoupit do diskuse (1)

