Chorý o STEP lepší. Je v dobrém rozpoložení a v nejlepší formě, chválí Trpišovský
Když to nešlape týmu, musí zabrat výrazné individuality. Ve Slavii o tom po vršovickém derby vědí své. Mistra dovedli v 16. kole Chance Ligy k vítězství 3:1 hvězdy Tomáš Chorý a Lukáš Provod. „Rozdíloví hráči,“ vysekl poklonu trenér Jindřich Trpišovský. Především prvně jmenovaný se dostává do ráže. Na špici útoku bodoval počtvrté v řadě a začíná připomínat nezastavitelné monstrum z minulé sezony.
Klokaní tlupa se v hájemství vršovického rivala pohybovala rychle a chytře. Byla urputná, agresivní, vášnivá. Domácí partu občas zahnala do kouta, přinutila ji bát se, strachovat o život. „Sešívaní“ však umně z trablů vyklouzli. Nikoliv díky týmovému vzepětí, nýbrž zásluhou dvou velkých hvězd, dvou reprezentantů. Tomáš Chorý zařídil uklidňující gól na 1:0 po asistenci Lukáše Provoda. Dvorní nahrávač v druhém poločase přidal výstavní ranou levačkou branku na 3:0. Vyřízeno. Hotovo.
„Oba vypadají dobře,“ spokojeně přikývl Jindřich Trpišovský. „Je to rozdíl oproti minulému podzimu, který jsme dojížděli na krev. Teď mám opačný pocit. Spousta hráčů nám vypadla vinou zdravotních problémů. Nyní mají lepší formu než na začátku.“
A to je přesně případ Tomáše Chorého. I když u něj nešlo o zdravotní komplikace. Musel si odpočinout kvůli šílenému zkratu. V prvním kole na Slovácku udeřil gólmana Milana Heču do nejcitlivějších partií mužského těla, předseda disciplinární komise Jiří Matzner označil čin za nepřijatelný a zavrženíhodný. Ofenzivní eso Slavie dostalo stop na šest zápasů a do kolotoče vletělo až na konci září.
V prvním zápase po návratu Chorý okamžitě skóroval, a to hned dvakrát proti Dukle, jenže pak se ocitl na suchu. V říjnu netrefil bránu, nezapsal asistenci. Věci se začaly otáčet do protisměru až v dalekém Zlíně. V osmifinále poháru si Chorý zapsal asistenci, to samé zopakoval s Baníkem a v Plzni dvěma góly a účastí u páté trefy vyřídil svůj bývalý klub. Formu rostoucí k nebesům potvrdil i v derby s Bohemians. O způsobu, jakým se utrhl od bránícího Jana Vondry, se v sobotu večer mluvilo ve všech vršovických hospodách.
„Je v dobrém rozpoložení, od začátku sezony určitě v nejlepší formě. Všichni víme, co se stalo v srpnu… Chválil jsem ho v Plzni, hrál dobře v reprezentaci, tentokrát byl taky výborný. Tihle kluci, co jezdí na srazy nároďáku, musí mít formu deset měsíců v roce. Jen málokdo to vydrží. Choras je teď koncentrovaný na výkon, uhrává míče, dává góly,“ pobrukoval si Trpišovský.
V očích mnohých připomíná monstrum z předchozí sezony. V klíčových partiích také sázel góly, ostatně v Plzni o tom vědí své, vyhrával souboje, v boxech byl brutálně silný. Celkově nastřílel čtrnáct branek a na bodovou hromadu přihodil čtyři asistence. V ligové produktivitě skončil s osmnácti body na čtvrté figuře. Teď má čárek sedm (6+1), ale vzhledem k dlouhému trestu má lepší bodový podíl na zápas. „Myslím, že je to ještě lepší verze Chorase. Je ještě o step dál než v minulém roce,“ vybídl k polemice slávistický trenér.
Třeba Lukáš Provod by souhlasil. „S Bohemkou jsme viděli perfektní verzi Tomáše Chorého. Ale on je pro nás platný ve všech zápasech, i když třeba branku nevstřelí. Oproti jiným útočníkům odvede obrovské penzum práce. To je vážně neuvěřitelné. Jsme strašně rádi, že ho máme. Góly jsou bonus. Jasně, je tam od toho, ale pomůže nám i bez nich.“
I proto, že má Slavia výtečně nastavené Chorého s Provodem, vede po šestnácti kolech tabulku a zadělává si na obhajobu titulu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|16
|10
|6
|0
|32:12
|36
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|16
|9
|5
|2
|23:14
|32
|4
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6
Plzeň
|16
|7
|5
|4
|31:22
|26
|7
Karviná
|16
|8
|1
|7
|28:29
|25
|8
Hr. Králové
|16
|6
|5
|5
|27:24
|23
|9
Zlín
|16
|6
|5
|5
|19:18
|23
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15
Slovácko
|16
|2
|5
|9
|8:21
|11
|16
Baník
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu