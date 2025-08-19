Vozíčkář rasisticky urazil soupeře Liverpoolu. Jeho osud by budil lítost, ale...
Dojemná pieta za zesnulého útočníka Diogo Jotu a jeho bratra, dramatické vítězství 4:2 na začátku nové sezony Premier League. Přesto měl páteční večer v Liverpoolu nepříjemnou kaňku. V prvním poločase byl zápas s fotbalisty Bournemouthu přerušen kvůli rasistickým urážkám z publika, které měl slyšet hostující útočník Antoine Semenyo. V britském deníku Daily Mail nyní odhalili identitu diváka, na zápas svého oblíbeného klubu dost možná na vlastní oči znovu neuvidí.
Fanoušek podezřelý z rasistických urážek už byl propuštěn z vazby. Policie hrabství Merseyside včera uvedla, že v rámci podmínek muž nesmí navštívit žádný zápas v Británii ani se na jednu míli (1,6 km) přiblížit k žádnému fotbalovému stadionu v zemi.
Semenya rasisticky urážel jeden z diváků na Anfieldu v prvním poločase a poté, co na to ghanský hráč tmavé pleti upozornil rozhodčího, byl zápas zhruba na dvě minuty přerušen. Sudí Anthony Taylor předtím o události informoval oba trenéry a kapitány.
Možná byste nečekali, že podobné projevy vzejdou zrovna z míst, odkud zápas sledují hendikepovaní diváci. Jedním z nich byl Mark Mogan. K vozíku je upoutaný už od svého narození před 47 lety, v Liverpoolu žije se svojí matkou v ubytování pro sociálně slabé. Prostě těžký osud. Teď se ovšem sám přičinil, že víc než lítost bude vzbuzovat odsouzení nejen od fotbalových fanoušků.
Měl odznak proti rasismu
Jeden z diváků, kteří pravidelně sedává poblíž Morgana, popsal, jak se situace seběhla. „Permanentku má na Anfieldu už řadu let. Je při fandění celkem vášnivý a často dotáhne věci až za hranu, ale tak se prostě chová,“ napsal fanoušek Nick Collins na sociálních sítích.
Možná právě proto možná posouval vozíčkář Morgan své chování dál a dál. „Z důvodů, které neznám, se k Semenyovi rozhodl popojet a něco na něj zařval. Semenyo mu řekl, ať to zopakuje, což udělal a ještě směrem k němu hodil žvýkačku.“ Zhruba o dvě minuty později byl zápas přerušen.
Rasisticky urážející fanoušek na tribuně ještě zůstal až do začátku druhého poločasu. Ironií je, že měl na svém oblečení odznak s nápisem There is no room for rasism (Žádný prostor pro rasismus).
Na sociálních sítích má také společné fotografie z tribuny s liverpoolskými legendami Emilem Heskeyem či Robbiem Fowlerem. V případě, že se obvinění prokáže, dostane doživotní zákaz vstupu na liverpoolský stadion. K žádným dalším takovým snímkům už nebude mít příležitost.
Událost měla velký ohlas - odsoudily ji oba kluby, vedení Premier League i světová federace FIFA. Semenyo, jenž následně vstřelil oba góly Bournemouthu, na sociálních sítích poděkoval spoluhráčům, Liverpoolu, rozhodčím a "celé fotbalové komunitě" za podporu.