Baník se potápí, PĚT zápasů bez bodu i gólů. Galásek: Nováčkovská daň. Co Kpozo a Kornezos?
5 ligových zápasů, 5 proher, 0 vstřelených gólů. Tomáš Galásek zatím prožívá hororový scénář převzetí trenérského postu. Baník sice proti favoritům v posledních třech zápasech přesvědčil alespoň herně, v Teplicích ho opět čekala studená sprcha. Ruka, penalta, gól domácích a následně marné dobývání. „Doba hájení už skončila a je jedno, jestli budeme hrát hezký fotbal, nebo hnusný,“ řekl rozhodně mladík Ondřej Kričfaluši.
„Hezký večer. Já ho mít nebudu,“ rozloučil se Tomáš Galásek upřímně s novináři na tiskové konferenci. Nelze se mu divit. Za sebou měl několik minut poměrně náročného vysvětlování, proč to Ostravanům ani popáté v řadě nevyšlo bodově ani gólově. „Jsem naštvaný, vře to ve mně. Musíme si uvědomit, že si nejdeme jen zahrát fotbal,“ upozorňoval.
Přesně tak to mnohdy vypadalo. Galásek opět vsadil na velmi variabilní složení čtyř středních záložníků. A Kričfaluši, Musák, Planka i Boula jsou fotbalisté, co s míčem hrají rádi. Konstruktivně. Navíc ve formaci diamantu, která často opomíjí křídelní hru a tlačí na vertikální hru středem, to skoro ani jinak nejde. „Nikdo v lize to nehraje,“ upozornil Zdenko Frťala.
Ale tvorba šancí, jenž se proti Jablonci a Plzni dařila, se na prochladlých Stínadlech zasekla. „Musíme vyhrávat osobní souboje, na což jsem zvlášť před tímto utkáním upozorňoval. Teplice asi viděly, že máme se střílením gólů problém, tak udělaly zeď,“ štvalo Galáska. Výsledek? Jedna zajímavá střela vedle od Kričfalušiho, jedna zajímavá hlavička od totožného hráče a nakonec jediná střela na bránu (v 77. minutě), kterou z hlavy Jiřího Bouly v klidu sebral brankář Trmal.
„Doba hájení už skončila a je jedno, jestli budeme hrát hezký fotbal, nebo hnusný. Máme hrozně málo hráčů, co jdou do vápna. Soupeře celý zápas přehráváme, ale nejsme schopní si vytvořit jasné příležitosti,“ nešetřil sebekritikou Kričfaluši, který si rozhodně chtěl návrat do Teplic užít jinak.
Galásek hledá řešení
Jako nový trenér měl týmu přinést impuls, Baník se místo toho pod Tomášem Galáskem potápí níž a níž. „Nováčkovská daň, kterou si člověk ani nepředstaví. Věděl jsem ale, co nás čeká za zápasy, dalo se to trochu čekat,“ připomněl těžký los. „Ale jsem bojovník.“
A změna formace od specifického diamantu? „Je určitě možnost se nad tím zamyslet. Ale neslibuji vám, že budou hrát s křídly. Typologie hráčů je jiná,“ pravil trenér.
Je pravda, že do krajů nemá kouč příliš z čeho vybírat. Typický hráč do šířky Baníkům extrémně chybí, Eldar Šehič nalevo si opět vybral slabší den a způsobil mimo jiné i klíčovou penaltu. Zdenko Frťala naopak na rychlost a záběhy do křídelních prostor vsadil skrze rychlého Matěje Radostu či Johna Autu. Nic nemění ani fakt, že kouč konečně naplnil lavičku, kam se vrátil třeba Michal Kohút, ale Srdjan Plavšič, Marek Havran či Daniel Holzer zůstávají mimo.
I přes zdravotní trable týmu a karetní trest Karla Pojezného se ale do autobusu směr Teplice nevešli Patrik Kpozo a Georgios Kornezos, dokonce trénovali s béčkem.
„Neřekl bych, že se s nimi nepočítá. Ale naše představy s realizačním týmem jsou takové, že chodíme do tréninku s dvaceti hráči, hrajeme deset na deset, víc jich tam mít nechceme. Zbytek jde na trénink béčka. S kým počítáme, či nepočítáme, vyřešíme až po konci podzimní části,“ sdělil Galásek a doplnil, že útočník Ladislav Almási čeká na vyšetření, které rozhodne, zda půjde na operaci.
Výteční fanoušci Baníku, kteří byli celý zápas pořádně slyšet, si po dalším zklamání pozvali hráče na kobereček. Promlouvali s Michalem Frydrychem a třeba i Ondřejem Kričfalušim, který se celkem rychle i přes svůj věk vyprofiloval v jednoho z lídrů týmu.
„Už bylo potřeba, aby nám něco takového řekli,“ popsal defenzivní univerzál, ačkoliv přesná slova přiblížit nechtěl. Sám je v situaci, ve které v létě těžko čekal, že se octne: na svůj bývalý klub kouká zespoda z pětibodové vzdálenosti. Aby se v Ostravě nezačalo nahlas mluvit o sestupu, je nutné zvládnout příští utkání, opět o šest bodů doma s Duklou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|2
Slavia
|15
|9
|6
|0
|29:11
|33
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15
Baník
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu