Česká školka na záchranářské misi v BJK Cupu. Zařídí to Nosková?
PŘÍMO Z VARAŽDÍNU | Věkový průměr týmu 19,5 roku je nejnižším v české historii. Tři z pěti nominovaných slečen nemají v Billie Jean King Cupu odehraný jediný zápas. Na sklonku sezony bude oslabená tenisová reprezentace usilovat o záchranu ve Světové skupině a šanci zahrát si i příští rok o Final 8 v Číně. Z osmi Češek v top 100 žebříčku WTA Tour chybí celá sedmička (Muchová, Vondroušová, Bouzková, Siniaková, Valentová, Krejčíková, Bejlek), sestava kolem světové třináctky Lindy Noskové i tak platí za favoritky kvalifikační skupiny D. V ní se v pátek parta loučícího se kapitána Petra Pály utká ve Varaždínu s Kolumbijkami a v neděli s domácími Chorvatkami. Jen vítězky se udrží mezi elitou.
Nebýt přítomnosti aktuální české jedničky Noskové, hrozba prvního návratu do regionálních sfér od roku 2008 by byla dramatická. Světová třináctka však obětovala část dovolené a vyrazila týmu pomoci. „Protože to je Billie Jean King Cup. Tomu se neříká lehce ne. Věděla jsem, že mě tým bude potřebovat, takže jsem tu víceméně automaticky,“ objasnila žebříčkově jasně nejlepší ze všech tenistek, které se do Varaždínu sjely.
Nosková chytla na konci sezony velkou formu, během asijské šňůry postoupila do finále tisícovky v Pekingu a pětistovky v Tokiu. To ji katapultovalo na životní žebříček 13. V pozici lídryně dramaticky oslabeného Česka byla již v dubnu v Ostravě, tam však prohrála se španělskou jedničkou Jessicou Bouzasovou a mise Final 8 ztroskotala.
Nyní se bude vymítat představa ztraceného roku stráveného v regionální skupině, který by byl pro současnou silnou generaci fackou. Česko vyhrálo Billie Jean King Cup naposledy v sezoně 2018, současné hvězdy jako Karolína Muchová či Markéta Vondroušová si na pohár ještě nikdy nesáhly.
Česká nominace na kvalifikaci BJKC
Hráčka
Věk
Na žebříčku
Bilance v BJKC
Linda Nosková
20
13.
2:3
Nikola Bartůňková
19
130.
0:0
Dominika Šalková
21
132.
1:0
Vendula Valdmanová
17
343.
0:0
Lucie Havlíčková
20
414.
0:0
Kapitán Pála nyní musí především hloubat nad pozicí české dvojky, aby ve Varaždínu vše klaplo. Z původní nominace totiž vypadly zraněné Tereza Valentová se Sárou Bejlek, tudíž musí volit mezi novickami Nikolou Bartůňkovou (19 let, 130. na WTA), Dominikou Šalkovou (21, 132.) a Lucií Havlíčkovou (20, 414.). Nosková ponese tíhu singlů i deblů, za preferovanou partnerku do páru k ní se jeví další ranařka Havlíčková.
Páteční soupeřky Kolumbijky postrádají svou jedničku Emilianu Arangovou (48. na WTA), tým povede Camila Osoriová (82.). Trio zbylých kolumbijský reprezentantek nefiguruje ani v top 700 žebříčku. I Chorvatky musely škrtnout svou největší hvězdu, Donna Vekičová (72.) se omluvila kvůli zranění kotníku. Výběr vedený Antonií Ružičovou (22, 75.) má ještě v záloze nepříjemnou dvojku Petru Marcinkovou (19, 117.). Právě mezi Češkami a domácími Chorvatkami by se mělo v neděli rozhodovat podle papírových předpokladů o vítězkách skupiny.
Příští rok se formát BJKC opět změní. Pokud Češky ve Varaždínu uspějí, zůstanou ve Světové skupině a v dubnu se utkají systémem doma/venku s jednou zemí, proti níž budou mít šanci vybojovat si start na Final 8 v Číně. V opačném případě čeká sestup do regionálního patra.