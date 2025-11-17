Strýcová se dojemně loučí s Pálou: Smáli jsme se, občas přeli. Být tak úspěšná jako ty...
Jedna extrémně úspěšná éra končí. Petr Pála má za sebou poslední úkol v roli nehrajícího kapitána českých tenistek v BJK Cupu, Linda Nosková a spol. zvládly v Chorvatsku důležitou baráž a udržely se v elitní skupině. Šestinásobného vítěze slavné soutěže od nové sezony vystřídá Barbora Strýcová. „Kdybych byla alespoň z poloviny tak úspěšná jako ty, byl by to splněnej sen,“ vyznala se nastupující kapitánka ve vzkazu Pálovi na sociálních sítích.
Strýcová už s týmem byla přímo v chorvatském Varaždínu. „Pozoruju spoustu věcí a koukám, jak to Petr dělá,“ líčila v rozhovoru před barážovým víkendem. Bývala úspěšná tenistka se přímo na kurtu podílela na pěti českých titulech v dřívějším Fed Cupu, brzy vstoupí do nové funkce naplno. A bude chtít navázat na Pálovu práci.
„Petře, tolik jsme toho spolu zažili. Společně jsme vyhráli Fed Cupy, přivezli medaile z olympiády, občas se přeli, hodně se smáli, dřeli jsme. A když si na to všechno vzpomenu, vybaví se mi hlavně jedna chvíle: zaplněná O2 arena a ten šílený rachot po posledním míčku. Nezapomenu nikdy,“ napsala Strýcová kapitánovi, který se loučí po dlouhých osmnácti letech.
„Díky, že jsi nás vedl. Byla to čest být součástí tvýho týmu. A ještě větší čest je po tobě teď tu roli převzít. Kdybych byla alespoň z poloviny tak úspěšná jako ty, byl by to splněnej sen. Ale jedno ti slibuju, srdce do toho dám celý,“ naťukala Strýcová na sociální sítě.
I přes střídaní v roli kapitána bude Pála s týmem dál spolupracovat. „Na příští rok jsem domluvený s Bárou, že jí pomůžu jako poradce. Sama to chtěla, odpovědnost za nominaci a nasazování do zápasů bude už ale na ní. Já se jí pokusím pomoct s dalšími věcmi okolo. A třeba poradit, jak jsem to dělal já,“ popsal úspěšný trenér.