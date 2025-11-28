Lyon vládne Evropě. Prázdný stadion, Šulcovy body i Karabcova šikovnost
V azylu srbského městečka Bačka Topola, kde musí prakticky před prázdným stadionem hrát evropské zápasy izraelský Maccabi Tel Aviv, dominoval jednoznačně favorit. Lyon s Pavlem Šulcem v základu rozdrtil soupeře 6:0, při nejvyšší výhře sezony český ofenzivní záložník dvakrát asistoval a vybojoval penaltu. Závěrečnou branku vstřelil střídající Adam Karabec. Lyon vede po pěti kolech tabulku Ligové fáze Evropské ligy, čeští reprezentanti týmu výrazně pomáhají. „Podali jsme skvělý výkon,“ řekl po utkání portugalský kouč Lyonu Paulo Fonseca.
Na čtvrteční evropský duel Maccabi Tel Aviv přišlo v Srbsku pouhých 320 diváků. V „covidové“ atmosféře, která nemá s nejvyšší klubovou úrovní vůbec nic společného, dominoval Lyon. Izraelský soupeř, který kvůli bezpečnostní situaci nesmí hrát zápasy na svém území, neměl nárok.
Kapitán Lyonu Corentin Tolisso zapsal hattrick, na dvě branky mu šikovně asistoval Pavel Šulc – na druhou přesným centrem, třetí pohotovou zpětnou přihrávkou. Navíc v zápase ještě vybojoval penaltu. „Lyon vedený oslnivým Corentinem Tolisem a inspirovaný Pavlem Šulcem předvedl mistrovský výkon,“ popsal nejvyšší výhru sezony klubový web francouzského celku.
Šulc pustil v 57. minutě na hřiště Adama Karabce a ten o pět minut později uzavřel skóre na 6:0. Správně zavřel zadní tyč při vysokém centru, krásně si zpracoval balon na prsa, z úhlu zakončil a prostřelil domácího gólmana střelou mezi nohy.
Lyon čekal na výhru pět zápasů, vysoký výsledek ho katapultoval na čelo Ligové fáze Evropské ligy. Francouzský celek se dvěma českými reprezentanty nasbíral 12 bodů za 4 výhry a jedinou prohru.
„Může se to zdát jako snadné vítězství, ale odehráli jsme opravdu dobrý zápas s dobrou intenzitou, odhodláním a velmi disciplinovanou týmovou hrou,“ popsal utkání portugalský kouč Lyonu Paulo Fonseca. „Zápas jsme zakončili s pěti hráči, kteří na začátku sezóny patřili na lavičku. Výsledek nám takové změny umožnil, tihle kluci si zasloužili nastoupit. A to bylo možné jen díky našemu vynikajícímu začátku zápasu,“ zdůraznil.
Česká dvojice patří v Lyonu k důležitým hráčům, Šulc i Karabec pravidelně nastupují. Oba zasáhli od začátku sezony do 17 zápasů – Šulc přispěl 5 góly a 4 asistencemi (v lize je nejlepším střelcem týmu), Karabec nasbíral dvě branky a přidal dvě asistence.
Lyon odehraje do konce roku ještě čtyři utkání, v neděli přivítá Nantes. Opět bude spoléhat i na Karabce se Šulcem – ten vynechal poslední reprezentační sraz, ale po svalovém zranění už je v pořádku.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lyon
|5
|4
|0
|1
|11:2
|12
|2
Midtjylland
|5
|4
|0
|1
|12:5
|12
|3
Aston Villa
|5
|4
|0
|1
|8:3
|12
|4
Freiburg
|5
|3
|2
|0
|8:3
|11
|5
Real Betis
|5
|3
|2
|0
|8:3
|11
|6
Ferencváros
|5
|3
|2
|0
|9:5
|11
|7
Braga
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|8
FC Porto
|5
|3
|1
|1
|7:4
|10
|9
Genk
|5
|3
|1
|1
|7:5
|10
|10
Celta Vigo
|5
|3
|0
|2
|11:7
|9
|11
Lille
|5
|3
|0
|2
|10:6
|9
|12
Stuttgart
|5
|3
|0
|2
|8:4
|9
|13
Plzeň
|5
|2
|3
|0
|6:2
|9
|14
Panathinaikos
|5
|3
|0
|2
|9:7
|9
|15
AS Řím
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|16
Nottingham Forest
|5
|2
|2
|1
|9:5
|8
|17
PAOK
|5
|2
|2
|1
|10:7
|8
|18
Boloňa
|5
|2
|2
|1
|7:4
|8
|19
Brann
|5
|2
|2
|1
|6:3
|8
|20
Fenerbahce
|5
|2
|2
|1
|5:5
|8
|21
Celtic
|5
|2
|1
|2
|7:8
|7
|22
CZ Bělehrad
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|23
Záhřeb
|5
|2
|1
|2
|7:10
|7
|24
Basilej
|5
|2
|0
|3
|7:7
|6
|25
Ludogorets
|5
|2
|0
|3
|8:11
|6
|26
Young Boys
|5
|2
|0
|3
|7:12
|6
|27
GA Eagles
|5
|2
|0
|3
|4:9
|6
|28
Sturm Graz
|5
|1
|1
|3
|4:7
|4
|29
Salcburk
|5
|1
|0
|4
|5:10
|3
|30
Feyenoord
|5
|1
|0
|4
|4:9
|3
|31
FCSB
|5
|1
|0
|4
|3:8
|3
|32
Utrecht
|5
|0
|1
|4
|2:7
|1
|33
Rangers
|5
|0
|1
|4
|2:9
|1
|34
Malmö
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|35
M. Tel-Aviv
|5
|0
|1
|4
|1:14
|1
|36
Nice
|5
|0
|0
|5
|4:12
|0
- Osmifinále
- Play-off