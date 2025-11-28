Předplatné

Lyon vládne Evropě. Prázdný stadion, Šulcovy body i Karabcova šikovnost

Český záložník Pavel Šulc zářil za Lyon proti Maccabi Tel Avivu
Český záložník Pavel Šulc zářil za Lyon proti Maccabi Tel Avivu
Pavel Šulc v zápase Evropské ligy proti Maccabi Tel Avivu
Adam Karabec z Lyonu se raduje z gólu proti Maccabi Tel Avivu
Fotbalisté Lyonu oslavují trefu Adama Karabce
Pavel Šulc v dresu Lyonu během utkání s Maccabi Tel Avivem
Pavel Šulc se těžce zvedá ze hřiště
Český záložník Pavel Šulc kvůli zranění stehenního svalu vynechá šlágr Lyonu s PSG
Pavel Šulc skóroval dvakrát proti Paris FC
V azylu srbského městečka Bačka Topola, kde musí prakticky před prázdným stadionem hrát evropské zápasy izraelský Maccabi Tel Aviv, dominoval jednoznačně favorit. Lyon s Pavlem Šulcem v základu rozdrtil soupeře 6:0, při nejvyšší výhře sezony český ofenzivní záložník dvakrát asistoval a vybojoval penaltu. Závěrečnou branku vstřelil střídající Adam Karabec. Lyon vede po pěti kolech tabulku Ligové fáze Evropské ligy, čeští reprezentanti týmu výrazně pomáhají. „Podali jsme skvělý výkon,“ řekl po utkání portugalský kouč Lyonu Paulo Fonseca.

Na čtvrteční evropský duel Maccabi Tel Aviv přišlo v Srbsku pouhých 320 diváků. V „covidové“ atmosféře, která nemá s nejvyšší klubovou úrovní vůbec nic společného, dominoval Lyon. Izraelský soupeř, který kvůli bezpečnostní situaci nesmí hrát zápasy na svém území, neměl nárok.

Kapitán Lyonu Corentin Tolisso zapsal hattrick, na dvě branky mu šikovně asistoval Pavel Šulc – na druhou přesným centrem, třetí pohotovou zpětnou přihrávkou. Navíc v zápase ještě vybojoval penaltu. „Lyon vedený oslnivým Corentinem Tolisem a inspirovaný Pavlem Šulcem předvedl mistrovský výkon,“ popsal nejvyšší výhru sezony klubový web francouzského celku.

Šulc pustil v 57. minutě na hřiště Adama Karabce a ten o pět minut později uzavřel skóre na 6:0. Správně zavřel zadní tyč při vysokém centru, krásně si zpracoval balon na prsa, z úhlu zakončil a prostřelil domácího gólmana střelou mezi nohy.

Lyon čekal na výhru pět zápasů, vysoký výsledek ho katapultoval na čelo Ligové fáze Evropské ligy. Francouzský celek se dvěma českými reprezentanty nasbíral 12 bodů za 4 výhry a jedinou prohru.  

„Může se to zdát jako snadné vítězství, ale odehráli jsme opravdu dobrý zápas s dobrou intenzitou, odhodláním a velmi disciplinovanou týmovou hrou,“ popsal utkání portugalský kouč Lyonu Paulo Fonseca. „Zápas jsme zakončili s pěti hráči, kteří na začátku sezóny patřili na lavičku. Výsledek nám takové změny umožnil, tihle kluci si zasloužili nastoupit. A to bylo možné jen díky našemu vynikajícímu začátku zápasu,“ zdůraznil.

Česká dvojice patří v Lyonu k důležitým hráčům, Šulc i Karabec pravidelně nastupují. Oba zasáhli od začátku sezony do 17 zápasů – Šulc přispěl 5 góly a 4 asistencemi (v lize je nejlepším střelcem týmu), Karabec nasbíral dvě branky a přidal dvě asistence.

Lyon odehraje do konce roku ještě čtyři utkání, v neděli přivítá Nantes. Opět bude spoléhat i na Karabce se Šulcem – ten vynechal poslední reprezentační sraz, ale po svalovém zranění už je v pořádku.

#TýmZVRPSkóreB
1Lyon540111:212
2Midtjylland540112:512
3Aston Villa54018:312
4Freiburg53208:311
5Real Betis53208:311
6Ferencváros53209:511
7Braga53119:510
8FC Porto53117:410
9Genk53117:510
10Celta Vigo530211:79
11Lille530210:69
12Stuttgart53028:49
13Plzeň52306:29
14Panathinaikos53029:79
15AS Řím53027:59
16Nottingham Forest52219:58
17PAOK522110:78
18Boloňa52217:48
19Brann52216:38
20Fenerbahce52215:58
21Celtic52127:87
22CZ Bělehrad52124:57
23Záhřeb52127:107
24Basilej52037:76
25Ludogorets52038:116
26Young Boys52037:126
27GA Eagles52034:96
28Sturm Graz51134:74
29Salcburk51045:103
30Feyenoord51044:93
31FCSB51043:83
32Utrecht50142:71
33Rangers50142:91
34Malmö50142:101
35M. Tel-Aviv50141:141
36Nice50054:120
  • Osmifinále
  • Play-off

