Procházkův zápas budí ve Vegas pozornost: Neprobíhá mezi námi trashtalk, čehož si vážím
PŘÍMO Z LAS VEGAS | Do klíčové bitvy, která má Jiřímu Procházkovi zajistit titulovou šanci, zbývají poslední dny. Krátce před sobotním turnajem UFC 320 v Las Vegas ještě dvaatřicetiletý Čech absolvuje závěrečné tréninky a mediální povinnosti. V úterý bijec promluvil s tamními novináři o zlepšeních, k nimž ho inspiroval aktuální soupeř Khalil Rountree Jr, i o respektu, jenž k rivalovi cítí. „Potkali jsme se v zákulisí, pozdravili se a projevili si vzájemnou úctu. A právě o tom bojové sporty jsou. Ukazujeme světu, jak se to má dělat,“ povídal Procházka viditelně v dobré náladě.
Dříve zadumaný Samuraj, nyní opět vesele naladěný bijec z Hostěradic. Jiří Procházka míří do utkání se světovou čtyřkou Khalilem Rountreem Jr v dobrém rozpoložení. Na tiskové konferenci i při odletu mu na tváři zářil široký úsměv, a ten se ho drží i na místě boje v nevadské metropoli Las Vegas, kde právě finišuje přípravu.
„Vždy se těším, až se zas budu moct předvést v kleci a ukázat posun od posledního zápasu. Jsem nadšený, že jsem konečně tady ve Vegas a brzy se dostanu k boji,“ vypráví Procházka ještě v zapoceném dresu bezprostředně po jednom z tréninků v tamním tréninkovém centru UFC.
Byť někdejší šampion nenastupuje do hlavního utkání, na startovní listině jej převyšují ještě dvě titulová klání, jeho mač s pověstným knockouterem Rountreem budí mezi novináři velký zájem.
„Všichni vědí, jaký je tvrďák. Má zábavný bojový styl. Budí to ve mně natěšení, když jdu proti borci se schopnostmi takového kalibru,“ říká český ranař na konto soupeře. „Je taky hodně dynamický a dokáže po dlouhou dobu ve vysokém tempu bojovat, ale zároveň trpělivě, což je přesně ta věc, na které jsem já musel obzvlášť zapracovat,“ dodává.
Článek pokračuje pod infografikou.
Posun v trpělivosti Procházka ukázal již při minulém vítězství s Jamahalem Hillem. Přesto se však místy nechal strhnout do divokých přestřelek. „Nesmím se vždy zběsile hnát za ukončením. Na jednu stranu je to moje nejsilnější zbraň, na tu druhou mi ale může škodit. Vím totiž, že mi opravdu stačí jediná chvíle, abych soupeře finišoval, a tak dávám do každého útoku úplně všechno. Povím vám, je to opravdu těžké bojovat na plno a přitom trpělivě a koncentrovaně,“ líčí Procházka.
„Makal jsem na tom, abych pracoval s větší lehkostí a přesněji. Zároveň si ale držím smrtící útoky. Pociťuji velkou zodpovědnost, abych ukázal, na co všechny ty roky dřu,“ říká s vážnou tváří.
Ukazujeme světu, jak se to má dělat
Duel láká pozornost také kvůli charakteru střetu tradičních stylů, který položil základ MMA. Válečný oř, jak si Rountree přezdívá, totiž vyznává typicky thajboxerský způsob boje. Naproti tomu Procházka dělá svými výkony reklamu karate, ve kterém drží mistrovský černý pás.
Oba bijci navíc vyznávají pokorné vystupování taktéž vycházející z tradičních bojových umění. „Bude to úžasný zápas také proto, že se hodně respektujeme. Neprobíhá mezi námi žádný trashtalk, čehož si vážím. Potkali jsme se v zákulisí, pozdravili se a projevili si vzájemnou úctu. A právě o tom bojové sporty jsou. Ukazujeme světu, jak se to má dělat. Respekt mimo klec a uvnitř ní ukázka brutální síly, přesnosti, načasování. O trashtalku to není! Když si nadáváme a jedeme trashtalk, stáváme se pouze zvířaty,“ říká rezolutně Samuraj z Hostěradic.
Jedna z otázek přítomných reportérů se přirozeně týkala také titulové šance, kterou by měl vítěz získat. „Teď se soustředím čistě na Khalila. Samozřejmě vím, že jsem na krok od titulového zápasu. Mluvil jsem o něm už posledně po výhře nad Jamahalem Hillem. Věřím, že až porazím Khalila, budu na řadě já,“ míní Procházka.
Ve stejném tréninkovém centru přitom Čech dokola potkává také své možné nadcházející rivaly. Šampiona Magomeda Ankalajeva i titulového vyzyvatele Alexe Pereiru. Právě Brazilec mu přitom v nedávné minulosti uštědřil dvě prohry K. O. „Už jsem se s ním v zákulisí takto potkal víckrát a nijak mě to nevyvádí z míry. Vždyť mě znáte, medituji a pracuji na vnitřním klidu. Nechci si v sobě držet myšlenky na to, že chci vendetu a vrátit mu ty porážky. Takový já nejsem. Beru to s klidem,“ usmívá se a dodává: „Můžu říct jen, že se cítím být na stejné úrovni jako Pereira nebo Ankalajev.“