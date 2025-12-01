Obr Wiegele v brance Plzně, odsunul reprezentanta: Perfektní to ještě nebylo
Podruhé v sezoně dostal v plzeňské brance větší šanci a rozhodl se ji nepustit. Florian Wiegele (24) pomohl Plzni k remíze 0:0 s Freiburgem a následné výhře 2:1 s Mladou Boleslaví. Mladý, 205 centimetrů vysoký Rakušan, předvedl v obou zápasech výborné zákroky a sklízí chválu. Martin Jedlička, dlouhodobá klubová jednička a člen reprezentace, musí na lavičce počkat na další minuty na hřišti. „Nebude to pro něj jednoduché,“ upozorňuje pro Sport trenér a expert Stanislav Levý.
Trenéři se rozhodli nasadit Floriana Wiegeleho do plzeňské brány po ligovém utkání v Jablonci (3:3). „Osm branek v lize je moc,“ řekl kouč Viktorie Martin Hyský. Narážel i na předchozích pět „kusů“ proti Slavii, což ho s kolegy rozhoupalo pro změnu na pozici gólmana.
Vysoký počet inkasovaných gólů nešel přímo za Martinem Jedličkou, přesto v některých situacích obvyklá opora mohla svůj tým podržet víc. Prostor tím pádem dostal obrovitý Rakušan.
Wiegele si poprvé stoupl do brány v Evropské lize proti Freiburgu. Celkem šesti zákroky, některými mimořádně obtížnými, pomohl ve své premiéře v hlavní fázi evropských pohárů k bezbrankové remíze a připsal si velmi cenné čisté konto.
„Spokojený jsem, ale úplně perfektní to zase nebylo,“ vyprávěl s úsměvem na rtech pro klubovou televizi. „Musím ho pochválit. Dostal v brance příležitost, chopil se jí se vším všudy, působil velmi jistě a podržel nás. Ukázal, že má na to chytat,“ ocenil Hyský vysokého brankáře po zápase s německým soupeřem.
Mužstvo se na něj může spolehnout
Wiegele zůstal v bráně i v nedělním ligovém duelu proti Mladé Boleslavi. Zase byl výborný – už na začátku vytáhl nebezpečnou střelu levačkou Dominika Kostky, v prvním poločase zlikvidoval ještě jednu velkou boleslavskou šanci.
„Potvrdil oprávněnost svého nasazení. V prvním poločase měl dva výborné zákroky a mužstvo podržel. Pro Jedličku nebude vůbec jednoduché znovu si vybojovat pozici jedničky. Wiegele poctivě pracoval v tréninku, dlouho čekal na tuhle šanci a mužstvo se teď na něj může spolehnout,“ ocenil expert Sportu Stanislav Levý.
Plzeňský tým si v bráně zvyká na nového muže, obvyklá jednička, zároveň člen reprezentace Jedlička, musí zápasy pozorovat z lavičky. V současné situaci není důvod Wiegeleho z brány vyndávat. O jeho kvalitách v Plzni dlouho vědí, už v letní přípravě, do níž se vrátil po jarním úspěšném hostování v Grazer AK, vypadal výborně.
Mimo jiné těží ze své výšky a rozpětí paží, patří k nejvyšším brankářům v lize. Zároveň na mužstvo působí velice jistě, nepanikaří ani při těžkých chvílích při rozehrávce. Je velký předpoklad, že s nabitými zkušenostmi půjde výkonnostně ještě nahoru. „Víme, co v něm máme,“ zní z Plzně.
Pozice dvojky ho neuspokojuje
Během podzimu musel ustát i jeden nepříjemný moment. Wiegele dostal šanci na začátku sezony během Jedličkova nepříjemného zranění, na konci července doma proti Jablonci po úderu do hlavy utrpěl otřes mozku. Do akce šel rakouský gólman - zvládl tři zápasy, po uzdravení se ale do brány vrátil znovu Jedlička.
Wiegeleho pozice dlouhodobé dvojky, která dostává šanci nanejvýš v domácím poháru, neuspokojuje. A ozval se do rakouských médií. „Vím, že nemám spravedlivou šanci,“ řekl mimo jiné v rozhovoru pro server Kleinezeitung.
Otevřená slova se v plzeňském klubu úplně nelíbila, Wiegele si na další odchytané minuty musel počkat. Od začátku srpna chytal pouze dva zápasy domácího poháru a jednou nastoupil v lize se Zlínem. Druhou větší šanci dostal až nyní před koncem roku. A příležitost pevně uchopil. „Boleslav měla dvě gólové situace, v obou předvedl Florian fantastický zákrok. Potvrzuje formu a oprávnění, proč je v brance,“ opět vyzdvihl Hyský.
Je velmi pravděpodobné, že Wiegele vydrží v brance i v dalších zápasech – Plzeň jede v sobotu na Slovácko, další týden letí do Atén na zápas Evropské ligy proti Panathinaikosu a podzimní sezonu zakončí doma v neděli 14. prosince proti Dukle.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|17
|11
|6
|0
|35:12
|39
|2
Sparta
|17
|10
|4
|3
|32:21
|34
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Liberec
|17
|8
|5
|4
|30:16
|29
|5
Plzeň
|17
|8
|5
|4
|33:23
|29
|6
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|7
Olomouc
|17
|7
|6
|4
|18:11
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|17
|6
|5
|6
|20:21
|23
|10
Bohemians
|17
|5
|4
|8
|14:20
|19
|11
Teplice
|17
|4
|6
|7
|18:23
|18
|12
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|13
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
|14
Dukla
|17
|2
|7
|8
|13:24
|13
|15
Ml. Boleslav
|17
|3
|4
|10
|23:39
|13
|16
Slovácko
|17
|2
|5
|10
|8:24
|11
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu