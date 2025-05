Pelta prožil bezesnou noc: Bazar hráčů Jablonce nehrozí. S vězením se poperu

Klíčový verdikt v kauze trvající téměř osm let padl ve středu. Vrchní soud v Praze zamítl odvolání a potvrdil Peltovi vysoký trest za zmanipulování sportovních dotací. „Uvažoval jsem, co bude dál,“ přiznal odsouzený bafuňář s tím, že noc na čtvrtek pro něj byla bezesná. Řešil především budoucnost Jablonce. „V klubu budeme pracovat na personálním posílení. Chci ubezpečit fanoušky i sponzory, že jsme získali licenci Gold UEFA a naše hospodaření je stabilní,“ pokračoval.

Přesto ve vedení klubu nastaly první změny. Ve čtvrtek se sešla mimořádná valná hromada společnosti, která navrhla odsunutí Pelty z představenstva do manažerské pozice. Jeho hlavním úkolem bude nyní sestavení mužstva pro další sezonu.

Zabývá se tím, co přinesou další týdny, jednání se rozjíždějí. Jablonečtí pod vedením trenéra Luboše Kozla obsadili v uplynulé sezoně Chance Ligy pátou příčku a těsně jim unikla účast ve druhém předkole Konferenční ligy. V kádru se vyšvihla jména jako Sebastian Nebyla, Michal Beran, Jakub Martinec nebo Nemanja Tekijaški.

Velký výprodej hráčů Pelta odmítl. Ovšem ofenzivní záložník Dominik Hollý má blízko k přestupu do Sparty, o čemž jako první informoval server inFotbal.cz. „Věřím, že Jablonec prokáže životaschopnost i bez Pelty,“ uvedl zkušený funkcionář.

Pelta by měl pravděpodobně v následujících měsících zamířit do vězení. „Už jsem zažil vazbu a každý říká, že tento pobyt je výrazně horší než výkon trestu. Bral jsem to tak, že se to dá skousnout,“ řekl pro CNN Prima News. „Jsem přizpůsobivý člověk. Pokud skutečně dojde na vězení, věřím, že se s tím poperu,“ dodal.

Jeho právníci každopádně podají dovolání k Nejvyššímu soudu a současně návrh na odklad výkonu rozhodnutí.