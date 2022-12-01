Hašek, Straka a spol.: Co dnes dělají hrdinové z MS 1990? Trenéři, život v Kanadě i bolavý pád
Je v nejexponovanější funkci ze všech hrdinů z Itálie. Ivan Hašek také byl na mistrovství světa v roce 1990 kapitánem mužstva, které se prodralo až do čtvrtfinále. Aby ne, byla v něm velká jména: Tomáš Skuhravý, Michal Bílek, Ján Kocián, Jozef Chovanec, Jan Stejskal či Luboš Kubík a další a další… Co ve chvíli, kdy se Hašek snaží protlačit národní tým na mundial v příštím roce dělají jeho tehdejší spoluhráči?
Jan Stejskal
Věk v době šampionátu: 28
Pozice a klub v době šampionátu: gólman/Sparta
Bilance na šampionátu: 5 zápasů/1 nula
Klidná síla mezi tyčemi. I když jeho konkurent Luděk Mikloško chytal za West Ham, Jan Stejskal na turnaji nikoho do branky nepustil. Ze Sparty odešel do QPR, po návratu se upsal Slavii. V roce 1995 se vzdal reprezentace na protest proti dění v české lize. Po kariéře působil jako trenér gólmanů ve Spartě, Jablonci a Slavii, po dlouhých sedmnáct let tutéž roli zastával až do roku 2018 u reprezentačního áčka. Do léta 2022 pracoval ve stejné funkci u reprezentační sedmnáctky. V únoru stejného roku se stal členem Příhodovy komise rozhodčích za ligu, ve stejné funkci je i v současné komisi. V září 2022 po osmi letech skončil na pozici starosty Jevan, je v důchodu.
Luděk Mikloško
Věk v době šampionátu: 28
Pozice a klub v době šampionátu: gólman/West Ham
Bilance na šampionátu: nenastoupil
Čtyři měsíce před šampionátem odešel do Anglie, na turnaji si nezachytal, plnil roli náhradního gólmana za Janem Stejskalem. Na Ostrovech udělal kariéru. Osm let působil ve West Hamu. Mezi fanoušky byl obrovsky populární. Chorál „My name is Ludo Miklosko“ se stal nesmírně oblíbeným. I dnes, když na stadion zavítá, zní song éterem. Tři roky chytal za QPR. Po kariéře pracoval jako specialita na brankáře ve společnosti Sport Invest. Od roku 2022 je sportovním ředitelem Baníku, na konci minulého roku přiznal, že má rakovinu.
Peter Palúch
Věk v době šampionátu: 32
Pozice a klub v době šampionátu: gólman/Nitra
Bilance na šampionátu: nenastoupil
Kdo si vzpomněl, že tento gólman dělal za Stejskalem a Mikloškem na šampionátu trojku, má bod. Palúch nejenže na mistrovství nenastoupil, on dokonce v reprezentaci ani jindy neodehrál jedinou minutu. Ještě v 52 letech odchytal dva pohárové zápasy za rakouský ESV Parndorf. Na Slovensku má zastoupení firmy Keepersport, která se věnuje především výrobě brankářských rukavic.
Českoslovenští fotbalisté slaví postup na MS 1990 po duelu s Portugalskem • Milan Šťastný (archiv Sportu)
Julius Bielik
Věk v době šampionátu: 28
Pozice a klub v době šampionátu: obránce/Sparta
Bilance na šampionátu: 2 zápasy/0 gólů
Sedminásobný mistr ligy se Spartou patřil mezi neodmyslitelnou součást silné letenské kliky v národním týmu. V Itálii bydlel na pokoji s Janem Stejskalem. V duelu se squadrou azzurou se zranil, ve vyřazovací fázi už nenastoupil. Po skončení kariéry zkoušel nepříliš úspěšně trenérskou dráhu. Pak se dal na roli hráčského agenta se zaměřením na jižní Ameriku, zejména Brazílii. Řešil také finanční trable, jedné známé půjčil pět milionů, ona však byla odsouzena za podvody k trestu na sedm let a on musel peníze vymáhat. Několik let organizuje populární golfová derby mezi bývalými hráči Sparty a Slavie, letos však nehrál, protože je po operaci kyčle.
Peter Fieber
Věk v době šampionátu: 26
Pozice a klub v době šampionátu: obránce/Inter
Bilance na šampionátu: nenastoupil
Všechny své zápasy za federální reprezentaci odehrál v roce 1988. Dál už nic, ale do nominace na italské mistrovství se dostal. Po šampionátu odešel do Racingu Genk, končil v rakouském Donnerskirchenu. Jako trenér opakovaně vedl Dunajskou Stredu, ale také Inter či Petržalku, jako asistent působil v Maďarsku. Podniká v nefotbalovém sektoru.
Miroslav Kadlec
Věk v době šampionátu: 25
Pozice a klub v době šampionátu: obránce/Vítkovice
Bilance na šampionátu: 5 zápasů/0 gólů
Na italském šampionátu hrával libera, už dávno vyhynutý druh fotbalisty. Po turnaji dostal laso z Kaiserslauternu, s nímž dvakrát vyhrál bundesligový titul. V Německu je ikonou, větší než v tuzemsku. Po skončení hráčské kariéry, a nakonec dlouhých patnáct let, pracoval na pozici skauta pro agenturu Sport Invest, na starosti měl z pochopitelných důvodů Německo. Nyní už v branži aktivně nepůsobí, ale v minulém roce byl uveden do síně slávy českého fotbalu. Stará se o své nemovitosti v Uherském Hradišti.
Vladimír Kinier
Věk v době šampionátu: 32
Pozice a klub v době šampionátu: Slovan
Bilance na šampionátu: 1 zápas/0 gólů
Naposledy si v národním týmu zahrál právě na italském turnaji. Nastoupil v základní sestavě duelu proti domácím, pak už nic. Jako trenér působil v klubech z nižších úrovní slovenských soutěží. Z povědomí široké veřejnosti na Slovensku se vytratil, zkoušel to jako trenér na nižší úrovni. Občas si zahraje za starou gardu Slovanu. Vystudoval vysokou školu dopravy a spojů v Žilině, je inženýrem a pohybuje se v oboru.
Zleva Miroslav Kadlec, Lubomír Moravčík a Vladimír Kinier • Archiv Sport / Sport
Ján Kocian
Věk v době šampionátu: 32
Pozice a klub v době šampionátu: obránce/FC St. Pauli
Bilance na šampionátu: 4 zápasy/0 gólů
Stabilní člen tehdejší základní sestavy národního týmu. Po právu, za rok 1990 se stal Fotbalistou roku. Za reprezentaci nastupoval až do konce své aktivní kariéry (1993) a ihned přešel na trenérskou pozici. Stal se asistentem Jozefa Vengloše u nově vzniklého národního mužstva. Poté vedl mimo jiné Drnovice, Slovensko, jako asistent Rakousko, Frankfurt, Köln, byl v Polsku, Číně. V roce 2022 vedl prvoligové Zlaté Moravce, mužstvo svého rodného města. Nedobré výsledky se na něm podepsaly, zlobilo ho hlavně srdce, a proto dal přednost svému zdraví. Nyní se objevuje na Slovensku jako expertní hlas, pro televize i deník Šport.
František Straka
Věk v době šampionátu: 32
Pozice a klub v době šampionátu: obránce/Borussia Mönchengladbach
Bilance na šampionátu: 3 zápasy/0 gólů
Čtvrtfinále s Německem, v němž sporně zavinil penaltu, bylo jeho posledním utkáním v reprezentaci. Jako hráč poté ještě působil v Německu, ale Česku se připomněl až jako trenér Teplic v roce 2002. Tehdy jeho dráha nabrala strmý vzestup. Vrchol, ovšem také zásadní pád, přišel v roce 2004. Daniel Křetínský ho v prosinci odvolal z prvního místa ve Spartě. Straka vedl v roce 2009 v jednom utkání i národní tým, ale spoluhráč ze šampionátu 1990 Ivan Hašek mu coby čerstvý šéf svazu neprodloužil smlouvu. Vzal i Slavii, jenže tam jako sparťan tvrdě narazil na fanoušky. Nyní se opět vrací do trenérského kolotoče, po neúspěchu v Českých Budějovicích a krátkém angažmá v Bánské Bystrici má udržet ve slovenské lize Košice. Má nálepku trenéra záchranáře.
Michal Bílek
Věk v době šampionátu: 25
Pozice a klub v době šampionátu: záložník/Sparta
Bilance na šampionátu: 5 zápasů/2 góly
Na italský šampionát odjel jako úřadující fotbalista roku a po něm se dočkal zahraničního angažmá v Betisu Sevilla. „Byl jsem na vrcholu,“ později přiznal Michal Bílek. Na turnaji vstřelil dvě branky z pokutového kopu. Vyhlášený exekutor standardních situací strávil ve Španělsku dva roky, pak se vrátil do Sparty. Téměř ihned po ukončení kariéry se stal trenérem. Získal titul se Spartou, vedl reprezentaci Česka (čtvrtfinále ME 2012) a Kazachstánu. Na jaře 2022 dovedl k ligovému zlatu Plzeň, v létě ji dostal do Ligy mistrů, čímž ji vlastně ekonomicky zachránil. V současnosti je koučem reprezentační jedenadvacítky.
Michal Bílek, Jan Stejskal a Ivan Hašek slaví postup na MS do Itálie v listopadu 1989 • Archiv Sportu (Milan Šťastný)
Ivan Hašek
Věk v době šampionátu: 28
Pozice a klub v době šampionátu: záložník/Sparta
Bilance na šampionátu: 5 zápasů/1 nula
Vystudovaný právník byl v týmu uznávaným kápem. Extrémně pracovitý záložník podepsal den před prvním zápasem s Amerikou smlouvu se Štrasburkem (tam později působil i jako trenér, stejně jako v St. Etienne). „Chtěl jsem být v klidu,“ líčil. Se Spartou získal celkem osm titulů, dva v roli trenéra. Od roku 2007 trénoval především v zemích třetího světa. Byl předsedou Českomoravského fotbalového svazu, v roce 2009 vyhrál volby, za dva roky rezignoval. „Role spasitele Haška je u konce. Vracím se tam, kam patřím - k trenéřině,“ vysvětloval svůj krok. Působil v arabském světě, vedl kupříkladu reprezentaci Libanonu. Aktuálně je koučem českého národního týmu, který hraje kvalifikaci mistrovství světa.
Ivan Hašek (vlevo) a reprezentační trenér Jozef Vengloš po postupu na MS 1990 • Milan Šťastný / Sport
Viliam Hyravý
Věk v době šampionátu: 26
Pozice a klub v době šampionátu: záložník/Baník
Bilance na šampionátu: nenastoupil
Turnaj ho zastihl v Baníku, v Itálii si však nekopl. V srpnu 1990 pak ve federálním národním týmu skončil, ovšem o čtyři roky později naskočil do pěti utkání slovenské reprezentace. To už zase hrál za Baník, kam se vrátil po sezoně v Toulouse. S kariérou se loučil až ve čtyřiceti v Ružomberoku, v němž se stal nejstarším střelcem slovenské ligy (38 let a 9 mněsíců). Zkoušel to jako trenér, ale mezi dospělými se až tak necítil, i když – coby asistent pomáhal Františku Komňackému k titulu Ružomberoku. Místo si našel u mládeže, pohybuje se mezi potěrem Ružomberoku a rodné Liskové.
Jozef Chovanec
Věk v době šampionátu: 30
Pozice a klub v době šampionátu: záložník/PSV Eindhoven
Bilance na šampionátu: 5 zápasů/0 gólů
Po fotbale prožil velkou kariéru, ale na jejím konci ho potkal hodně bolavý pád. Odložil kopačky a vzápětí se stal trenérem Sparty. Po sezoně zamířil ještě výš, k národnímu týmu. Kvalifikací o EURO 2000 prošel jako první v historii bez ztráty bodu, což mu vyneslo druhé místo v celosvětové anketě o trenéra roku. V roce 2008 se vrátil do Sparty, další trenérská kariéra však už spíš drhla. V roce 2018 udělal životní chybu, když Romanu Berbrovi kývl na pozici předsedy rozhodčích. Po zatčení bývalého místopředsedy v roce 2020 byl odvolán. Chodí na zápasy na Spartu, objevuje se v podcastech, ale fotbalově je spíše v ústraní. Velmi ho zasáhlo úmrtí ženy.
Radost po postupu na Mistrovství světa v Itálii. Vlevo Rudolf Baťa a vpravo Jozef Chovanec • Milan Šťastný / Sport
Luboš Kubík
Věk v době šampionátu: 26
Pozice a klub v době šampionátu: záložník/Fiorentina
Bilance na šampionátu: 4 zápasy/1 gól
V roce 1988 společně s Ivem Knoflíčkem dobrodružně emigroval z komunistického Československa. Oba byli vyřazeni z reprezentace, po týmovém hlasování se zpátky vrátili krátce před turnajem v přípravném duelu s Anglií. Na šampionátu se nádherně trefil v osmifinále proti Kostarice. Hrál v Itálii, v Německu, ve Francii, kariéru zakončil ve Spojených státech. Má stříbrnou medaili z ME 1996. Nepříliš úspěšně to zkoušel jako trenér, v roce 2010 však byl asistentem u americké reprezentace na MS. Momentálně ve fotbale nepůsobí, je na aktivní penzi. Miluje golf, zajde i na hokej, který hraje velmi slušně.
Lubomír Moravčík
Věk v době šampionátu: 25
Pozice a klub v době šampionátu: záložník/Nitra
Bilance na šampionátu: 5 zápasů/0 gólů
Po šampionátu odešel z Nitry do St. Etienne. Prosadil se, ale největší slávu dobyl v Celtiku, kam odešel v roce 1998 za trenérem Venglošem. Vzpomíná se na jeho dva góly Rangers brzy po příchodu, na spolupráci s Henrikem Larssonem… V roce 2001 vstoupil do tamější Síně slávy. Kariéru končil v japonském JEF United Ičihara. Trénoval v nejvyšší slovenské soutěži Zlaté Moravce, vedle reprezentační šestnáctku, kandidoval také na trenéra národního mužstva, naposledy působil v roce 2017 coby asistent ve druholigovém Zvolenu, ale z fotbalu se už stáhl. V Nitře se věnuje krajské a komunální politice. Pohltil ho golf.
Ľubomír Moravčík se raduje z československého gólu na MS 90 proti Švýcarsku • Milan Šťastný / Sport
Jiří Němec
Věk v době šampionátu: 24
Pozice a klub v době šampionátu: záložník/Dukla
Bilance na šampionátu: nenastoupil
Byť mu na turnaji bylo už čtyřiadvacet let, přes silnou záložní formaci neměl šanci se prosadit. Nenastoupil ani na minutu. Nejlepší reprezentační roky prožil až později. Poté, co „Němej“ dal hráčské kariéře vale, rozhodl se po vzoru mnohých spoluhráčů z této generace vyrazit na trenérskou etapu. Na profesionální úrovni dosud žádný klub nevedl. Téměř patnáct let působil ve třetiligových Brozanech jako trenér, ale před touto sezonou přepustil Petru Vrabcovi, bývalému spoluhráči ze Sparty.
Tomáš Skuhravý, Michal Bílek, Jiří Němec a Miroslav Kadlec na reprezentačním srazu v roce 1992 • Archiv Sportu
Václav Němeček
Věk v době šampionátu: 23
Pozice a klub v době šampionátu: záložník/Sparta
Bilance na šampionátu: 3 zápasy/0 gólů
Po šampionátu si zkusil cizinu. Hrál za Toulouse, Servette Ženeva i čínský Dalian Wanda. Studoval VŠE, tu však nedokončil a v roce 1999, po kariéře, začal pracovat jako hráčský agent FIFA. Licenci si i nadále drží, na delší čas přestal činnost vykonávat. V poslední době se k této profesi však částečně vrátil, pomáhá Brozanům v africké cestě. Dlouhé roky dováží vína z Francie. Měl podíl v lyžařském areálu Obří sud Javorník u Liberce. Občas se objeví v televizním studiu v roli experta, kde se nedrží stranou, jeho postřehy vzbuzují ohlas.
Vladimír Weiss
Věk v době šampionátu: 25
Pozice a klub v době šampionátu: záložník/Inter
Bilance na šampionátu: 3 zápasy/0 gólů
Vzpomněli byste si, že na jaře 1993 odehrál Vladimír Weiss čtyři zápasy za Spartu? Vzápětí šel do Drnovic, kariéru končil v roce 2000 v Petržalce, kde už zároveň působil jako hrající asistent trenéra. Ze všech slovenských účastníků mistrovství zůstává s fotbalem nejpevněji spojený, v angažmá je téměř nepřetržitě. Nejzářivější chvíle prožil během svého angažmá u národního týmu. Dovedl Slovensko vůbec poprvé na mistrovství světa v roce 2010, kde vyřadil ve skupině obhájce z Itálie a došel až do osmifinále. Nyní vede bratislavský Slovan, s nímž se vloni dostal do Ligy mistrů.
Stanislav Griga
Věk v době šampionátu: 28
Pozice a klub v době šampionátu: útočník/Sparta
Bilance na šampionátu: 2 zápasy/0 gólů
Přes Tomáše Skuhravého a Iva Knoflíčka neměl šanci vecpat se do základní sestavy. Na turnaji naskočil jako střídající hráč jen dvakrát - ve skupině proti Itálii (0:2) a v závěru čtvrtfinále s Německem (0:1). Poté, co v Rapidu Vídeň skončil s fotbalem, začal i on trénovat. Jediný velký titulový úspěch však zaznamenal se Slovanem Bratislava, vedl jedenadvacítku a krátce také národní tým Slovenska. V Česku působil na Žižkově, v Liberci či Spartě, poté v Žilině chystal speciální dovednostní tréninky pro útočníky. Z fotbalu odešel před šedesátkou, žije v Kanadě, kde je jeho manželka v diplomacii.
Ivo Knoflíček
Věk v době šampionátu: 28
Pozice a klub v době šampionátu: záložník/St. Päuli
Bilance na šampionátu: 5 zápasů/0 gólů
S útěkem z komunisty trýzněné země a pozdějším návratem do reprezentace prožil totožný příběh jako kumpán Luboš Kubík. Na italském mistrovství byl rychlý dlouhovlasý útočník stabilním členem základní sestavy. Doteď má v hlavě čtvrtfinále s Německem (0:1). „Nespravedlivé bylo, že nás pískal Rakušák, docela nás řezal,“ vykládal později. S kariérou sekl po šesti letech po mistrovství. I po kariéře pracuje pro Slavii, už od roku 2013 je asistentem u rezervního mužstva.
Ivo Knoflíček v šatně československé reprezentace v roce 1992 • Archiv Sportu
Milan Luhový
Věk v době šampionátu: 27
Pozice a klub v době šampionátu: útočník/Gijón
Bilance na šampionátu: 1 zápasy/1 gól
Na mistrovství světa odehrál jen třináct minut, přesto stihl vstřelit branku ve vstupním zápase proti USA. Víc šancí už nedostal. „Neřešil jsem to,“ po letech zakroutil hlavou. Byl prvním fotbalistou z východní Evropy, který po obřích politických změnách odešel do Španělska. Po odchodu z Gijónu hrával ve Francii, Řecku a kariéru zakončil v Belgii. Je proslulý silně kritickými názory na český fotbal. Před lety si založil webovou platformu mluhovy.com, kde břitce komentoval tuzemskou scénu, stránka už však nefunguje.
Tomáš Skuhravý
Věk v době šampionátu: 24
Pozice a klub v době šampionátu: útočník/Sparta
Bilance na šampionátu: 5 zápasy/5 gólů
S pěti góly se stal druhým nejlepším střelcem šampionátu, v průběhu turnaje – po hattricku Kostarice – podepsal na hotelu v Bari lukrativní kontrakt s FC Janov, kde se později stal nehynoucí legendou. V italském klubu strávil pět let, pak po působení ve Sportingu Lisabon a na Žižkově ukončil skvělou hráčskou dráhu. Miloval divoký život, drahá auta, krásné dívky, whiskey i cigarety, které si dopřává dodnes. V rodném Přerově nad Labem si postavil a provozoval penzion Bomber, jak zněla jeho populární přezdívka. Později se dostal do finančních problémů, údajně s dozvuky až do současnosti. V Janově se nějaký čas věnoval mládeži, zvou si ho tam jako televizního experta. Doma se začal objevovat jako tvář dětského Planeo Cupu, stal se také členem představenstva 1. FC Slovácko. V něm byl jen tři měsíce, než se přesunul víc ke hřišti. „Můžu se tak věnovat víc sportovní stránce,“ říká. Část týdne tráví i v Praze, jinak stále pendluje mezi Českem a Itálií.
