Nečas řídil výhru Colorada, nahrál na tři góly. Ovečkin nasázel hattrick, dotáhl legendu
Český hokejový útočník Martin Nečas třemi nahrávkami režíroval výhru Colorada 6:3 nad New York Rangers a s 28 body je nejproduktivnějším Čechem v NHL. Daniel Vladař 27 zákroky pomohl Philadelphii k vítězství 3:2 v prodloužení nad St. Louis a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.
Do čtvrtečního programu zasáhli ještě tři čeští brankáři, z výhry se ale neradoval ani jeden. Petr Mrázek neodvrátil prohru Anaheimu 2:3 s Ottawou a Karel Vejmelka dostal čtyři góly při prohře Utahu 1:4 s Vegas. Čtyřikrát inkasoval také Jakub Dobeš, jenž ještě před polovinou zápasu s Washingtonem nahradil v brance Montrealu Sama Montembeaulta.
Výhru Capitals 8:4 hattrickem řídil Alexandr Ovečkin, který se díky čtyřem bodům posunul na desáté místo v historickém bodování ligy (1643). Čtyřicetiletý ruský kanonýr zaznamenal už 33. tříbrankový zápas v kariéře a v rekordních tabulkách se dotáhl na čtvrtého Bretta Hulla. Trefit se dokázal ve čtvrtém zápase v řadě, což se mu povedlo jako teprve třetímu hráči staršímu 40 let po Deanu Prenticeovi a Jaromíru Jágrovi. Hattrick dal jako šestý čtyřicátník a dostal se do elitní společnosti Jágra, Gordieho Howea, Johnnyho Bucyka, Nicklase Lindströma a Teemu Selänneho.
Nečas bodoval v pátém utkání za sebou a potvrdil své postavení mezi nejproduktivnějšími hráči NHL. Svou sérii protáhl v závěru první třetiny, kdy pro Nathana MacKinnona připravil branku na 1:1. Druhý bod si český forvard připsal ve 38. minutě, kdy opět zakombinoval s MacKinnonem a spolu s parťákem z první útočné formace Avalanche připravil obránci Caleovi Makarovi vyrovnávací gól na 2:2.
Třetí dvacetiminutovka už patřila jen Coloradu. Avalanche ji ovládli 4:1, vyhráli 6:3 a sedmým vítězstvím v řadě potvrdili pozici nejlepšího týmu NHL. Vítěznou branku na 4:3 opět připravil Nečas, jenž počtvrté v sezoně zaznamenal v jednom zápase alespoň tři body.
V posledních třech duelech se český forvard do statistik zapsal osmkrát a s bilancí 13+15 je pátým nejproduktivnějším hráčem ligy. Na vedoucího spoluhráče MacKinnona ztrácí osm bodů. Rodák z Nového Města na Moravě navíc jako teprve druhý hráč v klubové historii bodoval v úvodních deseti domácích zápasech v ročníku.
Colorado i díky jeho příspěvku jako teprve čtvrtý tým v ligové historii prohrálo v základní hrací době jediný z úvodních 20 zápasů sezony. Zbylých pět proher Avalanche přišlo až v prodloužení.
Vladař u výhry, Dobeš dostal pět gólů
Vladař se z výhry radoval po dvou zápasech. Jeho Philadelphia doma proti St. Louis otočila skóre z 0:2 na 3:2 a ve vyrovnané tabulce Východní konference se posunula na desáté místo. Blues padli počtvrté za sebou a na Západě jsou až čtrnáctí.
„Začátek se nám příliš nepovedl. Ani já osobně jsem se necítil moc dobře, postupem času se to ale zlepšovalo a nakonec jsem pomohl k výhře. Jsem hrdý na to, jak si se zápasem poradili kluci přede mnou, protože není jednoduché po 13 minutách prohrávat o dva góly,“ řekl Vladař, jenž se v utkání blýskl úspěšností zákroků přesahující 93 procent.
Philadelphia vyhrála desátý zápas v sezoně, poosmé přitom musela otáčet nepříznivý vývoj zápasu. „V kabině je cítit, že si věříme. Když prohráváme, rozhodně byste z kluků necítili poraženeckou náladu. Vždy věříme tomu, že dokážeme zápas otočit,“ zmínil Vladař, jenž Flyers pomohl k sedmi z deseti výher.
Dobeš naskočil proti Washingtonu za stavu 1:3 ani jeho příchod ale Canadiens k výhře nepomohl. Kanadský celek prohrál 4:8 a na vítězství čeká už pět zápasů. Z posledních osmi duelů svěřenci Martina St. Louise vyhráli jediný.
Radek Faksa asistencí pomohl Dallasu k výhře 4:2 nad Vancouverem. Český centr vylepšil svou sezonní bilanci na jeden gól a sedm asistencí. V dresu Canucks podruhé naskočil David Kämpf, na první bod v novém působišti ale dál čeká. Těšit ho může alespoň fakt, že zakončil zápas s jedním kladným bodem ve statistice plus/minus.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|20
|9
|4
|2
|5
|73:58
|28
|2
Devils
|20
|8
|5
|1
|6
|62:58
|27
|3
Islanders
|21
|9
|3
|2
|7
|69:64
|26
|4
Detroit
|21
|9
|3
|1
|8
|62:67
|25
|5
Pittsburgh
|19
|10
|0
|4
|5
|62:50
|24
|6
Washington
|21
|10
|1
|2
|8
|68:57
|24
|7
Tampa
|20
|8
|3
|2
|7
|61:57
|24
|8
Ottawa
|20
|7
|3
|4
|6
|67:67
|24
|9
Boston
|22
|8
|4
|0
|10
|72:73
|24
|10
Columbus
|21
|6
|5
|2
|8
|65:67
|24
|11
Flyers
|19
|4
|6
|3
|6
|54:53
|23
|12
Florida
|20
|10
|1
|1
|8
|59:59
|23
|13
Montreal
|20
|5
|5
|3
|7
|67:74
|23
|14
Rangers
|22
|7
|3
|2
|10
|56:58
|22
|15
Toronto
|21
|6
|3
|3
|9
|72:77
|21
|16
Buffalo
|20
|5
|2
|4
|9
|58:71
|18
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|20
|13
|1
|5
|1
|84:50
|33
|2
Dallas
|21
|10
|3
|3
|5
|70:59
|29
|3
Anaheim
|21
|9
|4
|1
|7
|76:66
|27
|4
Vegas
|20
|9
|1
|6
|4
|64:56
|26
|5
Kings
|21
|6
|4
|5
|6
|59:61
|25
|5
Seattle Kraken
|20
|7
|3
|5
|5
|54:56
|25
|7
Chicago
|20
|9
|1
|4
|6
|66:52
|24
|8
Winnipeg
|19
|10
|2
|0
|7
|64:52
|24
|9
Minnesota
|21
|6
|4
|4
|7
|60:64
|24
|10
Utah
|21
|7
|3
|3
|8
|63:65
|23
|11
San Jose
|21
|4
|6
|3
|8
|63:68
|23
|12
Edmonton
|23
|4
|5
|5
|9
|68:84
|23
|13
Vancouver
|22
|5
|4
|2
|11
|69:81
|20
|14
St. Louis
|21
|6
|0
|6
|9
|57:81
|18
|15
Nashville
|20
|4
|2
|4
|10
|49:70
|16
|16
Calgary
|22
|5
|1
|3
|13
|51:69
|15