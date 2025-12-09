Malík dalším Čechem v NHL? Hodně znamená, pokud zvládáte mezinárodní úroveň
Karel Vejmelka, David Rittich, Michal Postava nebo Šimon Zajíček. Pár brankářských jmen z poslední doby, která se z extraligy vyšvihla do NHL či k smlouvě v ní a číhají na šanci o patro níž v AHL. Bude dalším v řadě Nick Malík? Našlápnuto má a pomoci mu mohou i blížící se Švýcarské hry, jejichž součástí plzeňský gólman bude.
Známé hokejové příjmení, patřičné sebevědomí, žádné pochybovaní. Pokud si pamatujete slavný dvacet let starý nájezd Marka Malíka z Madison Square Garden, který na pár dnů omámil svět NHL, pak obráncův potomek leccos z nátury podědil. Suverenitu, přímost. Jak to cítí, tak to je a bude. Což třeba platilo i při čtyři roky starém případu vrácení pozvánky na MS dvacítek. Tenkrát v prosinci 2021 se mu otvírala pozice jedničky v týmu Karla Mlejnka, zůstal však ve finském KooKoo, kde si vydřel místo v bráně ligového týmu. Jak by se zachoval dnes?
V reprezentaci jste se mihl před dvěma roky v prvním kempu před mistrovstvím světa, ale do branky jste se nedostal, tohle vypadá na úplně jinou zkušenost, co říkáte?
„Je to určitě odlišné. Tenkrát to bylo dlouho před šampionátem, teď to bude úplně o něčem jiném. Hrajeme proti Finsku, Švédsku, Švýcarsku, týmům ze světové top pětky nebo šestky. Věřím, že jsem tu v jiné pozici než kdysi, a že zápas dostanu. Tehdy jsem s klukama jenom trénoval.“
Podle názoru mnohých prožíváte průlomovou sezonu, vnímáte to podobně?
„Ani bych neřekl. Ve Finsku jsem měl hodně dobrou první sezonu, dvě následující byly trochu slabší, šel jsem do Plzně, minulý rok slušná sezona, teď na to navazuju. Je to hlavně vizitka práce pana Rudolfa Pejchara (trenér brankářů v Plzni) a celkové důvěry lidí v plzeňském klubu v mé schopnosti. Znamená to pro mě strašně moc. Mám klid na práci a snažím se to oplatit.“
Což je i důvod nedávného podpisu dvouleté dohody s Indiány? Nabídek jste musel mít víc.
„Určitě. Pořád jsem dost mladý na to, abych si svůj sen splnil. Věřím, že v Plzni se mám kam posunout po boku pana Pejchara. Rozhodoval jsem se i trochu srdíčkem.“
Co tedy vy a NHL? Starty v reprezentaci vás k ní mohou velmi přiblížit.
„Rozhodně to může pomoci. Pro týmy NHL, které shánějí hráče po Evropě, hodně znamená, pokud je dotyčný hráč schopný hrát za svou zemi a mezinárodní úroveň zvládá. Je to určitě plus.“
Ne, že bych tehdy nechtěl reprezentovat, ale...
Je i pro vás motivující, že brankáři z extraligy si vychytávají podpisy kontraktů v NHL?
„Jednoznačně. Extraliga šla v posledních třech letech hodně nahoru, její kvalita je na takové úrovni, že dokáže kluky připravit na zámořskou scénu. Jakmile tam přijdou, nic je nepřekvapí a v ničem nezaostávají. Česká brankářská škola vždy patřila k nejlepším, což se neustále potvrzuje.“
Před pár lety jste se omluvil z šampionátu dvacítek. Neříkal jste si, zda se to s vámi náhodou nepovleče dál a třeba nezatarasí cestu do áčka?
„Tenkrát to byla složitější situace. Vypověděl jsem smlouvu v Třinci, kde jsem už nechtěl zůstávat. Zvolil jsem Finsko, kde mi dali šanci, já ji chytil za pačesy. V mém případě to byl zlomový moment a odrazový můstek do dospělého hokeje. Chtěl jsem to týmu tímhle způsobem vrátit. Ano, odmítl jsem dvacítky, ale ne z důvodu, že bych nechtěl reprezentovat. Prostě jsem myslel na svoji kariéru. V tu chvíli jsem se rozhodl pro to nejlepší řešení pro mě a stojím si za tím. Konzultoval jsem to měsíc, měsíc a půl dopředu s trenérem brankářů panem Láskou. Chtěl jsem jim dát vědět v předstihu. Nebylo to o tom, že bych jen oznámil, že nejedu a hotovo. Chtěl jsem vědět jejich názor, oni můj. Myslím, že jsme se všichni domluvili. Doufám, že to na to teď nemá žádný vliv. Kdyby se mě na to kdokoli zeptal, řekl bych mu to takhle jako vám. Stejné je to podle mě se situací, kdy kluci z NHL bez smlouvy nejedou pokaždé na nároďák kvůli obavám ze zranění. Vyjednávají o novém kontraktu, takže také myslí na svou budoucnost.“
Rodiče se přijedou podívat na zápas do Liberce? Případně do Curychu?
„Taťka ani mamka do Švýcarska určitě nepojedou a myslím si, že ani sem se taťka nechystá.“
Prožívá táta silně vaši rostoucí kariéru?
„Jo, po každém zápase mi píše, jak to podle něj vypadalo, trochu to spolu zkonzultujeme. Ale nic extrémního, spíš se bavíme normálně, jako se baví táta se synem.“
Uplynulo dvacet let od jeho slavného nájezdu v dresu Rangers, jeho nečekané zakončení s holí mezi nohama znovu vylezlo na sociální sítě. Připomněl jste si i vy jeho kousek?
„Připomínám si to každý rok, protože každý rok to na mě vybafne. Pořád dokola se to opakuje. Stalo se něco, co tenkrát nikdo nečekal, nejspíš proto to všem zůstalo v paměti. Dvoumetrový obránce, který v tu dobu zrovna neměl vstřelený gól, přijede a udělá tohle.“
Nick Malík v extralize
|Kategorie
|Statistiky
|Zápasy
|22 (8.)
|Výhry
|12 (8.)
|Gól. průměr
|1,69 (1.)
|Úspěšnost zákroků
|92,76 % (3.)
|Čistá konta
|2 (5.)