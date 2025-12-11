Spráskaný pes Červený: Tábor klofl »Rusáka«

Spráskaný pes Červený
Zavřel si dveře nejen do nároďáku.
Rudolf Červený si po podpisu v KHL nezahraje za reprezentaci
Rudolf Červený je vůbec prvním českým hokejistou, který se v ruské KHL dohodl na smlouvě po vypuknutí invaze na Ukrajinu
Útočník Rudolf Červený si zahrál v ruské KHL, podepsal smlouvu s Vladivostokem
Někdejší reprezentační útočník v zápasu EHT proti Švédsku
Rudolf Červený hrál i za Mountfieldu HK.
Rudolf Červený pózuje v dresu Komety, kam se přesunul z Hradce
Že Rusové napadli Ukrajinu? Bývalému českému reprezentantovi Rudolfu Červenému (36) to bylo šumák, i tak v roce 2022 podepsal v KHL. Teď se jako spráskaný pes vrátil zpátky do vlasti.

Po nevydařených angažmá ve Vladivostoku a Astaně zůstal na ocet. V Rusku o něj už nebyl zájem, v civilizovaném hokejovém světě ho nechtěli. A tak si musel loni plácnout se slovinskou Lublaní...

I nyní český útočník čekal na solidní nabídku marně. Vzal proto zavděk Táborem, sedmým celkem I. ligy, kde jeho kontroverzní minulost neřeší. „Je to kluk z regionu. Slibujeme si od něj zlepšení naší produktivity,“ říká trenér Hamara.

