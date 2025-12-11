Spráskaný pes Červený: Tábor klofl »Rusáka«
Že Rusové napadli Ukrajinu? Bývalému českému reprezentantovi Rudolfu Červenému (36) to bylo šumák, i tak v roce 2022 podepsal v KHL. Teď se jako spráskaný pes vrátil zpátky do vlasti.
Po nevydařených angažmá ve Vladivostoku a Astaně zůstal na ocet. V Rusku o něj už nebyl zájem, v civilizovaném hokejovém světě ho nechtěli. A tak si musel loni plácnout se slovinskou Lublaní...
I nyní český útočník čekal na solidní nabídku marně. Vzal proto zavděk Táborem, sedmým celkem I. ligy, kde jeho kontroverzní minulost neřeší. „Je to kluk z regionu. Slibujeme si od něj zlepšení naší produktivity,“ říká trenér Hamara.
Témata: blesksport, hokej, Rudolf Červený, hokejová reprezentace, Vladivostok, Ukrajina, Rusko, Tábor, Astana, Lublaň, pes