FIS rozhodla: Rusové bez olympiády. Moje země má vždy pravdu, říká běžkyně
V minulých dnech se rozhodovalo, jestli vůbec budou mít ruští a běloruští sportovci naději účastnit se Zimních olympijských her 2026 pod hlavičkou FIS (Mezinárodní lyžařské a snowboardové federace). Rada FIS potvrdila svůj pevný postoj vůči agresi na Ukrajině. Nikdo z ruských a běloruských sportovců se nesmí účastnit kvalifikačních olympijských závodů a Rusové celou záležitost nesou nelibě.
Verdikt padl jen několik dní před začátkem sezony alpského lyžování, která vypukne obřím slalomem žen v rakouském Söldenu. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) sice povoluje sportovcům z Ruska a Běloruska soutěžit jako „individuálně neutrální sportovci“, ale řídící orgán každého sportu se může rozhodnout, zda tento přístup přijme. FIS se rozhodla jej nepřijmout. A nejen to. Postoj FIS se ještě upevňuje, protože sportovci Ruska a Běloruska by se nesměli účastnit ani paralympijských her, pokud vše zůstane v platnosti.
Mezinárodní paralympijský výbor nedávno sice znovu přijal Rusko a Bělorusko jako plnohodnotné členy, ale rozhodnutí FIS zajišťuje, že jejich sportovci zůstanou v olympijské kvalifikaci prozatím vyřazeni.
„Jsme si jisti, že se v konfliktu na Ukrajině nic nezměnilo směrem k lepšímu, takže jsme spokojeni, jak hlasování dopadlo. Existují na celou věc různé názory, ale já cítím úlevu,“ řekla k celé záležitosti prezidentka norského lyžařského svazu Tove Moe Dyrhaugová.
Ruská běžkyně: Putin je můj prezident!
Slova šéfky norských lyžařů povýšil i její krajan a v současnosti největší hvězda světového běžeckého lyžování Johannes Hösflot Klaebo. „Věřím, že je to tak správně. Dokud bude pokračovat válka na Ukrajině, Rusové by neměli být vpuštěni do závodů,“ pronesl pětinásobný olympijský vítěz.
„Vždy jsme měli jasno. Dokud bude pokračovat válka na Ukrajině, ruští a běloruští lyžaři by se neměli účastnit mezinárodních závodů FIS. Rozhodnutí FIS je plně v souladu s naším postojem,“ dodala generální tajemnice švédského svazu Pernilla Bondeová.
Verdikt to byl očekávaný. Zrovna FIS s velkým vlivem skandinávských velmoci se skutečně od začátku ruské invaze na Ukrajinu netají tím, že celý konflikt striktně odsuzuje. „Norsko vedlo tvrdou kampaň a hrozilo bojkotem. Švédsko, Finsko a Francie se k němu přidaly. Proto FIS učinila proti Rusku tak rezolutní rozhodnutí,“ řekl pro ruská média manažer ruského národního týmu Jurij Borodavko.
Ze skandinávských řad se částečně neutrálně vyjádřil veřejně jen skokan na lyžích Halvor Egner Granerud, který se nechal slyšet, že s výsledkem jednání souhlasí, ale ruských sportovců je mu líto.
Rusové se obecně začali vyjadřovat tak, jako by snad čekali po zasedání Rady FIS jiné rozhodnutí a s nastalou situací se nehodlají smířit. „Budeme i nadále aktivně využívat všechny dostupné cesty k zajištění toho, aby sportovci nebyli trestáni za politické okolnosti, které nemohli ovlivnit, a to i prostřednictvím právních kroků,“ uvedla ruská lyžařská federace ve svém prohlášení.
Korunu tomu nasadila svým prohlášením čtyřiadvacetiletá ruská běžkyně na lyžích Veronika Stepanovová. „Vladimir Putin je můj prezident a moje země má vždycky pravdu. Pokud je tohle důvod, proč mi nějaké bezejmenné a pochybné osoby nedovolují soutěžit na mezinárodní scéně, pak je to cena, kterou jsem připravena zaplatit. Dál byste měli vylučovat Izraelce nebo Američany, kteří podporují Trumpa. Na tom je přece postaven váš systém, tedy zastavovat lidi, kteří smýšlejí jinak,“ prohlásila pro SVT olympijská vítězka štafetového závodu žen na čtyřikrát pět kilometrů z Pekingu 2022.