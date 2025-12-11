První dva Rusové na startu SP. Korostělev měl být veden jako voják, teď se postaví Klaebovi
O tomto víkendu se poprvé na start ve Světovém poháru postaví ruští běžci na lyžích. Rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS), který povolil start ruským závodníkům, pokud splní určité podmínky, tak nabude reálných obrysů. Zatím je to jako plivnutí do moře, protože by se v Davosu měli objevit dva Rusové v neutrálních barvách. Hlavně Savelij Korostělev, jako velká ruská naděje, vzbuzuje rozruch.
Je to jasné. Darja Něprjajevová a především Korostělev se představí od 12. do 14. prosince ve SP běžců na lyžích v Davosu. Je pravděpodobné, že se jich bude týkat sprint volně a závod na deset kilometrů intervalovým startem rovněž volnou technikou. Týmový sprint bude logicky bez nich, protože k sobě nemají parťáka.
Ruský server Sport Express hlásá, že je to velký milník pro zimní sporty v Rusku. Celkem 1385 dní. Tak dlouho se ruští sportovci nemohli poměřovat s Johannesem Klaebem a spol. Naposledy třeba Alexandr Bolšunov závodil ve SP v únoru 2022 v klání na patnáct kilometrů klasicky intervalově. Tehdy dojel pátý.
Z výkonnostního hlediska zrovna účast vyslanců Něprjajevové a Korostěleva dává smysl. Oba jsou úřadujícími vítězi takzvaného Ruského poháru. Hlavně od Korostěleva si v Rusku slibují velké věci a byť Skandinávie obecně kouká na návrat ruských závodníků do jejich kolotoče spíše podrážděně a zlostně, najdou se i tací, kteří berou start Korostěleva jinak.
„Potkávali jsme se už v juniorských kategoriích. Už tenkrát mi třeba i poradil. Pamatuju si, že jsme se divili, čím ho to Rusové krmí na snídani, jak byl velký,“ řekl na adresu Korostěleva elitní Švéd Edvin Anger. Navíc připustil, že premiérový start Korostěleva ve SP má pro něj i další rozměr.
„Vlastně mi to dává ještě větší motivaci. Bojovat sportovním výkonem proti Rusku,“ nechal se slyšet.
Jeho kolegyně a krajanka Emma Ribomová má striktnější postoj. „Upřímně jsem byla překvapená, když jsem se minulý týden v Trondheimu dozvěděla, že by snad někdo z nich měl startovat. Mrzí mě, co se dál děje na Ukrajině. Mám pocit, že se to dávno stalo každodenním chlebem. I proto mě mrzí, že k tomuto rozhodnutí došlo a Rusové se vracejí,“ řekla otevřeně.
Jak je to s neutralitou?
V případě Korostěleva je vlastně zajímavé podívat se na zoubek pojmu „neutrální závodník.“ To je označení, pod kterým on, Něprjajevová i další případní Rusové v budoucnu budou moci závodit mezi elitou. Bez ruských symbolů jako nepopsané listy a pod vlajkou neutrálního postoje. Ostatně taková měla být velká podmínka, aby FIS (Mezinárodní lyžařská federace) připustila dané Rusy na start.
Na papíře by měl být neutrálním závodníkem ten, kdo nemá vazby na ruský režim, armádu, a válku na Ukrajině nijak nepodporoval například skrze sociální sítě. Na toto údajně FIS najala externí odborníky, aby prolustrovali chování ruských sportovců. Aspoň takto to sdělila v rozhovoru pro SVT ředitelka FIS Sandra Spitzová. „Je to tak. Dělá to jedna společnost. Zaměřuje se zejména na dění kolem armády, ale také sledují, co dělali závodníci na sociálních sítích. Jestli psali něco o válce a podobně.“ Už tady to možná trochu hapruje.
Korostělevovi je 22 let a v nedávné minulosti byl členem sportovního klubu CSKA, což je armádní klub. V roce 2023, kdy už konflikt na Ukrajině probíhal, byl Korostělev na webu CSKA označen za vojáka. S touto informací přišly internetové noviny The Barents Observer. Má to být tedy v rozporu s podmínkami pro start ve SP pod neutrální vlajkou? Odpověď je na každém z nás. Pro FIS je tohle evidentně šedá zóna.
Korostělev jinak platí za nejvýraznější ruský talent posledních let a v nedávné době byl schopen porážet i Alexandra Bolšunova. Třeba teď v neděli v Ťumeni na dvacetikilometrové trati s hromadným startem. Právě olympijský vítěz Bolšunov se nikdy netajil svým blízkým vztahem s ruským diktátorem Vladimirem Putinem, takže jeho účast pod neutrální vlajkou za nastalých podmínek by byla výsměchem pravidlům, které CAS nastolil. I samotná ruská média před časem hovořila o tom, že Bolšunovova účast ve SP je zatím v rovině sci-fi teorií. O to více je Korostělev pro Rusy důležitý.
Zrovna v době, kdy Norové opětovně vládnou začátku sezony, tak přichází zajímavá rozbuška. Bude Korostělev připraven na to, aby Klaeba a jeho krajany potrápil či dokonce porážel?
Je prototypem univerzálního bijce. Dobrý sprinter, kvalitní pro distanční závody. Navíc má běžecké lyžování v genech. Jeho matkou je Natalja Korostělevová, která získala bronz na MS 2003 v závodě ženských štafet. Na olympiádě ve Vancouveru 2010 pak brala rovněž bronz po boku Iriny Chazovové v týmovém sprintu. Strýcem Korostěleva je pak Nikolaj Morilov. Ten ve Vancouveru získal rovněž bronz v týmovém sprintu. Navrch má třeba bronz z individuálního sprintu na MS 2009, které se konalo v Liberci.
Korostělev by si teď ve zbývajícím čase do olympiády ještě rád vydobyl nominaci na ZOH, aby případně matku a strýce mohl zkusit napodobit. „Zatím je to složité odhadnout, protože nemám mezinárodní konfrontaci. Uvidíme,“ nechal se slyšet dvaadvacetiletý Rus.