Repre stopka pro Čechy v KHL? Hlavně gesto, byť správné. Škoda, že...

KOMENTÁŘ ONDŘEJE KUCHAŘE | Dvě velká rozhodnutí vzešla ze čtvrtečního zasedání výkonného výboru Českého hokeje. Zaprvé: zrušení projektu „Dukla“ v Litoměřicích. Zadruhé: reprezentační stopka pro hráče z KHL. I když vlastně ne tak docela. Gesto hezké a podle mého názoru naprosto správné. Netýká se však všech čtyř Čechů, kteří budou v Ruku působit, nýbrž pouze dvou. A to je špatně.

Vedení českého hokeje svým rozhodnutím potvrdilo jedno: není možné jít hrát do Ruska a ohánět se tím, že jde jen o hokej. Nejde. Dobrovolně se tam stáváte nástrojem státní propagandy. Že českým hráčům, kteří se v totalitní zemi rozhodli těžit rubly, nevadí, že pokud to bude třeba, kluboví šéfové jim na dres klidně přišijí „zetko“ jakožto novodobý hákový kříž, pak musí nést následky.

Že se jejich služeb český národní tým zřekne, je zcela logické a správné vyústění slepého a pokryteckého chování čtyřky rusomilů.

Bohužel se však reprezentační opomenutí netýká celého kvartetu, ale jen dvou z nich. Pouze Dmitrij Jaškin a Rudolf Červený totiž podepsali smlouvy v KHL až po startu ruské invaze na Ukrajině, což je podmínka zákazu. Další dva beci Libor Šulák a Michal Jordán kontrakty podepsali dříve, ještě před počátkem Putinovy válečné agrese.

ANKETA

Jasně, je rozdíl podepsat krví potřísněný pakt letos v létě, nebo pokračovat v dávno smluvené dohodě. Stejně by však mělo platit jasné: Hraješ dobrovolně v Rusku? Pak nemáš nárok na start pod českou vlajkou. Šulák s Jordánem měli na výběr, stejně jako spousta dalších Čechů i mnohých jiných zahraničních hráčů se do KHL vracet nemuseli. Ale oni se rozhodli pro opak. Počítám, že Kari Jalonen je stejně zvát nebude, avšak teoreticky může. Chyba.

Svazový výkonný výbor třeba ani jinak rozhodnout nemohl. Třeba dal na doporučení IIHF, aby nebyl ban plošný, ale pouze „poinvazní“, aby se vyhnuli případným soudním sporům. Těžko říct. Takhle však vypadá rozhodnutí spíše jen jako gesto. Správné, ale pouze gesto.

Ruku v ruce s tím jde taky fakt, že pro nároďák nebudou dva výše zmínění forvardi reálně takřka žádnou ztrátou. Bez Jaškina se reprezentace obejde, Červený pak na velké akci za národní mužstvo nikdy nehrál. A pravděpodobně už ani nebude.

Za zmínku rovněž stojí, že rozhodnutí VV jde přímo proti nedávnému tvrzení prezidenta Aloise Hadamczika, který byl vysloveně proti zakázání repre dresu Čechům z KHL. „Přece nebudeme naše sportovce trestat, že chtějí do Ruska. To mi prostě přijde špatně. Potřebujeme každého dobrého hráče, a jestli jde dotyčný radši za penězi, a jde tam rád, je to jeho věc. Když bude mít patřičnou výkonnost, aby ho trenér reprezentace mohl nominovat, vůbec nic proti tomu nemám,“ říkal koncem června pro sport.cz. Teď svůj názor buď přehodnotil, nebo byl prostě přehlasován.

Stejný krok by teď měli udělat Slováci a všechny další země, které v Rusku mají své sportovce.