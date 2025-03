Legenda Suhonen k Putinově „dohodě“ s Trumpem o zápasech: Výsměch Ukrajině. Je to drzý trik

„Zneužívání svých spoluobčanů, v tomto případě amerických hokejistů, kteří většinou hrají v NHL, k ospravedlňování těch nejhorších zločinů, při kterých bylo zabito a zmrzačeno minimálně mnoho set tisíc lidí, lze považovat nejen za zradu, ale i zločin ze strany amerického prezidenta,“ napsal dvojnásobný vítěz Stanley Cupu a olympijský šampion Hašek na síti X.

Svůj názor přednesl rovněž Alpo Suhonen, který je finskou trenérskou legendou. Debatu o hokejových zápasech označil za nehoráznost a drzý reklamní trik. „Je to výsměch Ukrajině, když se v rámci mírových rozhovorů diskutuje o hokejových zápasech. Je za tím jen politika a podivné uvažování těchto pánů. Myslím, že to, co dělají, je prostě hloupost,“ řekl bez obalu 76letý kouč.

Suhonen jako trenér nebo manažer působil v pěti zemích. Vedl reprezentace Finska, Rakouska a v sezoně 2000/01 celek Chicago Blackhawks. S Ivanem Hlinkou, který byl ve stejné době koučem Pittsburghu, se stali prvními rodilými Evropany v moderní éře, kteří trénovali tým NHL. Kosmopolita a vzdělanec Suhonen vydal rovněž několik knih, byl producentem divadelních představení, ředitelem hudebního festivalu Pori Jazz a kandidoval do Evropského parlamentu.

Putin se dostal do povědomí

Putinův návrh počítá s tím, že by se zápasů vedle hokejistů KHL zúčastnili i hráči NHL. „Liga od začátku celou dobu akceptovala, že v ní budou hrát Rusové, i když jsou mezi nimi Putinovi příznivci jako Alexandr Ovečkin,“ upozornil Suhonen. Sám si nemyslí, že Putin tuto otázku nadnesl jen proto, že by si upřímně přál vidět hokejový duel Ruska s Američany. „Věděl, že se tím dostane do povědomí veřejnosti. Tak mi to připadá. Hodil míček médiím,“ uvedl.

Příběh o hokejovém zápase podle Suhonena odvedl diskusi směrem, kde ji Putin chce mít. Místo, aby se řešila ruská agrese, která trvá už tři roky, vyžádala si statisíce lidských životů a napáchala obrovské škody. „Ta válka je strašně smutná. Je naprosto šokující,“ připomněl Alpo Suhonen.

Bezprostředně po zimních olympijských hrách v Soči 2014 Rusko obsadilo Krym. Na Ukrajinu vtrhla jeho armáda hned po skončení zimní olympiády v Pekingu v únoru 2022. Putinova láska k hokeji je všeobecně známá a ruský vládce je ze současné situace rozmrzelý.

Mezinárodní hokejová federace zakázala Rusku od invaze na Ukrajinu v únoru 2022 účast na všech turnajích. Na mistrovství světa nebude hrát ani v tomto a příštím roce. Pokud se nic nezmění. Rusko usiluje všemi možnými prostředky o prolomení zákazu. Případné zápasy ruských a amerických hráčů by mohly k návratu na mezinárodní soutěžní scénu přispět.

Pokud jde o olympijský turnaj na zimních hrách 2026 v Miláně, tam situace zůstává stále otevřená. Verdikt má padnout letos na jaře. Rozhodovat o účasti Rusů bude nejen to, zda se podaří uzavřít mír, ale zároveň, jaký přístup zvolí nová šéfka Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Coventryová.

Je vůbec možné, že by přijetí Ruska na olympijské hry mohlo být podmínkou při mírových jednáních? „Vždy, když probíhají taková jednání, určitě dojde k tajným dohodám, ale o nich nemá smysl spekulovat,“ říká Suhonen.