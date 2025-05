Obrovský nervák s hořkým koncem. Hrozně jsme chtěly vyhrát, posteskla si Štochlová

Vstup do domácího turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro mají za sebou. Přestože v něm těsně padly, z kurtu odcházely se vztyčenou hlavou. Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou hodily včas za hlavu nepovedenou první sadu a v dalším průběhu už švýcarským sestrám Verge-Depreovým nejednou zatopily. Velké drama vrcholilo, když oba týmy měly k dispozici po pěti mečbolech. „Bavilo nás to. Myslím si, že to bylo i vidět,“ zdůraznila Štochlová.

V průběhu dopoledních hodin se v Dolních Vítkovicích rozjely kvalifikace. Postup do hlavní fáze o vlas utekl dvojici Kylie Neuschaeferová - Anna Pavelková, která na sokyně z Paraguaye nestačila až v tiebreaku. Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem však v domácím prostředí slavili postup.

Druhá část středečního programu už patřila skupinovým zápasům, v nichž se dostalo i na největší české naděje v ženské kategorii. Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou setřásly nervozitu, na nepovedený první set zapomněly, poté vyrovnaly a se sestrami Zoe a Anouk Verge-Depreovými padly až po obrovském nerváku.

První čtyři mečboly si vybojovaly Švýcarky, avšak Češky srdnatě odvracely. Následně se karta otočila. Hned pětkrát mohly zápas ukončit domácí beachvolejbalistky, jenže nestalo se tak. Závěrečné slovo si proto vzaly Švýcarky, které v rozhodujícím setu vyhrály 24:22.

Odbyly jsme si nervozitu

„Po prvním setu jsme si řekly, že na něj zapomeneme a spálíme ho. Odbyly jsme si nervozitu. Fanoušci jsou úžasní, ale jako domácí tým je to před nimi náročné. Hrozně jsme chtěly vyhrát a úplně jsem cítila, jak to na nás tlačí ze všech stran. Potřebovaly jsme přijít na to, jak to obrátit v naši pozitivní hru, což se nám povedlo a pak nás utkání hrozně bavilo,“ hlásila Štochlová. „Je otázkou času, kdy se nám taková koncovka podaří otočit v náš prospěch. Byly jsme tomu fakt blízko.“

Výkon Češek se postupně zvedal, i diváci se v deštivém počasí dostávali do varu. „Potřebovala jsem přijít na to, jak být v útoku víc komfortní. Potom hru otočily na Marušku. Asi ze mě cítily, že se cítím trošku lépe než v úvodu a i já jsem si to pak už začala užívat. Byla jsem ráda, že jsme to dotáhly do třetího setu,“ poukázala Svozilová.

Právě dvaadvacetiletá hráčka hraje od nového roku vedle Štochlové místo Barbory Hermannové, jež se nyní chystá na mateřské povinnosti. „Proti Švýcarkám jsem hrozně chtěla! Ale prostě to vyšlo jim. Už tu situaci spolu zažily víckrát, my si to musíme ještě párkrát zkusit a pak už jim to nedáme,“ zdůraznila Štochlová.

České reprezentantky čeká ve čtvrtek přímý zápas o play off, vyzvou v něm americké duo Deahna Kraftová a Xolani Hodelová. „Ještě jsme proti nim nehrály, ale viděly jsme je nedávno v Číně,“ vzpomněla si Štochlová. „Podle mě jsou to takové ranařky, ale můžeme je přechytračit,“ doplnila Svozilová.