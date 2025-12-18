Nedvěd junior na semináři FIFA: Co Wenger, tati?

Nedvěd junior na semináři FIFA
Famílie Nedvědovic
Pavlíkovi se v Dauhá líbilo.
Seděl hned nad bossem FIFA Infantinem.
V Kataru se setkal s mnoha lidmi
Zpracoval mladý Nedvěd Wengera?
Pavel a Pavel Nedvědovi na hřišti
S tátou obul i kopačky
Ivanka Nedvědová ukázala, jak vypadaly Vánoce u nich doma.
Pavel Nedvěd junior ukázal vánoční stromeček i maminku se sestrou.
Na Pavlově velkém dni nemohla chybět maminka Ivana. SLavnostní promoci si užil před 2 lěty
Oslav se účastnil i kocourek
Pavel Nedvěd na promocích svého syna evidentně chyběl
Na Pavlově slávě byla také jeho partnerka Giada
On se tradičně směje, já zachraňuju situaci, vtipkovala Ivanka
Sestra Ivanka byla na svého mladšího bratra náležitě pyšná

Šéf FIFA Infantino svolal velké mozky a ještě větší jména na seminář světového fotbalu do Kataru. Nechyběl legendární kouč Arsenalu Arsène Wenger (76), italský šampion Materazzi, slavní čutálisté Pato s Gomisem či Pavel Nedvěd!

Nešlo ale o držitele Zlatého míče za rok 2003, nýbrž o jeho syna Pavlíka (25). Ten se sestrou Ivankou (28) založil servisní společnost Knit, která za podpory tatíka »Grande Paola« (53) pomáhá sportovcům i klubům rozvinout svůj potenciál, ať už to znamená cokoliv.

„Jsem extrémně vděčný za pozvání. Poznal jsem tu mnoho osobností,“ culil se z Dauhá Pavel junior. Naťukl tam snad ikonického Wengera, aby to zkusil s českým nároďákem?! Toho by jistě i Souček s Coufalem respektovali a otci by navíc vytrhl pořádný trn z paty!

