Nedvěd junior na semináři FIFA: Co Wenger, tati?
Šéf FIFA Infantino svolal velké mozky a ještě větší jména na seminář světového fotbalu do Kataru. Nechyběl legendární kouč Arsenalu Arsène Wenger (76), italský šampion Materazzi, slavní čutálisté Pato s Gomisem či Pavel Nedvěd!
Nešlo ale o držitele Zlatého míče za rok 2003, nýbrž o jeho syna Pavlíka (25). Ten se sestrou Ivankou (28) založil servisní společnost Knit, která za podpory tatíka »Grande Paola« (53) pomáhá sportovcům i klubům rozvinout svůj potenciál, ať už to znamená cokoliv.
„Jsem extrémně vděčný za pozvání. Poznal jsem tu mnoho osobností,“ culil se z Dauhá Pavel junior. Naťukl tam snad ikonického Wengera, aby to zkusil s českým nároďákem?! Toho by jistě i Souček s Coufalem respektovali a otci by navíc vytrhl pořádný trn z paty!