Klinsmanna může Česko nalákat, ale… Pozor, (jen) velký trenér na restart nestačí
BLOG JIŘÍHO FEJGLA | Němec k národnímu mužstvu. Šampion světa i Evropy. Borec (bez přehánění), který jako trenér poznal, jaké to je šéfovat týmu v semifinále planetárního mistrovství navíc hraného ve vlastní velké a pyšné zemi.
Expert, kterého federace využívají ke zhodnocení a následnému využití poznatků z největších turnajů, tudíž rozhodně nejde o zatuchlého dinosaura, jehož netankuje osobní rozvoj. Vždyť při mundialu v Kataru grupu odborníků dokonce vedl, slovutný Arsene Wenger po letech pouze dohlížel.
Zní to jako pohádka, skoro červená knihovna. Jak malý svaz přišel ke jménu, jež bere celý svět za znalce, inovátora.
Asociace podle všeho oslovila Jürgena Klinsmanna, jeden ze symbolů německého fotbalu, chlapa úspěšného v dresu i v bílé košili, v niž usedal na lavici Nationalmannschaftu, chlouby sousední země. Vedl však také Spojené státy americké, které ženou pokrok nejpopulárnější hry do výšin, k čemuž potřebují také úspěšnou reprezentaci.
Že by nyní šel trénovat Česko? Proč ne, i když by musel