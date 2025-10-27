Předplatné

Klinsmanna může Česko nalákat, ale… Pozor, (jen) velký trenér na restart nestačí

Video placeholder
Naštvaný Nedvěd a hledání dvou koučů. Koubek je blízko, Trunda reagoval na kauzu Černý • Zdroj: isportTV
Povede Jürgen Klinsmann českou reprezentaci?
Povede Jürgen Klinsmann českou reprezentaci?
Povede Jürgen Klinsmann českou reprezentaci?
Povede Jürgen Klinsmann českou reprezentaci?
Václav Černý v utkání proti Faerským ostrovům
Václav Jemelka lituje zahozené šance proti Faerským ostrovům
15
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Blogy
Vstoupit do diskuse (1)

BLOG JIŘÍHO FEJGLA | Němec k národnímu mužstvu. Šampion světa i Evropy. Borec (bez přehánění), který jako trenér poznal, jaké to je šéfovat týmu v semifinále planetárního mistrovství navíc hraného ve vlastní velké a pyšné zemi.

Expert, kterého federace využívají ke zhodnocení a následnému využití poznatků z největších turnajů, tudíž rozhodně nejde o zatuchlého dinosaura, jehož netankuje osobní rozvoj. Vždyť při mundialu v Kataru grupu odborníků dokonce vedl, slovutný Arsene Wenger po letech pouze dohlížel.

Zní to jako pohádka, skoro červená knihovna. Jak malý svaz přišel ke jménu, jež bere celý svět za znalce, inovátora.

Asociace podle všeho oslovila Jürgena Klinsmanna, jeden ze symbolů německého fotbalu, chlapa úspěšného v dresu i v bílé košili, v niž usedal na lavici Nationalmannschaftu, chlouby sousední země. Vedl však také Spojené státy americké, které ženou pokrok nejpopulárnější hry do výšin, k čemuž potřebují také úspěšnou reprezentaci.

Že by nyní šel trénovat Česko? Proč ne, i když by musel

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Vstoupit do diskuze (1)

Doporučujeme

Články z jiných titulů