Vaněk o smyslu života i drogách: Odfrknutí od tlaku. Limberského nehoda? Přifouklé...
Dvojnásobný mistr ligy, vítěz poháru i český reprezentant. To je Ondřej Vaněk, dnes již bývalý fotbalista, který byl známý povahou rebela. V pořadu Česká ulička, který vysílá Oneplay Sport, promluvil nejen o drogách, které podle něj nejsou ve sportu tabu, nebo psychických problémech po kariéře, ale také o nechvalně známé nehodě Davida Limberského, ve které figuroval. „Za mě to bylo přifouklé,“ říká po letech.
Drogy jsou ve světě sportu až překvapivě častým tématem. Jejich užívání se řeší napříč disciplínami, ať už jde o MMA, tenis, hokej nebo právě fotbal. Vaněk drogy popisuje jako ‚odfrknutí‘ od tlaku. „Kdo závodně nesportoval, neumí si to představit. Ve velkých klubech je ten tlak enormní. Každý s tím nějak pracuje a vypouští páru – někdo jde do lesa, někdo se jde bavit… Jestli si lidi myslí, že drogy jsou ve sportu tabu, tak to tak není. Neříkám, že to ke sportu patří, ale je to tam,“ vysvětluje.
Během své kariéry si Vaněk vyzkoušel nejen angažmá v Jablonci nebo Plzni, působil také v Rusku a Turecku, ale hlavně si zahrál i v dresu české reprezentace. Jak sám přiznává, po konci profesionální kariéry v roce 2021 to neměl jednoduché. Žil prý ve fotbalové bublině, když za něj vše zařizoval klub.
„Hned po kariéře, ve 30 letech, jsem si nalhával, že mi fotbal nechybí. Snažil jsem se to nějak eliminovat, čtyři roky jsem si fotbal nepustil ani v televizi. Měl jsem k tomu zášť, že do konce života nemůžu sportovat, že jsem se kvůli fotbalu vlastně nic nenaučil a teď jsem hozený do světa a musím plavat. Informací, které člověku v tu chvíli chybí, je strašně moc,“ popisuje život po kariéře.
„Když vrcholný fotbalista skončí, je to stejné, jako kdyby začínal odznova. Jako by mu zase bylo šestnáct let a všechno se učil, akorát po třicítce už je to samozřejmě těžší. Klobouk dolů a obrovský respekt před hráči, kteří mají vysokou školu, ale většina to tak nemá. Já jsem místo školy radši po večerech chodil běhat, ale bylo to na úkor vědomostí, které pak zatraceně chybí,“ přiznává. Po kariéře se tak pustil do podnikání, o kterém přitom nic nevěděl. „Tím, jak kluci po kariéře přichází o peníze, jsem si taky prošel.“
Vaňkovo jméno je ve fotbale spojeno i s velmi známou autonehodou Davida Limberského, ve které figuroval jako spolujezdec. Jak fotbalový rebel na nechvalně proslulou událost vzpomíná? „Udělali jsme blbost, ale není to nic, co by se nedělo běžně,“ říká s tím, že aféra podle něj byla ‚nafouklá.‘ „I normální lidi řídí pod nějakým vlivem a hlavně to není medializované.“ Ani údajný útěk Limberského před policií podle Vaňka nebyl tak dramatický. „Limba ani neběžel, udělal pět rychlých kroků. Za mě to bylo už moc přifouklé,“ říká.
Dalším strašákem sportovců po kariéře bývají časté psychické problémy. Ani těm se Vaněk, jako řada dalších fotbalistů, nevyhnul. „Psychologům jsem nikdy nějak extra nevěřil. Po kariéře jsem se ale dostal do fáze, kdy jsem neviděl smysl života, nevěděl jsem, kdo jsem a kam patřím, co mám dělat. Celý život jsem hrál jen fotbal a pak se něco učit bylo náročné. Chtěl jsem se vzdělávat, ale nemohl jsem se soustředit, u ničeho jsem nevydržel. Hrozně jsem se v tom plácal, utíkal jsem sám před sebou a tím, co se mi dělo v reálném životě.“
K tomu, aby začal své problémy s psychikou řešit, ho dovedla tehdejší přítelkyně, které je dodnes vděčný. „Navedla mě k tomu, že mám nějaký problém. Byl jsem ten hrdina fotbalista, který nepotřebuje pomoc a vyřeší si to sám,“ říká Vaněk. „Po povídání s psychologem jsem se zajímal dál o psychadelika, dostal jsem se do komunity lidí, kteří mi k tomu dali potřebné materiály. Pak jsem podstoupil jednu terapii a to byl pro mě největší gamechanger, který mi pomohl vyčistit hlavu, smířit se s nějakými věcmi a fungovat dál,“ popisuje.
Teď se vydává jinou cestou. Připravuje aplikaci Sportovec 2.0, kterou chce pomáhat dalším hráčům, kteří si po kariéře prochází podobnými problémy, jako dříve on. „Bude to webová aplikace, kde budou veškeré informace, které jsou důležité mimo fotbal – od finanční gramotnosti přes chození na úřady, což jsme jako fotbalisti v životě nepotřebovali. Jedním z dalším témat jsou psychické problémy a závislosti, budou tam i nabídky práce, podcasty s bývalými hráči... Je potřeba, aby tohle do sebe dostávali i mladí kluci. Konečně jsem tím zase našel smysl života,“ těší Vaňka. A dodává, že po letech útrap už zase začal fotbal milovat.
