Soupeři se loučí s Bakkenem (†27): Slzy biatlonového světa
O víkendu vybojoval Sivert Guttorm Bakken 20. místo v závodě s hromadným startem ve Francii a přesunul se do Itálie. Poté přišla zdrcující a šokující zpráva pro celý biatlonový svět. Reakce soupeřů na zprávu o nalezení jeho těla bez známek života je srdceryvná.
Ještě v neděli proti němu stáli na startovní čáře. Teď už biatlonisté z celého světa vyjadřují své pocity nad úmrtím Bakkena (†27). Pod oficiálním příspěvkem IBU se hromadí kondolence. Jen emotikony okomentoval informaci Michal Krčmář. „Odpočívej v pokoji Siverte,“ napsal lotyšský závodník Andrejs Rastorgujevs. „Nemám slov. Výborný přítel od mládežnické kategorie. Leť vysoko,“ dojemně sdílel český reprezentant Jakub Štvrtecký.
Nevěřícně ubrečený smajlík poslal Rakušan Simon Eder. Naprosto zdrcující je to ale samozřejmě pro Bakkenovy kolegy z norského týmu. „Byl jsi zpátky!! Na vrcholu startovního pole, na vrcholu nejvyšších hor Norska a na vrcholu života. Čím více jsme trénovali, tím víc jsme se posouvali dopředu. Byl jsi samou fasádou oddanosti. Odpočívej v pokoji,“ napsal bronzový z nedělního masáku Vetle Sjåstad Christiansen (33).
„Siverte, byl jsi jeden z nejlepších. Ty jsi byl hnací silou osobně. Měl jsi schopnost se dostat z nejhoršího. Tam, kde by se všichni ostatní vzdali, tam jsi se postavil ty. Siverte, byl jsi vzorem, inspirací, měl jsi pevnou vůli, o které si my ostatní mohli nechat zdát. Díky za všechno, Siverte. Odpočívej v pokoji,“ loučil se Sturla Holm Laegreid (28).
„Siverte, bylo to příliš brzy. Jeden z největších talentů v historii norské střelby na lyžích.. Odpočívej v pokoji, dobrý Siverte. Budeš nám chybět,“ zdrceně sdílel legendární Johannes Thingnes Bø. „Jak smutné, myslím na rodinu a blízké,“ připsala i zástupkyně ženské části Franziska Hildebrandová.
Bakken vyhrál čtyři závody Světového poháru (z toho jeden individuální), v sezoně 2021/22 dokonce získal malý křišťálový glóbus za závody s hromadným startem. V roce 2022 mu byla diagnostikována myokarditida (zánět srdečního svalu, který může být způsoben viry, bakteriemi, autoimunitními procesy nebo toxiny a projevuje se únavou, bolestí na hrudi, dušností, bušením srdce, nebo může být i bez příznaků), následně vynechal dvě kompletní sezony.