Reakce na Böův konec: smutek, vtipy i věta, kterou má Jislová stále v hlavě

O Norovi Johannesi Thingnesi Böovi promluvily známé osobnosti z biatlonu • FOTO: Koláž iSport.cz PŘÍMO Z NĚMECKA | V sobotu se sice jel v německém Ruhpoldingu závod, ale prakticky nikdo nemluvil o ničem jiném než o bombě, kterou odjistil Johannes Thingnes Bö. Tedy o konci jeho kariéry po nynější sezoně. Jak reagovali jeho současní, ale i bývalí kolegové? A jaké se jim vybavily vzpomínky na největší současnou biatlonovou hvězdu? Na reakce biatlonových osobností se podívejte v článku iSport.cz.

Juni Arnekleivová (norská reprezentantka) Co říkáte na rozhodnutí Johannese T. Böa? „Věděli jsme, že kluci mají v sobotu ráno meeting, takže jsme pochopily, že se něco děje, ale nevěděly jsme co. Pak jsem viděla jeho instagramový post. Docela mě to zasáhlo, byla jsem smutná, když se to dostalo na svět. Je těžké ztratit Johannese.“

Arnd Peiffer (bývalý německý reprezentant) Co říkáte na rozhodnutí Johannese T. Böa? „Je to těžké rozhodnutí, protože kladete něco, co milujete, před něco, co milujete ještě víc. Upřednostnil rodinu, což naprosto chápu. Já jsem taky končil rok před olympiádou. Když propásnete čas se svými dětmi, nevrátíte to, nijak z toho nezregenerujete jako ve sportu.“

Tereza Voborníková Co říkáte na rozhodnutí Johannese T. Böa? „Všichni jsme byli dost překvapení. Jeho rozhodnutí má svůj důvod, ale myslím, že pro celý biatlonový svět je tohle něco, z čeho budou všichni smutní. Protože Johannes je legenda a inspiroval mnoho lidí.“

Hanna Öbergová (švédská reprezentantka) Co říkáte na rozhodnutí Johannese T. Böa? „Bylo to celkem překvapení, protože jsem věděla, že hlásil, že skončí po olympiádě, a teď najednou změnil názor. Ale současně mu rozumím. Říkal, že už nemá takovou motivaci, když ví, že doma nechává rodinu. Je těžké dát práci všechno, když už vás to nebaví jako dřív.“

Emil Hegle Svendsen (bývalý norský reprezentant) Co říkáte na rozhodnutí Johannese T. Böa? „Byl to nečekaný začátek dne. A emotivní. Ale rozumím jeho důvodům. Taky mám rodinu a chápu, že je to nejdůležitější věc v jeho životě. Velmi těžké rozhodnutí. Miluje biatlon, je velmi úspěšný. Když jsem končil já, promýšlel jsem to několik let. Není to tak, že by šel spát, ráno se vzbudil a řekl si: Že bych dneska ukončil kariéru? Určitě o tom dlouho přemýšlel.“

Jessica Jislová Jaká je vaše nejsilnější vzpomínka na něj? „Poprvé jsem ho potkala na Evropském olympijském festivalu mládeže (v roce 2011) shodou okolností u nás v Jablonci. A v tom věku, ve kterém jsme tam byli, jsme ho slyšeli prohlásit: Ten, kdo dojede druhý, je první poražený. To je věc, kterou si pamatuju dodnes.“

Michal Krčmář Jaká je vaše nejsilnější vzpomínka na něj? „Na závěrečné party v Chanty-Mansijsku měl tehdejší prezident IBU proslov a po něm nastoupil lehce ovíněný Johannes, nasadil si brýle a začal mluvit jako pan Besseberg. Někdo by to bral jako drzost, ale od něj to vyšlo jako opravdová legrace. Nebo když tančil s Kaisou Mäkäräinenovou a při otočce mu spadla na zem. Johannes je člověk jako každý jiný a i z jeho sobotního vystoupení to bylo znát.“