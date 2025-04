Kometa Hornig: Tak extrémní posun nikdo nečekal. Top moment sezony ale nespojuje se sportem

Když byste se ještě v sezoně 2023/24 zeptali na Vítězslava Horniga, slyšeli byste více méně toto: Bravurní střelec (úspěšnost 91 %), brzdí ho ale pomalý běh. Jaké překvapení, když jste se v nedávno skončené sezoně podívali na statistiky jeho běhu! Už při prvním dílu SP v Kontiolahti všichni žasli, jak neuvěřitelně pětadvacetiletý biatlonista zrychlil. On pak vysvětloval, čím vším to bylo. Teď je jeho cílem na to navázat a ještě se zlepšit. „Po sezoně si teď můžu dopřát víc i v jídle, ale nebudu to přehánět, abych začal další přípravu na co nejvyšší úrovni,“ vysvětluje Hornig v rozhovoru pro iSport.cz. Jak ho ovlivní nedávné narození dcery Rozárky a o kolik může zrychlit střelbu s novou pažbou po vzoru rychlostřelce Martina Uldala?

Uplynulá sezona pro vás byla pořádná jízda, že?

„No, byla. Trošku jsem před ní nevěděl, co čekat. Věřil jsem, že se to někam posune, ale doufal jsem, že tak, aby to byly pravidelně body, které se budou postupně sčítat. Hlavně aby to nebylo jako v minulých sezonách, kdy člověk odstřílí za nula, a bojuje o postup do stíhačky.“

Jak je vůbec možné stát se během jediného roku z biatlonisty s jedním bodem nejlepším českým mužem?

„To bych taky rád věděl. (směje se) Jsem strašně rád, že se to povedlo, ale myslím, že celkově letos výkony nás všech jako týmu byly strašně dobré. Poslední roky v poháru národů jsme si občas říkali, že to bude ještě v posledním trimestru docela honička, abychom byli do desátého místa a mohlo nás jezdit pět. Zato letos už jsme před posledním trimestrem věděli, že je to o dost lepší situace, že bychom v desítce měli vydržet (nakonec 7. místo – pozn. red.). V druhém trimestru se nám dařilo jako týmu, vždycky tři lidi se dostali do popředí, nebo určitě do top 30. Když se to sečte, tak body pak naskakovaly. Takže nebylo to jen o mně, ale o celém týmu.“

Takže když jste podnikal všechny kroky ke zlepšení, tak vás zjevně nenapadlo, že by to mohlo být na tolik výsledků v top 10, top 20, celkové 20. místo v SP…

„To mě určitě nenapadlo. Šli jsme do toho s vizí, že to chceme někam posunout. Ale ať už to byl Libor Vítek skrz hubnutí, nebo Per Torvik skrz techniku, tak se všema jsme si říkali: Nečekejme něco extrémního. Když bude znatelný posun, budeme rádi. A on se nakonec stal ten extrém. Když jsem se pak potkal s Liborem Vítkem na SP v Novém Městě, kde už jsme měli větší vzorek závodů, tak jsem na něm viděl, že je strašně rád za to, jak se nám to povedlo. To, co jsme chtěli nastavit, se nám povedlo během podzimu. A potvrdilo se, že to nebyl jen náhodný výstřel na prvních dvou SP, kde by to mělo nějaký dojezd, ale že to opravdu vydrželo přes celou sezonu.“