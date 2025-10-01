Předplatné

Kovář zářil při návratu do Leverkusenu, šlágr v Barceloně pro PSG. Ztráta City

Matěj Kovář se s PSV Eindhoven vrátil do Leverkusenu a v Lize mistrů přispěl nizozemskému týmu k remíze 1:1
Matěj Kovář se s PSV Eindhoven vrátil do Leverkusenu a v Lize mistrů přispěl nizozemskému týmu k remíze 1:1
Obhájci triumfu z PSG dokázali vyhrát na hřišti Barcelony 2:1
Obhájci triumfu z PSG dokázali vyhrát na hřišti Barcelony 2:1
Matěj Kovář se s PSV Eindhoven vrátil do Leverkusenu a v Lize mistrů přispěl nizozemskému týmu k remíze 1:1
Obhájci triumfu z PSG dokázali vyhrát na hřišti Barcelony 2:1
Obhájci triumfu z PSG dokázali vyhrát na hřišti Barcelony 2:1
Obhájci triumfu z PSG dokázali vyhrát na hřišti Barcelony 2:1
Obhájci triumfu z PSG dokázali vyhrát na hřišti Barcelony 2:1
Fotbalisté Barcelony ve šlágru 2. kola Ligy mistrů prohráli s obhájcem trofeje Paris St. Germain 1:2. Brankář Matěj Kovář vychytal Eindhovenu remízu 1:1 v Leverkusenu. Domácí se museli obejít bez zraněného útočníka Patrika Schicka. Bez ztráty bodu jsou Bayern Mnichov, Real Madrid, Inter Milán, Karabach, PSG a Arsenal.

PSG vstoupil do soutěže jasnou výhrou 4:0 nad Bergamem, Barcelona zvítězila v Newcastlu 2:1. Francouzský celek z posledních čtyř vzájemných duelů v Lize mistrů prohrál jediný, na hřišti Barcelony navíc dvakrát za sebou triumfoval 4:1 a na výhry opět navázal.

Na vedoucí gól Torrese po nádherné souhře domácích na jeden dotek dokázali hosté odpovědět a Mayulu ještě do přestávky vyrovnal. Když už zápas spěl k remíze, v 90. minutě rozhodl Ramos. Katalánský gigant v lednu nastoupí na Slavii.

Kovář absolvoval pikantní zápas na hřišti svého bývalého týmu, odkud v létě zamířil na hostování do současného působiště. Gólman české reprezentace získal s Bayerem tři trofeje včetně bundesligového titulu, jedničkou se ale stal až v Eindhovenu. Schick kvůli poranění zadního stehenního svalu zmešká zhruba tři týdny.

První půle gól nepřinesla, v největší šanci trefili domácí tyč. Kovář kapituloval až v 65. minutě, kdy Kofane využil řetězce neuvěřitelných chyb bránících hráčů. PSV byl směrem dopředu dlouho neškodný, z první střely na branku ale vyrovnal Sajbarí a stanovil konečný výsledek.

Tým z Ázerbájdžánu opět vyhrál

Dalším ze soupeřů Slavie bude Arsenal, který porazil Olympiakos Pireus 2:0 a navázal na výhru v Bilbau. „Kanonýři“ se brzy ujali vedení díky trefě Martinelliho, až v nastaveném čase tři body pojistil Saka. Do Edenu zamíří také Bilbao, které ve španělské lize již čtyřikrát po sobě nevyhrálo a ve středu utrpělo porážku 1:4 v Dortmundu.

Ani dva Haalandovy góly nestačily Manchesteru City k výhře v Monaku. V 90. minutě Dier z penalty vyrovnal na konečných 2:2. Naopak dvě Höjlundovy branky pomohly Neapoli k výhře 2:1 nad Sportingem Lisabon a prvním bodům do tabulky. Juventus Turín měl na dosah vítězství ve Villarrealu, ale domácí Veiga v poslední minutě stanovil remízu 2:2.

Karabach porazil FC Kodaň 2:0 a má po dvou kolech plný počet bodů. Ázerbájdžánský tým je v Lize mistrů po osmi letech, vstoupil do ní překvapivou výhrou na stadionu Benfiky Lisabon a nyní na ni navázal i na domácím hřišti. Proti Kodani skóroval v prvním poločase Zoubir a v závěru přidal druhý gól Addai.

Newcastle zvítězil na půdě Saint-Gilloise výrazně 4:0 a připsal si do tabulky první výhru. Na úvod základní části doma těsně podlehl Barceloně, v Belgii si všechno vynahradil. Vítězný gól zaznamenal německý reprezentant Woltemade. Letní posila ze Stuttgartu přišla nahradit Isaka, který si vytrucoval rekordní přestup do Liverpoolu. Druhou a třetí branku přidal z pokutových kopů Gordon a skóre ještě zvýraznil Barnes.

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern22008:26
2Real22007:16
3Paris SG22006:16
4Inter Milán22005:06
5Arsenal22004:06
6Karabach22005:26
7Dortmund21108:54
8Manchester City21104:24
9Tottenham21103:24
10Atlético21017:43
11Newcastle21015:23
12Marseille21015:23
13Club Brugge21015:33
14Sporting21015:33
15Frankfurt21016:63
16Barcelona21013:33
17Liverpool21013:33
18Chelsea21012:33
19Neapol21012:33
20Saint Gilloise21013:53
21Galatasaray21012:53
22Atalanta21012:53
23Juventus20206:62
24Bodo/Glimt20204:42
25Leverkusen20203:32
26Villarreal20112:31
27Eindhoven20112:41
28FC Kodaň20112:41
29Olympiacos20110:21
30Monaco 20113:61
31Slavia20112:51
32Pafos20111:51
33Benfica20022:40
34Bilbao20021:60
35Ajax20020:60
36Kajrat20021:90
  • Osmifinále
  • Play-off

