Kovář zářil při návratu do Leverkusenu, šlágr v Barceloně pro PSG. Ztráta City
Fotbalisté Barcelony ve šlágru 2. kola Ligy mistrů prohráli s obhájcem trofeje Paris St. Germain 1:2. Brankář Matěj Kovář vychytal Eindhovenu remízu 1:1 v Leverkusenu. Domácí se museli obejít bez zraněného útočníka Patrika Schicka. Bez ztráty bodu jsou Bayern Mnichov, Real Madrid, Inter Milán, Karabach, PSG a Arsenal.
PSG vstoupil do soutěže jasnou výhrou 4:0 nad Bergamem, Barcelona zvítězila v Newcastlu 2:1. Francouzský celek z posledních čtyř vzájemných duelů v Lize mistrů prohrál jediný, na hřišti Barcelony navíc dvakrát za sebou triumfoval 4:1 a na výhry opět navázal.
Na vedoucí gól Torrese po nádherné souhře domácích na jeden dotek dokázali hosté odpovědět a Mayulu ještě do přestávky vyrovnal. Když už zápas spěl k remíze, v 90. minutě rozhodl Ramos. Katalánský gigant v lednu nastoupí na Slavii.
Kovář absolvoval pikantní zápas na hřišti svého bývalého týmu, odkud v létě zamířil na hostování do současného působiště. Gólman české reprezentace získal s Bayerem tři trofeje včetně bundesligového titulu, jedničkou se ale stal až v Eindhovenu. Schick kvůli poranění zadního stehenního svalu zmešká zhruba tři týdny.
První půle gól nepřinesla, v největší šanci trefili domácí tyč. Kovář kapituloval až v 65. minutě, kdy Kofane využil řetězce neuvěřitelných chyb bránících hráčů. PSV byl směrem dopředu dlouho neškodný, z první střely na branku ale vyrovnal Sajbarí a stanovil konečný výsledek.
Tým z Ázerbájdžánu opět vyhrál
Dalším ze soupeřů Slavie bude Arsenal, který porazil Olympiakos Pireus 2:0 a navázal na výhru v Bilbau. „Kanonýři“ se brzy ujali vedení díky trefě Martinelliho, až v nastaveném čase tři body pojistil Saka. Do Edenu zamíří také Bilbao, které ve španělské lize již čtyřikrát po sobě nevyhrálo a ve středu utrpělo porážku 1:4 v Dortmundu.
Ani dva Haalandovy góly nestačily Manchesteru City k výhře v Monaku. V 90. minutě Dier z penalty vyrovnal na konečných 2:2. Naopak dvě Höjlundovy branky pomohly Neapoli k výhře 2:1 nad Sportingem Lisabon a prvním bodům do tabulky. Juventus Turín měl na dosah vítězství ve Villarrealu, ale domácí Veiga v poslední minutě stanovil remízu 2:2.
Karabach porazil FC Kodaň 2:0 a má po dvou kolech plný počet bodů. Ázerbájdžánský tým je v Lize mistrů po osmi letech, vstoupil do ní překvapivou výhrou na stadionu Benfiky Lisabon a nyní na ni navázal i na domácím hřišti. Proti Kodani skóroval v prvním poločase Zoubir a v závěru přidal druhý gól Addai.
Newcastle zvítězil na půdě Saint-Gilloise výrazně 4:0 a připsal si do tabulky první výhru. Na úvod základní části doma těsně podlehl Barceloně, v Belgii si všechno vynahradil. Vítězný gól zaznamenal německý reprezentant Woltemade. Letní posila ze Stuttgartu přišla nahradit Isaka, který si vytrucoval rekordní přestup do Liverpoolu. Druhou a třetí branku přidal z pokutových kopů Gordon a skóre ještě zvýraznil Barnes.
Liga mistrů 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|2
|2
|0
|0
|8:2
|6
|2
Real
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|3
Paris SG
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|4
Inter Milán
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|5
Arsenal
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|6
Karabach
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|7
Dortmund
|2
|1
|1
|0
|8:5
|4
|8
Manchester City
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|9
Tottenham
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|10
Atlético
|2
|1
|0
|1
|7:4
|3
|11
Newcastle
|2
|1
|0
|1
|5:2
|3
|12
Marseille
|2
|1
|0
|1
|5:2
|3
|13
Club Brugge
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|14
Sporting
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|15
Frankfurt
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|16
Barcelona
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|17
Liverpool
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|18
Chelsea
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|19
Neapol
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|20
Saint Gilloise
|2
|1
|0
|1
|3:5
|3
|21
Galatasaray
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|22
Atalanta
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|23
Juventus
|2
|0
|2
|0
|6:6
|2
|24
Bodo/Glimt
|2
|0
|2
|0
|4:4
|2
|25
Leverkusen
|2
|0
|2
|0
|3:3
|2
|26
Villarreal
|2
|0
|1
|1
|2:3
|1
|27
Eindhoven
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|28
FC Kodaň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|29
Olympiacos
|2
|0
|1
|1
|0:2
|1
|30
Monaco
|2
|0
|1
|1
|3:6
|1
|31
Slavia
|2
|0
|1
|1
|2:5
|1
|32
Pafos
|2
|0
|1
|1
|1:5
|1
|33
Benfica
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
|34
Bilbao
|2
|0
|0
|2
|1:6
|0
|35
Ajax
|2
|0
|0
|2
|0:6
|0
|36
Kajrat
|2
|0
|0
|2
|1:9
|0
- Osmifinále
- Play-off