Krutý osud matky Dušana Paška ml. (†36): Další smrt v rodině!

Autor: sm
Někdejší slovenská modelka a herečka Ľubica Pašeková (65) si za svůj život prošla pořádnou bolestí. V roce 1998 přišla o manžela a hokejovou legendu Dušana Paška staršího, před čtyřmi lety si pak sáhl na život její nevlastní syn Dušan Pašek ml. (†36). V těžkých chvílích jí vždy bývala oporou milovaná maminka, o kterou ale pár dní po Vánocích přišla...

Ľubica smutnou zprávu oznámila v neděli před půlnocí přes sociální sítě. „Dnes se moje srdce rozbilo na milion kousků. Byla jsi moje síla, můj opěrný bod,“ vyznala se jedné z nejdůležitějších osob ve svém životě u černobílé fotky, kde obě ženy hýří úsměvem. „Maminka nejmilovanější, nejúžasnější, nejkrásnější, nejobětovavější, jednoduše nejlepší,“ napsala s bolestí v srdci Pašeková, která se se ztrátou nejbližších musela v životě vyrovnat už několikrát a mnohdy za dost tragických okolností.

V roce 1998 navždy odešel její manžel Dušan. Někdejší československý hokejový reprezentant byl nalezen ve své kanceláři s prostřelenou hlavou a poblíž něj ležela pistole, kterou legálně vlastnil. Policie uzavřela případ jako sebevraždu, ale Pašeková této verzi nevěří. Pochybnosti má i ohledně manželových třech dopisů na rozloučenou.

„Písmo bylo jeho, ale šlo vidět, že to bylo psané pod nátlakem. Celé to bylo napsáno chaoticky, spousta věcí byla přeškrtaná a byly tam fráze, které by nikdy neřekl. Například, že se sejdeme v nebi, přičemž Dušan byl ateista,“ popsala Ľubica, která čekala, že se sebevražda jejího manžela vyvrátí a někdo promluví, ale to se dosud nikdy nestalo.

Jen před pár lety přišla také o nevlastního syna Dušana Paška mladšího, který spáchal sebevraždu v bratislavské části Koliba, kde jej náhodní kolemjdoucí našli oběšeného. Důvodem měla být podle všeho psychická tíha a pocit viny, který na bývalého hokejistu dolehl po smrti útočníka klubu Bratislava Capitals. Pašek tomuto klubu šéfoval a údajně mezi ním a hráčem Borisem Sádeckým (†24) došlo k debatě ohledně podezření na zdravotní potíže. Sádecký se ale rozhodl po konzultaci s Paškem nepodstupovat důkladnější vyšetření, nicméně během jednoho z utkání zkolaboval a o pár dní později v nemocnici zemřel...

