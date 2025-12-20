Předplatné

Lenc: Někdo by se měl zamyslet, proč hrajeme před Vánoci. Žádnému hráči se to nelíbí

Liberecký hokejista Radan Lenc
Liberecký hokejista Radan LencZdroj: Profimedia.cz
Jan Ekrt z Komety Brno a Lukáš Kachlíř z Liberce
Brněnský kapitán Jakub Flek a liberecký Lukáš Kachlíř
Brněnský Jakub Flek se raduje z gólu proti Liberci
Liberecký brankář Petr Kváča proti Kometě Brno
Brněnský brankář Aleš Stezka proti Kometě Brno
Liberecký Michal Ivan a brněnský Šimon Stránský
Hráči Komety Brno se radují z gólu proti Liberci
Miroslav Horák
Tipsport extraliga
Třetí sezonní setkání s Kometou a znovu trefa do černého. Radan Lenc v 55. minutě pátečního extraligového kola korigoval na 1:2 a přiblížil Tygrům prodloužení. To nedopadlo, takže Liberec po dvou výhrách nad mistrem poprvé zapsal nulu. „Vypadá to, že se mi na Kometu hraje dobře, ale škoda, že jsme to do třetice nezvládli a neotočili,“ štvalo lídra týmu, který vstřelil Brnu už čtyři góly. Co jej krom porážky netěší? Našlapaný vánoční program. „Každý chce trávit Vánoce s nejbližšími a ne cestovat po republice,“ vyjádřil se jasně.

Jak blízko, nebo daleko jste byli od vstupu do prodloužení?
„Chyběl tomu jeden gól, ale zároveň i něco jiného. Nepomohli jsme si přesilovkami, měli jsme tam dost možností a šancí, ale asi tomu chyběl větší důraz, abychom to tam domlátili. Brno si to docela dobře hlídalo a nemohli jsme najít cestu, jak se přes něj prosadit.“

Otvírat brněnskou konzervu, pokud Kometa vede, není úplně snadná písemka, že?
„Samozřejmě, my víme, jak hrají. Možná jsme neproráželi tolik jejich beky a zjednodušovali jsme jim práci i tím, že jsme si dávali pozor, aby nám někde neujeli. Tahali jsme za kratší konec.“

V 50. Minutě za stavu 2:0 Petr Kváča chytil tutový gól Radimu Ferdovi, takové situace občas zahájí obrat v zápase. Věřili jste, že přesně tahle situace nastane i tady?
„Jo, určitě. Petr tam měl asi tři zákroky, kdy byla prázdná brána a stejně to chytil. Pořád nás držel ve hře, čehož jsme si vážili. Chtěli jsme hrát trpělivě a věřili tomu, že stav 2:0 není pro soupeře úplně komfortní. Pak ho můžete jedním gólem nahlodat, může přijít druhý… Náš první přišel trochu později, ale pořád to bylo hratelné a představovali jsme si, že dáme i vyrovnávací. V prvním zápase sezony jsme tady dali vítězný gól v poslední vteřině, tak jsme věřili, že něco podobného může přijít znovu. V tomto případě vyrovnávací. Měli jsme spoustu bulí v útočném pásmu, ale k vyrovnání už jsme se nedostali.“

Nedávno se stal vrchním režisérem přesilovek devatenáctiletý bek Tomáš Galvas, odjel však na MS dvacítek. Je ale vůbec rozumné říkat, že vám schází tak mladý hráč?
„Určitě nám schází a to i v jeho věku. Hrál přesilovku nějaký čas, teď tam máme Laytona (Ahaca) a musíme najet do kolejí, ve kterých by to fungovalo jako s Galusem. Každý takový bek, to klidně přiznám.“

Všichni máme hokej rádi, ale ocaď pocaď

Po reprezentační pauze je vždy složitější hrát první utkání, jak to máte přímo vy?
„Člověk je rád za odpočinek, zároveň trochu vypadne z tempa. Možná jsou starty po přestávce opatrnější od obou týmů. Do rytmu se dostáváte postupně, dneska to asi přesně tak ze začátku vypadalo.“

Poslední duel před pauzou jste prohráli v Litvínově, teď přišla další porážka. Asi to budete chtít v neděli s Kladnem razantně změnit, aby se k vám nevloudily pochyby, co říkáte?
„Jednoznačně. Sérii proher musíme co nejdřív zarazit, aby z toho najednou nebyly tři, čtyři nebo pět porážek. To by nebylo dobré. Musíme se poučit a půjdeme na to dál v neděli.“

Co říkáte našlapanému programu příštích dní. V úterý 23. prosince hrajete ve Vítkovicích, užijete si vůbec Vánoce?
„Abych byl otevřený, myslím si, že je to ze strany vedení extraligy takové… Je nám to jedno, my chceme hrát. Každý chce trávit Vánoce s nejbližšími a ne cestovat po republice. Možná by se nad tím měl někdo zamyslet a ne to takhle drhnout. Je to k zamyšlení. Ale program je tak daný, my to prostě odehrajeme a budeme chtít vyhrát. Ale určitě se žádnému hráči nelíbí, že bude cestovat přes půl republiky a vracet se někdy k ránu čtyřiadvacátého. Bude to rychlovánoční den a pak zase zpátky do tréninku. Všichni máme hokej rádi, všichni ho milujeme, ale zase ocaď pocaď.“

Potřebovali byste silnější nebo funkční hráčské odbory k prosazení svých přání, nemyslíte?
„Stoprocentně. Na druhou stranu, pokud je někdo rozumný, odbory k tomu nejsou potřeba. Tak to je. Jak říkám, my s tím počítáme a budeme hrát.“

Program Liberce

  • sobota 20. 12. trénink

  • neděle 21. 12. domácí zápas s Kladnem (16.00)

  • pondělí 22. 12. trénink a přesun do Ostravy

  • úterý 23. 12. zápas s Vítkovicemi (17.30)

  • středa 24. 12. příjezd z Ostravy cca ve 2 ráno, volno

  • čtvrtek 25. 12. trénink

  • pátek 26. 12. domácí zápas s Karlovými Vary (16.00)

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta3315411398:8054
2Třinec3215411297:8154
3Pardubice301524996:7253
4Mountfield3214511287:7653
5Plzeň3113351079:6250
6Liberec3115051180:7550
7Brno3015131184:8050
8K. Vary3015121276:7949
9Olomouc3214221474:8448
10Vítkovice3313321582:9547
11Č. Budějovice3112421389:8846
12Kladno319351476:9138
13M. Boleslav3110321662:7938
14Litvínov317222060:9827
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

