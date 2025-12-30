Kurnikovová ukázala pohromadě svoji školku: Moje sluníčka
Srdce jí plesá, štěstím je bez sebe. Tenisová diva Anna Kurnikovová (44) si naplno vychutnává narození čtvrtého dítěte. A pyšně vyslala do světa fotku všech svých ratolestí.
Jméno? Stále neznámé. Pohlaví? Jakbysmet. Nálada? Nadpozemská! Ikonická Ruska, žijící se svým neméně slavným partnerem, španělským zpěvákem Enriquem Iglesiasem (50), už přes dvě dekády na Floridě, je na vrcholu štěstí. „Doslova se vznáší v nebesích,“ citoval časopis People zdroj z jejího okolí.
A jako důkaz se Anna pochlubila roztomilou rodinnou fotkou, na níž osmiletá dvojčátka Lucy s Nicholasem a pětiletá dcerka Mary objímají spícího sourozence, který se narodil týden před Štědrým dnem. „Moje sluníčka,“ připsala pyšná máma.
Vánoční chaos
S Enriquem začali s »výrobou« dětí relativně později, takže je otázka, zda čtvrtý potomek už je skutečně posledním. O soukromí totiž ani jeden nemluví, jejich rodinné snímky na sociálních sítích jsou vzácností. „Anna a Enrique milují rodinný život a svátky si užívají v obklopení svých nejbližších, takže je to u nich chaotické jako vždycky,“ popisoval magazín People dění v jejich luxusní miamské haciendě.