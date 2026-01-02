Teskná i veselá zpověď sparťana Preciada: Měl jsem tátu v base
Shushufindi. Jméno rodného města anděla s ďáblem v těle Ángela Preciada (27) zní vesele, že ano? Jenže fotbalové začátky zhusta rozesmátého beka Sparty žádná velká švanda nebyly.
„Moji rodiče spolu nežili od mých sedmi let a já jsem musel jít bydlet k tátovi. S tátou jsme na tom byli finančně opravdu dobře. Na ekvádorské poměry jsem byl šťastné dítě. Od chvíle, kdy byl táta zatčen a musel do vězení, jsem ale neměl stejné možnosti a stejnou kvalitu života.“ Tak zavzpomínal na krušné chvíle na sparťanském webu kudrnáč z Ekvádoru. Nakonec to dopadlo tak, že Ángelo penězi vydělanými výtečným kopáním do balonu dostal otce Miguela v roce 2018 z basy…
Kde jsou pláže?
Přes belgický Genk přišel v září 2023 za cirka 62 milionů korun na Letnou a objevil krásku stověžatou. „O Praze jsem nic nevěděl, když přišla nabídka. První, co mi řekli, bylo, že tu není moře a pláž, ale jinak že je to všechno nádherné. Hodně mě zasáhlo, jak je Praha krásná. Kombinace starého a moderního města. Hrady, mosty, které jsem nikdy neviděl,“ vyznal se Preciado.