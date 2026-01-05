Záruba je jako Ferda mravenec: Práce všeho druhu!

Autor: rau
Záruba je jako Ferda mravenec
Robert Záruba na reprezentačním tréninku
Legendární komentátor Robert Záruba.
Komentátor chytil bacil na MS v květnu.
Stíhá všechno možné! Bard české sportovní žurnalistiky Robert Záruba (58) na MS juniorů kmital jako čamrda. A téměř mu docházel dech.

Jeho oddanost hokeji je inspirativní. V Americe komentoval a hned, jak začala přestávka, metelil do útrob Grand Casino Areny, aby stihl bingo – rozhovor s aktéry.

Byl to kvapík takový, že  za mikrofonem sotva popadal dech. „Adame forčekink. Velké téma útoku,“ ptal se vyčerpaně forvarda Tittelbacha po vítězném semifinále s Kanadou a pak spěchal zase zpátky na své hlavní stanoviště.

