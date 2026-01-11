Atletka Helceletová upřímně: Tohle je moje tělo po třech dětech

Od konce profesionální kariéry překážkářky Denisy Helceletové (39) uplynulo již osm let. Bývalá mistryně ČR i Evropy se nyní, po třetím porodu, odhodlala k velmi otevřenému kroku. Bez příkras ukázala, jak výrazně se může změnit ženské tělo, a zbořila tak tabu o dokonalosti sportovkyň.

Zveřejnění videa však předcházelo dlouhé váhání. Stejně jako mnoho jiných žen, i ona své tělo hodnotí kritickým okem. O to víc, když byla léta zvyklá na špičkovou formu. Je ale třeba se za „tělo matky“ stydět?

„Dlouho jsem váhala, jestli jít s kůží na trh. Chtěla jsem vám ale ukázat, že v tom nejste samy. I když mě kdysi zdobily břišáky, dnešní realita je jiná. Dáváme nový život, mějme se rády a buďme vděčné,“ napsala Denisa k příspěvku.

„Ahoj, tak to jsem já. Máma tří dětí a bývalá profesionální atletka. Pojďme se podívat, co udělalo to třetí těhotenství,“ začíná karvinská rodačka své video. S humorem sobě vlastním hodnotí vlasy, které zatím drží, ale povzdechne si nad stavem pleti.

Následuje střih na záběry z její vrcholové kariéry. „Tady to bylo skvělé, výborné, prostě pokoukáníčko,“ komentuje s nostalgií svou tehdejší figuru. Poté však poodstoupí od kamery, vyhrne si tričko a ukáže realitu několik měsíců po porodu.

„Přibrala jsem přes dvacet dva kilo a osm mám stále nahoře. A prostě to břicho… Jsem po císařském řezu, takže to nebyla taková legrace. Jak vidíte, kůže to nevydržela,“ ukazuje bez ostychu stopy, které na ní zanechalo těhotenství. Patnáctinásobná česká šampionka tímto gestem vyslala jasný vzkaz: „Chtěla jsem vám jen říct: Mámy, ženy, jsme v tom spolu. Dáváme nový život. Buďme rády, že jsme přivedly na svět zdravé děti.“

