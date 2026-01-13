Americký čtyřbob poztrácel tři členy: Popleta Bažant karambol propásl!
Smějí se jim, že jsou jako legendární jamajské »Kokosy na sněhu«. Jenže současně svět aplauduje pilotovi amerického čtyřbobu Kristopheru Hornovi (31), jaký je bourák!
To video obletělo svět. Americký čtyřbob na SP ve Svatém Mořici zpackal start a kromě pilota Horna se zbylé trio Rager, Powell a Furnell poroučelo do koryta – někteří dramaticky. „Všechno mě bolí, ale budu v pohodě,“ hlásil Powell, jehož náraz na hranu vypadal nebezpečně.
Legrace? Ne tak docela. Horn se řítil korytem rychlostí 120 km/h bez možnosti brzdit a dvěstěkilový stroj kočíroval jen s vypětím všech sil. Na konci trati se bleskově přesunul na zadní pozici brzdaře a zatáhl za brzdové páky. V cíli jej obklopili aplaudující soupeři a pomohli mu z bobu. „Máme štěstí, že to nedopadlo hůř,“ přiznal hlavní trenér Fogt.
Popleta Bažant: Propásl karambol
Ztrapnil se před celou republikou! Ostřílený komentátor ČT Jakub Bažant (67) si karambolu vůbec nevšiml... V klidu četl z papíru připravené materiály a propásl divočinu na startu. Když konečně mrkl na monitor a spatřil rozháranou jízdu Američanů, začal mudrovat. „Tady se nedaří! A ty chyby se pochopitelně řetězí, je definitivně po nadějích. Kdepak, kdepak,“ popisoval, zatímco kamery snímaly téměř prázdný čtyřbob.
Nic mu nedošlo, ani když se pilot před cílem přesunul do zadní části, aby zkusil stroj ubrzdit. „Cha cha! A ještě tohle! Vypadá to, jako kdyby chtěl vystoupit ještě cestou,“ smál se. Až pak se rozhostilo dlouhé ticho, Kuba začal větřit malér. „Aha, tak tady, ano, ano. Tak on to dojel bez posádky,“ zjistil při opakovačce, bezmála dvě minuty po incidentu. A fanoušci se dohadují, kdo je vlastně největší »kokos«.