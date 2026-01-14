Dobeš skoro nechytá a ozval se: Nerozumím tomu... Dotaz na něj pobouřil kouče
Dřepí na lavičce, někdy jen na tribuně. Český brankář Montrealu Jakub Dobeš, který byl ještě před měsícem součástí horkých tipů odborníků na olympijskou nominaci, ztratil pozici. Canadiens v brance točí tři muže a rodák z Ostravy z nich naskakuje nejméně. Když v noci na úterý dovedl dvaceti zásahy červenobílé k výhře 6:3 nad Vancouverem, reportéři se pídili po tom, proč není mezi tyčemi častěji. „Popravdě nemám odpovědi. Vůbec nevím, co se reálně děje,“ spustil rozmrzelý mladík.
Mediální humbuk kolem kanadských klubů je oproti zbytku NHL neporovnatelný. A protože je Jakub Dobeš náturou upřímný a otevřený chlapík, vyjádřením po nedávném utkání proti Canucks v tomto týdnu vypustil hotovou bombu.
„Kdyby mě poslali zpátky na farmu, nerozuměl bych tomu. Možná to tak někteří lidé cítí. Ale dokud vyhrávám… Já rozhodnutí každopádně nedělám. Prostě se snažím dokázat, že patřím do týmu. Cítím, že když budu dál vítězit, budu v pohodě,“ pronesl bez dlouhého rozmýšlení český gólman ve službách tradiční organizace, který za záložní Laval Rockets naposledy čapal na konci předloňského roku.
Aktuálně je součástí prakticky bezprecedentního kolotoče, kdy si Habs drží v hlavním týmu kromě něj ještě další dva brankáře – zářící naději Jacoba Fowlera a stálici Samuela Montembeaulta. Druhý jmenovaný v mužstvu působí pátým rokem, byť v očích mnohých hlavně zásluhou svého frankofonního původu, na nějž jsou v Montrealu stále velmi citliví.
Dobeš: Mám dobrou sezonu, ale...
Že je Dobeš téma, potvrdila rovněž naštvaná reakce hlavního trenéra Canadiens Martina St. Louise, když se dozvěděl, že se novináři jeho maskovaného svěřence tázali na AHL. „Někdo se ho opravdu ptal na odeslání do Lavalu? To není zrovna dobrá otázka po utkání. Ať už to byl kdokoliv, není to správný dotaz,“ pěnil kouč na tiskové konferenci.
Faktem je, že trenér Dobeše poslal do práce od Vánoc jen dvakrát z jedenácti možností. A i když čtyřiadvacetiletý hokejista ani jednou nepřeklenul v rámci úspěšnosti zákroků hranici 90 procent, byl u zisku bodů, což je nejcennější statistikou ze všech. Někdejší člen Vítkovic nebo Chomutova si tak nemyslí, že by měl zůstávat na slepém rameni proudící řeky.
„Nedívám se na statistiky, ale tak nějak cítím, že mám opravdu dobrou sezonu. Není snadné být gólmanem v NHL, jak si možná kdekdo myslí. Jste pod tlakem. Chtěl bych stavět na posledním utkání. Rád bych vám řekl víc, ale sám tomu nerozumím. Snažím se tu být pro spoluhráče, hrát pro úžasné fanoušky a proti Vancouveru jsem dal na stůl všechno, co mám. Vyhráli jsme, a to je vše,“ předeslal Dobeš.
Jeho naději rychle zatípla nominace na klání s Washingtonem, které Canadiens sehráli o necelých 24 hodin později. Na střídačce seděl Fowler, do hry se vrátil Montembeault. Kanaďan skvělým výkonem navzdory 42 střelám Capitals uloupil aspoň bod za porážku 2:3 v prodloužení. A možnost (ne)nasazení českého borce zase na nějakou dobu odložil.
Smluvní budoucnost v nejlepší lize má 193 centimetrů vysoký Dobeš vyřešenou do léta 2027. Dvouletý kontrakt uzavřel v červenci a chtěl budovat na nadějném vstupu mezi elitu, kdy v premiérové sezoně za devatenáct utkání udržel úspěšnost 90,6 %. Hlavně start měl nebývale vydařený. Jenže český gólman hraje taky o svou reprezentační stopu. Na ZOH se sice nedostane, nicméně boj o mistrovství světa pro něj zůstává otevřený. Pokud bude chytat…
Jakub Dobeš v základní části NHL
Sezona
Zápasy
Výhry
Úspěšnost
Průměr
Čistá konta
2024/25
16
7
90,9
2,74
1
2025/26
22
14
88,8
3
0
Celkem
38
21
89,8
2,9
1
