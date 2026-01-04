Předplatné

Hronek bodoval, ale výhru bere Pastrňák. Nečas pomohl skolit svůj bývalý klub

Zápas mezi Bostonem a Vancouverem
Zápas mezi Bostonem a VancouveremZdroj: ČTK / AP / ETHAN CAIRNS
Filip Hronek po vstřelení branky
Zápas mezi Bostonem a Vancouverem
Zápas mezi Bostonem a Vancouverem
Zápas mezi Bostonem a Vancouverem
Martin Nečas v dresu Colorada
Martin Nečas v dresu Colorada
Martin Nečas v dresu Colorada
8
Český hokejový útočník Martin Nečas v NHL pomohl jednou asistencí k výhře Colorada 5:3 nad svým bývalým týmem z Caroliny. V sezoně zaznamenal 52. bod.a v ligové produktivitě drží sedmé místo.

Nečas v úvodu druhé třetiny asistoval u gólu Gabriela Landeskoga na 1:1. Další branky si Avalanche schovali do třetí třetiny, ve které otočili stav zápasu z 1:3 na konečných 5:3 a došli si pro desátou výhru v řadě.

Z vítězství se radovali také newyorští Islanders, kteří i díky 18 zákrokům Davida Ritticha porazili Toronto 4:3 v prodloužení. Dvěma góly výhru řídil první hráč červnového draftu Matthew Schaefer.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado3539744051
2.Connor McDavidEdmonton254772421
3.Macklin CelebriniSan Jose2241634113
4.Nikita KučerovTampa2039593819
5.Leon DraisaitlEdmonton203757423
6.Mikko RantanenDallas164056403
7.Martin NečasColorado1933524040
8.Kirill KaprizovMinnesota242549437
9.Kyle ConnorWinnipeg193049406
10.Matt BoldyMinnesota2622484317

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa41205313142:11053
2Detroit43177415131:13852
3Carolina41159314138:12751
4Islanders42158415120:12050
5Montreal41148613137:13850
6Flyers40147712124:11649
7Washington42192615135:12148
8Pittsburgh40163912130:12747
9Buffalo40156415125:12646
10Boston42157218133:13646
11Devils41157217113:12146
12Ottawa40155515133:12945
13Toronto41154715137:13845
14Florida40183316127:12945
15Rangers43137518114:11745
16Columbus40117616123:13242
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4028372164:9169
    2Minnesota43187810138:11558
    3Dallas4121479143:11357
    4Edmonton42155616139:14346
    5Vegas391341111122:12345
    6Anaheim41138317139:14645
    7Kings40116914107:11143
    8Seattle Kraken39126714103:11543
    9San Jose41119318127:14643
    10Nashville41145418118:13642
    11St. Louis43170818107:14642
    12Utah42145320127:12241
    13Calgary41144419111:12140
    14Chicago41133718115:13239
    15Vancouver41106520117:14337
    16Winnipeg40132421115:12634

