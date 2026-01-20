Příběh bronzového českého krasobruslaře z ME Reshtenka: Proč utnul Rusko?

Naturalizovaný Rus Georgii Reshtenko (23), který reprezentuje v krasobruslení českou vlajku od roku 2018, získal dvojí občanství teprve loni. Už tento víkend na mistrovství Evropy to dokonale splatil bronzem! Proč si ale vybral zrovna Česko?
Stěhování
Jen co se rodák z Petrohradu naučil chodit, už i krasobruslil. Ve svých patnácti letech byl Georgii nucen domovinu opustit, protože jeho otec přijal pracovní nabídku v Praze.
Postupně se usadil, naučil se jazyk, a když hraje Tylova hymna, ví, kde je jeho domov. Od přestěhování do Prahy zcela nezpřetrhal vazby na Rusko, trénoval totiž pod koučem Ulatovem. Po vojenské invazi na Ukrajinu s ním ale na žádost Českého krasobruslařského svazu ukončil pracovní vztah.
Pak přesedlal ke svému nynějšímu trenérovi Březinovi, který odstartoval jeho hvězdnou kariéru. „Každý by chtěl medaili z Evropy. Já ji teď mám,“ chlubil se Reshtenko s tím, že ani v posteli placku nějakou chvíli nesundá.
BŘEZINŮV PRODUKT
Prošel akademií Tomáše Vernera (39), nyní trénuje pod vedením Michala Březiny (35) v Kalifornii. A právě ten ho vyhoupl do výšin. „Věř si, Žori!“ dodával sebevědomí Reshtenkovi. „Kdyby mi někdo před cestou do Anglie řekl, že tu takhle dopadneme, vysmál bych se mu,“ zahlásil Březina, jenž před 13 lety bral na šampionátu v Záhřebu také bronz.
LÁSKA K HUDBĚ
Krasobruslení nelze dělat bez hudebního sluchu, to by pak bylo jen bruslení. A sám Reshtenko úspěšně absolvoval hudební školu. „Hrál jsem dobře na housle, když mi bylo tak dvanáct let. Teď už dlouho ne,“ vyprávěl »Žori«.