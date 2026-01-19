Louisi, ty jsi smutnej? Trenér Jílek o práci s Buffonem: Vybaví se mi strašná rána
Před rokem přislíbil, že bude reprezentovat Česko. A byla to (zatím) trefa. Útočník Louis Thomas Buffon (18) se prosadil v mládežnických výběrech, ve kterých postupně nasbíral sedm branek. „Všechno se skvěle potkalo,“ pochvaloval si trenér U19 Václav Jílek. I díky tomu se hráč s italskými kořeny protlačil mezi padesátku nejlepších teenagerů, kterou každoročně dává dohromady deník Sport a web iSport.
Zvedl telefon, mile se představil a ochotně souhlasil s rozhovorem. Přesto si neodpustil krátkou poznámku na úvod: „Přijde mi, že už toho bylo kolem Louise opravdu hodně.“ Václav Jílek, aktuálně trenér reprezentační devatenáctky, pracuje od loňského února s talentem syna legendárního italského gólmana Gianluigiho Buffona a české modelky Aleny Šeredové.
Buffonovo jméno budí od první nominace do národního týmu velký rozruch, že?
„Naplnilo se očekávání obrovského mediálního zájmu, což na jednu stranu je pro mládežnický fotbal dobře. Minimálně ho lidé registrují a baví se o něm, byť jsme si vědomi, že je to zprostředkovaně přes tohle velké jméno.“
A na druhou stranu?
„Má to svoje rizika a negativa, protože během týdenního soustředění dorazí tři štáby a neděláte nic jiného, než odrážíte žádosti o rozhovor s Buffonem.“
Bylo toho až moc?
„Znám mediální obraz z ligového fotbalu. Když se vám daří, nebo nedaří, hodně se o vás mluví. U Louise šlo hlavně o jméno. Z mého pohledu to bylo někdy už za hranou, protože v momentě, kdy skončil trénink nebo vystoupil z autobusu, směřovaly k němu neustálé žádosti o focení nebo rozhovory. Bylo to nepříjemné i pro nás jako realizační tým, nevěděli jsme v danou chvíli, jestli se vůbec prosadí.“
Jak to myslíte?
„Vzali jsme hráče, o kterém jsme měli základní informace jenom z videí. A najednou dorazil na meziblokový kemp, na němž jsme měli i hodně nováčků, a vzbudil tak obrovský mediální zájem.“
Chránili jste ho před zástupy fanoušků a novinářů?
„Komunikoval jsem to s naším vedoucím, který se v mediálním světě velmi dobře orientuje a má cit pro správná řešení. Řekli jsme si: ,Oukej, je tady velké jméno, o které je zájem. Ale pojďme to ukončit.´ Udělali jsme velký rozhovor, ve kterém vyšly základní informace a další média si je postupně převzala. Měli jsme tendenci Louise před tím už ochránit, aby se soustředil hlavně na fotbal a reprezentaci, aby měl klid. Což se nám podařilo.“
Sprostá slova? Umí je bravurně
Porval se s tím v pohodě?
„Když jsme se bavili mezi čtyřma očima, sám už cítil, že je toho kolem něj dost. Ale vypořádal se s tím skvěle, všechno zvládl. Co si pamatuju, neodmítl nikoho, pokaždé byl ke všem ochotný. Přistoupil k tomu jako profík, což souvisí obecně s jeho povahou.“
Jaká je?
„Louis mimo hřiště nedává najevo svoje emoce, těžko čtete z jeho výrazu aktuální rozpoložení. Je spíš introvert, aspoň v rámci reprezentace tak působí. Kolikrát jdu za ním a ptám se: Louisi, ty jsi smutnej? Co se stalo? A on říká: Ne trenére, tohle je můj obvyklý výraz.“
Zapadl mezi české kluky?
„Získal si kabinu hned na prvním srazu. Pokud se objeví v týmu nové tváře, máme na začátku jejich představení. Louis měl a má dodneška jazykové rezervy, přesto zvolil češtinu a odpovídal i na dotazy spoluhráčů. To bylo úžasné a zároveň velmi odvážné.“
Vybavíte si, co na sebe všechno prásknul?
„Nebyla to dlouhá řeč.