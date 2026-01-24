Program skoků na lyžích na ZOH 2026: kdy startují Češi?
Program skokanů na lyžích odstartuje 7. a vyvrcholí 16. února v areálu Val di Fiemme. I v této disciplíně máme svá želízka v ohni, přičemž největší pozornost poutá teprve patnáctiletá Anežka Indráčková. Ta se stane nejmladší členkou celé české výpravy. Kompletní rozpis závodů, nominaci a další podrobnosti naleznete v tomto článku. Kompletní program ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
|SKOKY NA LYŽÍCH NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026
|KDY?
|7. - 16. února 2026
|KDE?
|Val di Fiemme
|ČESKÁ ÚČAST
|Anežka Indráčková, Veronika Jenčová, Klára Ulrichová, Roman Koudelka
Program ve skocích na lyžích na ZOH 2026
|Datum a čas
|Závod
|Výsledky
|SO 7. 2., 18:45
|Střední můstek – Ženy
|PO 9. 2., 19:00
|Střední můstek – Muži
|ÚT 10. 2., 18:45
|Týmový závod – MIX
|SO 14. 2., 18:45
|Velký můstek – Muži
|NE 15. 2., 18:45
|Velký můstek – Ženy
|PO 16. 2., 19:00
|Super Team – Muži (dvojice)
Česká nominace ve skocích na lyžích na ZOH 2026
Mezi čtyřmi nominovanými jmény vyčnívá talentovaná Anežka Indráčková. Na můstcích se měla představit i po boku své sestry Karolíny, ta však kvůli těhotenství do Itálie nakonec neodcestuje. Naši reprezentanti si pro olympijské klání kladou za cíl útok na elitní třicítku.
|Ženy
|Muži
|Anežka Indráčková
|Roman Koudelka
|Veronika Jenčová
|Klára Ulrichová
České a československé medaile ve skocích na lyžích na zimních olmypijských hrách
Všechny české medailové úspěchy v této disciplíně spadají do dob společného státu. Tu úplně první vybojoval Rudolf Burkert na zimních hrách už v roce 1928.
Nejslavnější kapitolu však o čtyřicet let později v Grenoblu 1968 napsal fenomenální Jiří Raška. Ten na středním můstku ovládl závod a získal zlato, ke kterému na velkém můstku přidal ještě stříbro.
Další cenný kov přišel až v roce 1984 na olympiádě v Sarajevu, kde bral bronz Pavel Ploc. Ten svou sbírku vylepšil o čtyři roky později v Calgary ziskem stříbra, zatímco jeho kolega Jiří Malec tamtéž vybojoval bronz. Poslední radost skokanská výprava zažila v roce 1992, kdy československé družstvo doskočilo pro bronzovou medaili.
|Ročník
|Umístění
|Disciplína
|1992
|3. místo - Československo (Goder, Jež, Parma, Sakala)
|Velký můstek - družstva
|1988
|2. místo - Pavel Ploc
|Střední můstek
|3. mésto - Jiří Malec
|Střední můstek
|1984
|3. místo - Pavel Ploc
|Velký můstek
|1968
|1. místo - Jiří Raška
|Střední můstek
|2. místo - Jiří Raška
|Velký můstek
|1928
|3. místo - Rudolf Burkert
|Střední můstek