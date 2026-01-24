Předplatné

Program skoků na lyžích na ZOH 2026: kdy startují Češi?

Roman Koudelka postoupil jako třicátý do 2. kola závodu Turné v Innsbrucku
Roman Koudelka postoupil jako třicátý do 2. kola závodu Turné v InnsbruckuZdroj: Profimedia.cz
O účast na ZOH bojují také Veronika Jenčová (vlevo) s Anežkou Indráčkovou.
Skokanka na lyžích Anežka Indráčková bude nejmladší českou olympioničkou v historii
Nadějná česká skokanka na lyžích Anežka Indráčková bojuje s unikátním problémem, má strach z výšek
Otakar Plzák
ZOH 2026
Program skokanů na lyžích odstartuje 7. a vyvrcholí 16. února v areálu Val di Fiemme. I v této disciplíně máme svá želízka v ohni, přičemž největší pozornost poutá teprve patnáctiletá Anežka Indráčková. Ta se stane nejmladší členkou celé české výpravy. Kompletní rozpis závodů, nominaci a další podrobnosti naleznete v tomto článku. Kompletní program ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

SKOKY NA LYŽÍCH NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026
KDY?7. - 16. února 2026
KDE?Val di Fiemme
ČESKÁ ÚČASTAnežka Indráčková, Veronika Jenčová, Klára Ulrichová, Roman Koudelka

Program ve skocích na lyžích na ZOH 2026

Datum a časZávodVýsledky
SO 7. 2., 18:45Střední můstek – Ženy 
PO 9. 2., 19:00Střední můstek – Muži 
ÚT 10. 2., 18:45Týmový závod – MIX 
SO 14. 2., 18:45Velký můstek – Muži 
NE 15. 2., 18:45Velký můstek – Ženy 
PO 16. 2., 19:00Super Team – Muži (dvojice) 

Česká nominace ve skocích na lyžích na ZOH 2026

Mezi čtyřmi nominovanými jmény vyčnívá talentovaná Anežka Indráčková. Na můstcích se měla představit i po boku své sestry Karolíny, ta však kvůli těhotenství do Itálie nakonec neodcestuje. Naši reprezentanti si pro olympijské klání kladou za cíl útok na elitní třicítku.

ŽenyMuži
Anežka IndráčkováRoman Koudelka
Veronika Jenčová 
Klára Ulrichová 

České a československé medaile ve skocích na lyžích na zimních olmypijských hrách

Všechny české medailové úspěchy v této disciplíně spadají do dob společného státu. Tu úplně první vybojoval Rudolf Burkert na zimních hrách už v roce 1928.

Nejslavnější kapitolu však o čtyřicet let později v Grenoblu 1968 napsal fenomenální Jiří Raška. Ten na středním můstku ovládl závod a získal zlato, ke kterému na velkém můstku přidal ještě stříbro.

Další cenný kov přišel až v roce 1984 na olympiádě v Sarajevu, kde bral bronz Pavel Ploc. Ten svou sbírku vylepšil o čtyři roky později v Calgary ziskem stříbra, zatímco jeho kolega Jiří Malec tamtéž vybojoval bronz. Poslední radost skokanská výprava zažila v roce 1992, kdy československé družstvo doskočilo pro bronzovou medaili.

RočníkUmístěníDisciplína
19923. místo - Československo (Goder, Jež, Parma, Sakala)Velký můstek - družstva
19882. místo - Pavel PlocStřední můstek
 3. mésto - Jiří MalecStřední můstek
19843. místo - Pavel PlocVelký můstek
19681. místo - Jiří RaškaStřední můstek
 2. místo - Jiří RaškaVelký můstek
19283. místo - Rudolf BurkertStřední můstek

