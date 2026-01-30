Gudas na olympiádě: Vytáhnu »Radimovy loutky«

Pokud něco funguje, není důvod cokoliv měnit. I s tímto pořekadlem vyrazí do boje čeští hokejisté na olympijské hry. Co bude mít společného výběr Radima Rulíka v Itálii se zlatým výběrem z Prahy?

Radko Gudas (35), Dostálův parťák z týmu Kačerů v NHL i zlatého reprezentačního výběru, je jako starý pes. Taky ho novým kouskům nenaučíš, proto řízný bek slíbil: „Na olympiádě vzniknou zase Radimovy loutky!“

Gudas tak pojmenoval společnou skupinu v aplikaci WhatsApp, kde hoši kouče Rulíka při domácím MS tužili partu. »Gudy« pro Milán založí novou konverzaci, kam kromě 19 šampionů přidá další vyvolené. Tak ať to zase cinká!

Gudas šel teď s pravdou ven.
