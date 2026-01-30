Gudas na olympiádě: Vytáhnu »Radimovy loutky«
Pokud něco funguje, není důvod cokoliv měnit. I s tímto pořekadlem vyrazí do boje čeští hokejisté na olympijské hry. Co bude mít společného výběr Radima Rulíka v Itálii se zlatým výběrem z Prahy?
Radko Gudas (35), Dostálův parťák z týmu Kačerů v NHL i zlatého reprezentačního výběru, je jako starý pes. Taky ho novým kouskům nenaučíš, proto řízný bek slíbil: „Na olympiádě vzniknou zase Radimovy loutky!“
Gudas tak pojmenoval společnou skupinu v aplikaci WhatsApp, kde hoši kouče Rulíka při domácím MS tužili partu. »Gudy« pro Milán založí novou konverzaci, kam kromě 19 šampionů přidá další vyvolené. Tak ať to zase cinká!
Témata: blesksport, hokej, hokejová reprezentace, ZOH 2026, Olympijské hry, Itálie, Praha, Milán, Radim Rulík, Radko Gudas, WhatsApp, National Hockey League