Češi před olympiádou ukázali výbavičku: Vyhřívaný kabát, luxusní hodinky i mobil!

  • Ukázali výbavičku!

    V Miláně sídlí Prada, Armani i Dolce Gabbana, teď ale všem průkopníkům módy vyrazí dech Češi ve své olympijské kolekci. Co nejlepší sportovci na Hry v Itálii vyfasovali? Dobyvatelé severního pólu by mohli závidět, ačkoliv »houser« v nádobíčku chybí.

  • Vyhřívaná paráda

    Mikiny, kabáty, bundy, ponožky, boty, čepice i šály. Co by za to běžní smrtelníci dali?! Tyhle doplňky jsou ale určené výhradně olympionikům. A Blesk má díky ČOV kompletní výbavičku k dispozici.

    „Hlavně svetr je super, se ségrou nám připomíná jeden po mámě,“ smála se blažeností hvězda české výpravy, snowboardistka Eva Adamczyková (32). Výbavička ji nadchla.

    „Jasně, jsou v ní dobré vychytávky, třeba vyhřívaný kabátek se šikne. Dívala jsem se, že tam má být až mínus patnáct,“ hlásí snowboardistka. Opora hokejové reprezentace Roman Červenka (40) fashion detaily zase tak moc neřešil. Není nad triko a džíny! „Většinu věcí po turnaji rozdám,“ přiznal. Jeho nejbližší se tak mají na co těšit.

    Kompletní výbava pro olympioniky .Kompletní výbava pro olympioniky . • Český olympijský tým

  • Tohle ještě dostali

    • luxusní hodinky
    • prsten Allwyn
    • polštářek
    • powerbanka innogy
    • mlsání na cestu
    • krém na ruce
    • dezinfekce
    • škraboška
    • špunty do uší

    Každý olympionik vyfasoval unikátní hodinky se svým jménem.Každý olympionik vyfasoval unikátní hodinky se svým jménem. • Instagram

    Každý olympionik vyfasoval unikátní hodinky se svým jménem.Každý olympionik vyfasoval unikátní hodinky se svým jménem. • Instagram

  • Tohle fasovali v dějišti

    • kazeta s oficiálními odznáčky
    • skládací mobilní telefon
    • SIM karta s neomezeným voláním
    • sportovní lahev
    • hygienické potřeby
    • ochutnávka parmezánu

    Skládací mobilní telefon vyfasovali v dějišti HerSkládací mobilní telefon vyfasovali v dějišti Her • Instagram

  • Podívejte se v galerii, jak to Čechům sluší

    Eva Adamczyková v elektricky vyhřívaném kabátku.
    Eva Adamczyková v elektricky vyhřívaném kabátku.

